Kripto para analisti Benjamin Cowen, altcoinlerin fiyatlarının yükseldiği bir haftaya rağmen Bitcoin'in (BTC) kripto para piyasası katılımcıları için hala en iyi tercih olduğunu söyledi.

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Bitcoin’in yukarı yönde hareketlenmesi birçok altcoin’in de sert şekilde yükselmesine neden olsa da ünlü kripto para analistinden uyarı geldi. Geniş bir takipçi kitlesi bulunan kripto para analisti Benjamin Cowen, altcoinler‘in fiyatlarının yükseldiği bir haftaya rağmen Bitcoin‘in (BTC) kripto para piyasası katılımcıları için hala en iyi tercih olduğunu söyledi.

Bitcoin Hakimiyeti

Benjamin Cowen, yeni bir strateji oturumunda 780 binden fazla YouTube abonesine altcoin’lerin fiyatları yükselse bile riskli olduğunu çünkü BTC‘nin hangi yöne gittiğine bakılmaksızın Bitcoin hakimiyeti endeksinin (BTC.D) yükseleceğine olan inancını paylaştı.

BTC.D grafiği, kripto para piyasasının toplam değerinin ne kadarının Bitcoin’e ait olduğunu izler. Yükselen bir BTC hakimiyeti, Bitcoin’in diğer kripto paralardan daha hızlı yükseldiğini ya da lider kripto para yükselirken altcoin’lerin değer kaybettiğini gösterir. Düşüş senaryosunda, yükselen Bitcoin hakimiyeti altcoin’lerin Bitcoin’den daha hızlı düştüğünü gösterir.

Cowen, Bitcoin hakimiyeti konusuna şu sözlerle açıklık getirdi:

BTC patlasa da patlamasa da, BTC hakimiyeti her iki şekilde de yükselmesli. Tezimiz bu: Bitcoin’in hakimiyeti, Bitcoin’in yükselmesi ya da düşmesinden bağımsız olarak yükselmeli. 2022’de başladığımızdan beri, altcoin’lerin Bitcoin’e kıyasla riske değmeyeceğini söyledim. Henüz riske değeceklerini düşünmüyorum ama bu, bazılarının ABD doları çiftlerinde dibe vurmadığı anlamına gelmiyor.

“Altcoin’ler İçin Zor Bir Yıl Olacak”

BTC’nin hakimiyeti seviyesi yükselmeye kilitlenmiş olmakla kalmıyor, Cowen aynı zamanda Bitcoin’in düzenleyicilerin daha az dikkatini çekeceği için yatırımcılar için iyi bir tercih iyi olduğunu ekledi.

Cowen, tüm bunlarla birlikte altcoin‘lerin 2024’ün başında veya bu yılın sonunda yükselmeye başlayabileceğini belirterek “Bitcoin, riske göre ayarlanmış getiri açısından daha iyi bir tercih olmaya devam ediyor, bu nedenle aldığınız risk açısından Bitcoin şu anda daha iyi bir tercih olmaya devam ediyor. Temel bir nedenden ötürü bu neden olabilir? Bence düzenlemeler. Bitcoin, altcoin piyasasının sahip olduğu türden bir düzenleyici incelemeye sahip olmayacak ve bence 2023 muhtemelen bu düzenlemeler bağlamında altcoin‘ler için zor bir yıl olacak. 2024’e ve hatta belki 2023’ün sonlarına geldiğimizde, maksimalist şapkamı çıkaracağım ve muhtemelen altcoin piyasasına geri döneceğim.” dedi.