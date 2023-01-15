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  •   Tecrübeli Analistten Büyük Müjde! ‘Bitcoin’de Boğa Döngüsü Resmen Başlayacak’ Gözler Bu Kritik Seviyede!

Tecrübeli Analistten Büyük Müjde! ‘Bitcoin’de Boğa Döngüsü Resmen Başlayacak’ Gözler Bu Kritik Seviyede!

Bitcoin (BTC) yeni bir döneme girerken, önde gelen 2 analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı. 
22:30
15 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir döneme girerken, önde gelen 2 analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı.

‘Geçmişte Yaşandı’

Bitcoin, uzun bir ardan sonra yeniden heyecan yaratmayı başardı. 21.000 dolar seviyesini aşmayı başaran Bitcoin, an itibariyle 20.738 dolardan işlem görüyor. ABD’den gelen olumlu enflasyon verileri ve FTX krizindeki yeni gelişmeler, Bitcoin’in artış kaydetmesine önemli rol oynadı. FTX‘in iflası sırasında, Bitcoin değerinin %27’sini kaybetmişti. Bitcoin yeniden gaza basarken, BTC’de çok sayıda kısa pozisyon tasfiye edildi. Bitcoin’in bu noktadan sonra hangi yöne gideceği merak konusu oldu.

Önde gelen analistlerden Rekt Capital, kısa süre önce mevcut mumun 2019’da boğa piyasasını doğrulayan mumla aynı boyutta olduğunu belirtti. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları mutlaka tahmin etmese de, bu, BTC’nin fiyat hareketinin önümüzdeki günlerde veya haftalarda ne olacağına dair olumlu bir gelişme. Makroekonomik faktörler de iyileşmeye devam ederken, BTC‘ye yönelik iyimserlik artıyor.

Bitcoin, Bu Seviyeyi Geçmeli!

İleriye dönük olarak, Bitcoin 21.300 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaşmış gibi görünüyor. Bu direniş, küresel bir durgunluğun yaşanacağı korkusuyla daha da güçlendi. Dünya Bankası’na göre, gelişmekte olan ekonomilerde ve gelişmiş ekonomilerde enflasyon yüksek kalmaya devam ederek dünyayı küresel bir durgunluğun eşiğine getirecek. Bunu göz önünde bulundurarak, hisse senetlerinin ve kripto para birimlerinin hala risk altında olduğu söylenebilir.

Ancak piyasalar, özellikle olumlu Tüketici Fiyat Endeksi raporundan sonra ekonomi konusunda iyimserken, Bitcoin’in uzun vadede artış kaydetmesini bekleyebiliriz. Kıdemli analist Captain Faibik’e göre,  BTC 21.300 dolardaki kritik direnci test ediyor. Bu seviye desteğe dönüşürse, 2023 boğa koşusu resmen başlayacak.  Bu arada sektördeki krizler de yakından takip ediliyor. FTX, şirketin avukatlarından birinin Çarşamba günü doğruladığı gibi, alacaklılarına ödeme yapmak için kullanacağı 5 milyar dolardan fazla likit nakit ve kripto parayı geri aldığını duyurdu. FTX’in avukatı Andy Dietderich, günün erken saatlerindeki duruşmanın başında Delaware’deki bir iflas hakimine “5 milyar doların üzerinde nakit, likit kripto para ve likit yatırım menkul kıymetleri bulduk” dedi. Bitcoin’de sürdürülebilir bir ralli için krizlerin sona ermesi gerekiyor.

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