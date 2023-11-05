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ADA Coin Bu Tarihe Kadar 10 Dolar Olacak! AI Yok Artık Dedirtti

Özet

  • ChatGPT'ye göre yıl bitmeden ADA Coin 10 dolar olabilir.
  • Teknik, temel cephede fiyatın yıl bitmeden 10 dolar olması imkansıza yakın görünüyor.
  • ADA Coin eğer BTC rallisi uzarsa 0,67 dolar direncine kadar yükselebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:00
5 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük altcoinler arasında ancak devam eden ayı piyasalarında ağ pek ilgi görmüyor. Akıllı sözleşme yeteneklerini son boğa sezonu biterken kazanan Cardano (ADA) zorlu 2 yıl geçirdi. Yine de piyasa değeri onu en büyük 8 kripto para arasında tutmaya yetiyor. Peki fiyat ne zaman 10 dolar olacak?

Cardano (ADA) Fiyat Tahmini

Herhangi bir kripto para için fiyat tahmini nasıl yapılır? Teknik ve temel analiz bununla birlikte analizi yapan kişinin kendi öngörüleriyle. İnsanlar yaptıkları tahminlerle yanılabilir ve benzer verileri inceleyip, tarihsel performans grafiklerine göre tahminlerde bulunan yapay zeka da yanılabilir. Bugün ChatGPT’nin ADA Coin hakkındaki fiyat tahminini ele alıyor ve onun en az bir insan kadar yanılabileceğini unutmamalısınız.

Bir kullanıcı RSI ve birkaç teknik göstergeyi yapay zekaya tanıttıktan sonra ona fiyatı yıl sonuna kadar kaç dolar olacağını sordu. GPT ise 2023 sonu için 10 dolarlık fiyatın makul olabileceğini yazdı.

Peki sizce 10 dolar mantıklı bir hedef mi? Yapay zeka araçları insan gibi düşünmeye programlanmıştır ancak sizden gelen veriler kadar doğru tahminlerde bulunabilir. Örneğin 10 dolar hedefi normal şartlarda son derece uçuk çünkü fiyatı belirleyen faktörler arasında RSI ve diğer teknik göstergeler düşük bir paya sahip. Üstelik temel cephede yaşanan, yaşanacak gelişmelerle birlikte Cardano için on-chain cephede neler olduğu da önemli. Tüm bunlara genel piyasa durumunu, makro cephede yaşanan/yaşanacak gelişmeleri ve hatta ETF onay ihtimali dahil binlerce şeyi ekleyin.

ADA Coin Fiyat Tahmini

Peki aylık grafiği açıp baktığımızda 2023 sonu için en makul tahmin ne olmalıydı? Aylık grafikte bize 2020 yılındaki seviyelerine yaklaşan ancak taban destekten dönmeyi başaran bir ADA Coin’den bahsediyor. 0,2 dolar sınırına kadar dayanan fiyat ETF onayına dair iyimserlik, Fed’in faiz artırımlarını durdurması gibi nedenlerden toparlandı.

Temmuz ayında 0,38 dolardan ret yiyen boğalar eğer mevcut ralliyi uzatıp bölgeyi aşabilirse 0,457 dolarlık tepeye kadar ulaşabilir. Bu bölgenin de aşılması halinde 0,57 ve 0,67 dolarlık direnç seviyeleri hedeflenecektir.

Peki bu direnç seviyeleri test edilebilir mi? İşte bunu büyük ölçüde belirleyen şey piyasaya para akışıdır. Para akışını belirleyen yüzlerce faktör var. Küresel ekonomik tablo, Fed’in gelecek politikası, ETF onay/reddi, devam eden kripto davaları ve daha nicesi. Çok fazla etken var ve bunların tamamını aynı anda doğru tahmin edip geleceği görmek imkansız. Bir insan veya robot için durum değişmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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