En büyük kripto para Bitcoin'i (BTC) neler bekliyor? İşte 2023'te ve sonrasında Bitcoin fiyatını olumlu bir seyre işaret eden ve dikkatle takip edilmesi tavsiye edilen yedi gösterge.

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Bitcoin (BTC) ağında inanılmaz güçlü temeller gördüğünü belirten Bitcoin odaklı yayın platformu Bitcoin Magazine’nin makroekonomik eğilimler bağlamında piyasa dinamiklerine dair verileri yansıtan önemli metrikleri sıraladı. İşte Bitcoin Magazine’nin en büyük kripto para için olumlu bir seyre işaret ettiğinin ve yakından takip edilmesini tavsiye ettiği yedi gösterge.

Bitcoin Yatırımcılarının Eğilimi

İçinde en az 0.01, 0.1 ve 1 BTC bulunan benzersiz Bitcoin adreslerinin sayısına bakarak yatırımcı inancına dair çıkarımda bulunulabilir. Bu veriler, en azından belirtilen miktarlarda BTC tutan benzersiz adreslerin sayısının artmasıyla Bitcoin’in benimsenmesinin büyümeye devam ettiğini gösterir. Bireysel yatırımcıların BTC’lerin birden fazla adreste tutması mümkün olsa da, en az 0.01, 0.1 ve 1 BTC tutan benzersiz Bitcoin adreslerinin sayısındaki artış, her zamankinden daha fazla kullanıcının Bitcoin satın aldığını ve BTC’lerini kripto para borsaları gibi üçüncü taraf cüzdanlar yerine kendi cüzdanlarında tuttuğunu göstermektedir.

Umut verici bir başka ölçüt de uzun vadeli yatırımcıların elinde tuttuğu BTC miktardır ve bu miktar neredeyse 14 milyon BTC’ye yükselmiş durumda. Uzun vadeli yatırımcıların kontrolündeki BTC arzı, 155 günlük elde tutma süresi eşiği kullanılarak hesaplanmaktadır; bu süreden sonra hareketsiz kalan BTC’lerin harcanma olasılığı giderek azalmaktadır. Şu an için dolaşımdaki Bitcoin’in yüzde 72,49’unun mevcut fiyatlardan satılması mümkün görünmüyor.

Fiyatı ne olursa olsun BTC biriktiren büyük bir Bitcoin yatırımcısı alt kümesi var. Bitcoin Magazine’nin Piyasa Araştırmaları Başkanı Dylan LeClair, Aralık 2022’de Going Digital’e verdiği bir röportajda, “Dünyanın her yerinde bu varlığı edinen insanlar var ve fiyattan bağımsız birikim yapan büyük ve hızla büyüyen bir grup insan var” dedi.

Bitcoin Magazine, Bitcoin tutan benzersiz adreslerin sayısının artması ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından bu kadar önemli miktarda BTC tutulması nedeniyle, Bitcoin’in ilerleyişi ve benimsenme oranı konusunda iyimser. Bitcoin’e olan talep arttıkça ve dünya genelinde Bitcoin benimsenmesi arttıkça asimetrik getiri potansiyeline işaret eden birçok değişken göze çarpıyor.

Bitcoin Adresleri

Değer kazanma sırasında bir para birimi sırasıyla üç aşamadan geçer: değer deposu, değişim aracı ve hesap birimi. Bitcoin, yukarıdaki uzun vadeli yatırımcı ölçütlerinin de gösterdiği gibi şu anda değer saklama evresinde. Değer saklama aracı olarak sıklıkla kullanılan diğer varlıklar gayrimenkul, altın ve hisse senetleridir. Bitcoin birçok nedenden ötürü daha iyi bir değer saklama aracıdır: daha likittir, erişimi, taşınması ve güvenliği daha kolaydır, denetlenmesi daha kolaydır ve 21 milyon BTC’lik sabit arzıyla diğer tüm varlıklardan daha az bulunur. Bitcoin’in diğer küresel değer depolarından daha büyük bir pay alabilmesi için bu özelliklerinin bozulmadan kalması ve yatırımcıların gözünde kendini ispatlaması gerekiyor.

Şu anda Bitcoin, küresel servetin çok küçük bir kısmını taşıyor. Bitcoin bu diğer değer depolarından yüzde 1’lik bir pay bile alsa piyasa değeri 5.9 trilyon dolara ulaşacak ve Bitcoin’in fiyatı BTC başına 300 bin doların üzerine çıkacak. Bitcoin Magazine’e göre bu rakamlar oldukça muhafazakar rakamlar çünkü Bitcoin’in benimsenmesinin öncelikle kademeli, ardından sert şekilde artması bekleniyor.

