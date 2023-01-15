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Bitcoin (BTC) uzun bir aradan sonra 21.000 doları aşmayı başarırken, önde gelen bir analitik şirketi kritik bir uyarıda bulundu.

Fonlama Oranları, 14 Ayın Zirvesinde!

Analitik şirketi CryptoQuant, bugün önemli bir rapor yayımladı. Şirket, Bitcoin için fonlama oranlarının 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Geçmişteki verilere dikkat çeken şirket, fonlama oranlarının şu anda olduğu kadar yüksek seviyelere çıktığı önceki dönemlerde BTC’nin fiyatının düşüş kaydettiğini belirtti. CoinMarketCap’e göre, BTC‘nin fiyatı son bir haftada %22,47 değer kazandı. Bitcoin, son 24 saatte ise %0,56 düştü ve an itibariyle 20.740 dolardan işlem görüyor. BTC için işlem hacmi de son 24 saatte düştü. BTC’de toplam işlem hacmi son 24 saatte %30,31 düşerek, 28.307.859.477 dolara geriledi. Teknik analist Steven Walgenbach’a göre, BTC’nin fiyatındaki geri çekilme, günlük tablosunda da görülebilir. Aynı zamanda teknik göstergeler de önümüzdeki günlerde BTC fiyatının düşeceğini gösteriyor.

Uzmana göre, şu anda, BTC’nin mevcut rallisi, 21.257 dolardaki direnç seviyesi tarafından durduruluyor. Günlük RSI çizgisi de 88.95 civarında yerel bir zirve yaptı ve şu anda aşırı satım bölgesine doğru negatif bir eğime sahip. Günlük RSI’nın mevcut eğimi ve satış baskısı, BTC‘nin fiyatının 20.588 $’lık bir sonraki destek seviyesine düşmesine neden olabilir. Bu seviye tutulamazsa, bir sonraki hedef 19.250 dolar civarında olacak. BTC’nin fiyatı, bugünkü işlem seansının sonunda 21.257 dolardaki direnç seviyesinin üzerine çıkarsa, bu düşüş tezi geçersiz olabilir.

Son Sözü Fed Söyleyecek!

Uzmanlara göre, 2023’te de makroekonomik faktörler belirsizliğini korumaya devam edebilir. Bazı ekonomistler ABD ekonomisindeki uzun süreli stagflasyon olacağına dikkat çekiyor. Büyük şirketlerin durgunluk ile karşı karşıya kaldığı veya enflasyonun düşmesinin uzun zaman alacağı bir ortam Fed’in kısa vadede geri adım atmasını engelleyebilir. Uzmanlara göre, bazı FOMC üyeleri, enflasyonun bu yılın sonuna kadar istene seviyeye ulaşacağına inanıyor. Eğer bu gerçekleşirse Fed için dikkate değer bir başarı olur. Bazı analistlere göre, Fed enflasyonun düşmesi durumunda bile sıkı para politikasına devam edebilir. Analistlere göre, BTC‘nin 20.000 doların üzerine çıkması yatırımcılar arasında bir miktar güveni yeniden canlandırdı. Uzmanlar ayrıca halving ve sektördeki krizlerin sona ermesinin BTC fiyatını uzun vadede olumlu etkileyeceğine inanıyor.