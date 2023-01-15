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Visa ve Mastercard’ın Tahtı Sallandı! O Altcoin Ödeme Devlerine Toz Yutturdu!

En büyük stablecoin USDT'nin ihraççısı Tether, 2022 yılında 18.2 trilyon dolarlık işlem gerçekleştirerek Visa ve Mastercard gibi geleneksel ödeme işleyicilerinin önüne geçtiğini bildirdi.
20:00
15 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether, 14 Ocak’ta 2022 yılında 18.2 trilyon dolarlık işlem gerçekleştirerek Visa ve Mastercard gibi geleneksel ödeme devlerinin önüne geçtiğini bildirdi.

Visa ve Mastercard’a Fark Attı

Popüler stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether, 14 Ocak’ta 2022 yılında 18.2 trilyon dolarlık işlem gerçekleştirdiğini bildirdi. Buna karşılık ödeme devi Mastercard ve Visa’nın sırasıyla 14.1 trilyon dolar ve 7.7 trilyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdi.

Tether’in yüksek işlem hacmi, stablecoin’lerin son yıllardaki muazzam büyümesine eşlik ediyor. Kripto para endüstrisinin karşılaştığı zorluklara rağmen, stablecoin’lerin piyasa değerinin hızla arttığı görüldü. Stablecoin‘lerin benimsenmesi, özellikle mevcut ekonomik durumun ulusal fiat para birimlerini dezavantajlı konuma geldiği ülkelerde arttı.

2022 Tether İçin Zor Bir Yıl Oldu

2022’de stablecoin’lerin giderek daha fazla benimseme görmesine rağmen Tether çok daha zor bir yıl geçirdi. Geçtiğimiz yıl boyunca Tether, Mayıs ayında algoritmik stablecoin Terra UST‘nin (UST) ve Kasım ayında kripto para borsası FTX‘in çöküşünün ardından rezervleri ve ödeme gücü hakkında daha fazla olumsuz haberle karşı karşıya kaldı.

En büyük stablecoin, Terra’nın algoritmik stablecoin’inin çöküşünün neden olduğu FUD’un zirvesinde ABD dolarına olan sabitini (peg) kısa bir süre için kaybetti. Bu süre zarfında, stablecoin’in ihraççısı 10 milyar doların üzerinde değer kaybetti. Birkaç geleneksel finans kuruluşu, finansal durumu çevreleyen spekülasyonlar nedeniyle USDT’ye karşı açığa satış (short) yaparak durumu çok daha kötü bir şekle büründürdü.

USDT’nin Piyasa Değeri Düştü

USDT’nin kripto para piyasasında baskın stablecoin olmaya devam ederken, USDC ve BUSD gibi rakipleri 2022’de ona karşı zafer üstüne zafer ilan etti. Karşılaştırmak yapmak adına, Tether’in piyasa değeri raporlama dönemi boyunca 83.13 milyar dolarlık zirve seviyeden 65.31 milyar dolara kadar düşerken USDC’nin piyasa değeri düşmeden önce 56 milyar dolara kadar çıktı.

GRAFİK

Bu dönemde Coinbase gibi merkezi kripto para borsaları, kullanıcılarını USDT varlıklarını USDC‘ye dönüştürmeye davet etti. Bir diğer kripto para borsası Crypto.com ise mevzuata uygunluk önlemlerini gerekçe göstererek Kanadalı kullanıcıları için USDT’yi işlem listesinden çıkardı.

Kripto veri platformu Glassnode’un sağladığı veriler, USDC’nin transfer hacimlerinin 2022’nin sonuna doğru USDT’ninkini neredeyse beş kat aştığını ortaya koyuyor. USDC’nin benimsenmesi, yatırımcıların USDT’den daha güvenli bir seçenek olduğuna inanması nedeniyle artmış durumda.

USDC’nin varlıkları nakit veya kısa vadeli ABD hazineleri tarafından desteklenirken, varlıklar küresel denetim şirketi Grant Thornton tarafından denetleniyor. Öte yandan, Tether rezervleri veya rezervlerin denetimleri konusunda beklendiği kadar şeffaf olmadığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Bu sorunlar kripto para topluluğunun bazı üyelerinin Tether’in 2022 işlem hacmine ilişkin verilerini sorgulamasına neden oldu. Bazıları ölçümleri yıkama ticaretine (washing trader) bağlarken, diğerleri stablecoin’in ihraççısından rezervlerine ait tam detayları paylaşmasını talep etti.

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