Bitcoin’in Toplam Transfer Hacmi

Tarihi boyunca Bitcoin ağında takas edilen değer miktarına bakıldığında 2022’de Bitcoin transferi için artan taleple birlikte ABD doları cinsinden net bir yükseliş eğilimi görülüyor. 2022’de Bitcoin ağında, 2021’e kıyasla yüzde 102 artışla 556 milyon BTC’nin üzerinde değişime göre düzeltilmiş transfer hacmi gerçekleşti. ABD doları bazında, Bitcoin ağı 2022’de yaklaşık 15 trilyon dolarlık bir değere ulaştı.

Bitcoin’in sansüre karşı direnci, dünya küreselleşme dönemine girerken son derece değerli bir özelliktir. Piyasa değeri bu yazının hazırlandığı sırada 398 milyar dolar olan Bitcoin’in değerinin ciddi ölçüde düşük olduğuna inanılıyor. Son zirvesinden bu yana BTC fiyatındaki düşüşe rağmen, Bitcoin ağı ABD doları cinsinden her zamankinden daha fazla değer aktarmayı başardı.

Bitcoin Fiyatında Nadir Görülen Fırsat

Belirli metriklere bakarak, yatırımcıların bu fiyatlardan Bitcoin satın almak için sahip oldukları benzersiz fırsatı analiz edebilmek mümkün. Bitcoin’in gerçekleşen piyasa değeri tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 18,8 oranında düştü ki bu da tarihindeki en büyük ikinci düşüşe karşılık geliyor. Makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konu olsa da Bitcoin Magazine bunun nadir görülen bir satın alım fırsatı olduğuna inanıyor.

Geçmişine kıyasla Bitcoin, döngünün olabildiğince ucuz olduğu bir evresinde. Mevcut piyasa değeri, on-chain’deki (zincir üstü) ortalama maliyet bazından yaklaşık yüzde 20 daha düşük ve bu durum yalnızca Bitcoin’in piyasa döngülerinin yerel dip noktalarında ya da yakınında görülür.

Bitcoin’in mevcut fiyatları, düşük bir fiyattan alım yapmak isteyen yatırımcılar için nadir bulunan bir bölge. Tarihsel olarak, böyle günlerde Bitcoin satın almak uzun vadede muazzam getiriler sağlamıştır. Bununla birlikte 2023’ün muhtemelen Bitcoin’in uzun süreli bir ekonomik durgunlukla (resesyon) ilk kez karşılacağı gerçeğini göz önünde bulundurmalı.

Makroekonomik Ortam

Yeni yılla birlikte jeopolitik ortamın durumunun farkında olmak gerekiyor çünkü bu makroekonomik büyümenin arkasındaki itici güçtür. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, geçen yıl merkez bankalarının aldığı kararlarından kaynaklanan para politikalarının etkisi altında yaşıyor. ABD ve AB resesyon bölgesinde, Çin dolarsızlaşma yolunda ilerliyor ve Japonya Merkez Bankası getiri eğrisini kontrol etmek için faizi artırdı. Tüm bunların sermaye piyasaları üzerinde büyük etkisi bulunuyor.

Finansal piyasalarda hiçbir şey öylesine gerçekleşmez. Bitcoin’in 2020 ve 2021’deki yükselişi önceki piyasa döngülerine benzer olsa da COVID’den sonra finansal sistemde yaşanan likidite patlamasıyla son derece ilişkiliydi. 2020 ve 2021 yılları ek likidite girişi ile karakterize edilirken, 2022 yılı likiditenin ortadan kaldırılması ile karakterize edildi.

İlginçtir ki, Bitcoin, ABD Hazine tahvilleriyle (uzun vadede teoride Bitcoin’in parasal değeri açısından en büyük rakibi olduğuna inanılıyor) karşılaştırıldığında 2022’deki düşüş tarihindeki düşüşlerle kıyaslandığında oldukça ılımlı oldu.

Piyasa uzmanları, hisse senetleri ve tahvillerdeki son sıçramaya rağmen, küresel likidite döngüsünden kaynaklanan deflasyonist baskıların en kötüsünün geride kaldığına ikna olmuş değiller.

Bu noktada Bitcoin Magazine, ‘Japonya Merkez Bankası Göz Kırpıyor ve Piyasalar Titriyor’ başlıklı bir yazısına dikkat çekerek “Devlet borç balonundan bahsetmeye devam ederken, okuyucular küresel getirilerdeki bu dramatik yukarı yönlü yeniden fiyatlamanın varlık fiyatları için ne anlama geldiğini anlaması gerekiyor. Tahvil getirileri son yılların çok üzerinde yüksek seviyelerde kaldıkça, iskonto edilmiş nakit akışlarına dayalı varlık değerlemeleri düşmektedir. Bitcoin nakit akışlarına dayanmıyor, ancak küresel getirilerin bu yeniden fiyatlandırılmasından kesinlikle etkilenecektir. Şu anda, aşağıda yer alan üçüncü maddenin gerçekleşme aşamasında olduğumuza inanıyoruz: Yükselen faizler varlık değerlemelerini desteklemediği için piyasalarda satışlar yaşanıyor.” notunu düştü.

Bitcoin Madenciliği ve Altyapısı

Çok sayıda olumsuz haber ve endüstri için endişe verici makroekonomik faktör BTC fiyatı üzerinde büyük bir düşüşe neden olurken, Bitcoin ağının kendi metriklerinin başka bir hikaye anlattığı görülüyor. Hash rate ve madencilik zorluğu, kaç ASIC’in ağa hash rate sağladığına ve Bitcoin madenciliğinin ne kadar rekabetçi olduğuna dair bir fikir vermektedir. Bu rakamlar birlikte hareket eder ve fiyattaki önemli düşüşe rağmen her ikisinin de neredeyse 2022’nin tamamı boyunca birlikte yükseldiği görüldü.

Veriler, Bitcoin madencilerinin ağ üzerinde daha fazla makine konuşlandırarak ve genişletilmiş altyapıya yatırım yaparak her zamankinden daha fazla yükseliş beklentisiyle hareket ettiklerini gösteriyor. Bitcoin fiyatı en son 2017 yılında benzer bir aralıkta olduğunda, ağın hash rate’i mevcut seviyelerin beşte biri kadardı. Bu, Bitcoin madenciliği cihazlarının açılışında ve cihazların verimlilik yükseltmelerinde beş kat artış olduğu anlamına geliyor. Bu noktada madencilik cihazlarını barındırmak için tesislere ve veri merkezlerine yapılan büyük yatırımlardan bahsetmeye bile gerek yok.

Bitcoin fiyatı düşerken hash rate arttığı için 2021’deki coşkulu yükselişin ardından madenci gelirleri de önemli bir darbe aldı. Bitcoin ağının hash rate’i yükselmeye devam ederken, halka arz olmuş madencilik şirketlerinin hisselerinin de sert şekilde düştüğü görüldü.

Kıtlık Artıyor

Bitcoin’in kıtlığını analiz etmenin bir yolu da likit olmayan BTC arzına bakmaktır. Likidite, bir varlığın Bitcoin’i ne ölçüde harcadığı olarak ölçülür. Hiç satış yapmayan birinin likidite değeri 0 iken, sürekli Bitcoin alıp satan birinin likidite değeri 1’dir. Bu niceliklendirme ile dolaşımdaki arz üç kategoriye ayrılabilir: yüksek likiditeye sahip, likit ve likit olmayan arz.

Likit olmayan arz, bir adrese yatırdıkları Bitcoin’in yüzde 75’inden fazlasını elinde tutan varlıklar olarak tanımlanır. Yüksek likiditeye sahip arz, yüzde 25’ten daha azına sahip olan varlıklar olarak tanımlanır. Likit arz ise bu ikisinin arasındadır. Bu likit olmayan arz ölçümü ve analizi Glassnode’un kurucu ortağı ve CTO’su Rafael Schultze-Kraft tarafından geliştirilmiştir.

Şu anda Bitcoin’in likit olmayan arzı artmaya devam ediyor.

2022, BTC’lerin borsalardan çıktığı bir yıl oldu. Son günlerde yaşanan her büyük panik, daha fazla kişi ve kurumun BTC’lerini kendi saklama alanlarına taşıması, borsalar dışında saklama çözümleri bulması ya da BTC’lerinin tamamının satmasında önemli bir katalizör oldu. Merkezi kurumlar ve karşı taraf riskleri kırmızı sinyal verdikçe insanlar çıkış için acele ettiler. Bu davranışın bir kısmını borsalardan yapılan BTC çıkışlarından açkça görülebiliyor.

2022 yılında 9.6 milyar dolar değerinde 572 bin 118 BTC borsalardan çıkarak BTC bazında tarihteki en büyük yıllık Bitcoin çıkışına işaret etti. ABD doları bazında bu rakam, Mart 2020’de COVID’in neden olduğu çöküşünün yol açtığı 2020’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. 2019’da yüzde 16,88 olan Bitcoin arzının şu anda yüzde 11,68’inin kripto para borsalarında tutulduğu tahmin ediliyor.

Giderek likit olmayan bir arzın bu ölçütleri, borsalardan çekilen tarihi BTC miktarlarıyla eşleştirildiğinde, Bitcoin ağının yetki alanı dışındaki faktörlerle gördüğümüzden farklı bir tablo çiziyor. Makroekonomik açıdan cevaplanmamış sorular olsa da, Bitcoin madencileri madencilik cihazlarına yatırım yapmaya devam ediyor ve zincir üstü veriler Bitcoin yatırımcılarının yakın zamanda BTC’lerini satmayı planlamadıklarını gösteriyor.