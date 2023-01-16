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  •   Yatırım Efsanesi Bitcoin, Altın ve Gümüşte Vites Yükseltti! “İyi Haber” Diyerek Duyurdu!

Yatırım Efsanesi Bitcoin, Altın ve Gümüşte Vites Yükseltti! “İyi Haber” Diyerek Duyurdu!

Yatırım efsanesi Robert Kiyosaki'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kiyosaki, "iyi haber" diyerek Bitcoin, altın, gümüş ve petrol yatırımcılarına seslendi.
10:30
16 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023’e güçlü bir giriş yapan altın ve gümüşe eşlik ederek yükselişe geçen Bitcoin‘de (BTC) psikolojik bir seviye olan 20 bin dolar seviyesi geçildi ve yatırımcılar bundan sonrası için ne olacağını merak ederken yatırım efsanesi Robert Kiyosaki’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kiyosaki, “iyi haber” diyerek Bitcoin, altın, gümüş ve petrol yatırımcılarına seslendi.

Enflasyon vs Bitcoin, Altın, Gümüş ve Petrol

“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki, zaman zaman kişisel Twitter hesabından yaptığı değerlendirmelere bir yenisini daha ekledi. Yaşayan yatırım efsanesi, 15 Ocak’ta “Bitcoin, altın, gümüş ve petrol fiyatları yükseliyor. Enflasyonun kalıcı olduğunu bilenler için iyi haber. Enflasyon artık sistemik. Geçici değil. Bilgisiz, yoksul, orta sınıf Biden’ın kendilerini ve ailelerini önemsemediğine inanan herkes için kötü haber. Biden sizi umursamıyor” diyerek düşüyor olsa da ABD’de enflasyonun artık kalıcı olacağını öne sürdü.

12 Ocak’ta ABD’de Aralık ayına ilişkin TÜFE verileri açıklanmış, yıllık TÜFE yüzde 6,5 (önceki yüzde 7,1), aylık TÜFE yüzde -0,1 (önceki yüzde 0,1) olarak açıklanmıştı. Aylık TÜFE’nin beklenti altına kalması, yıllık TÜFE’nin ise beklenti dahilinde gelmesi ABD’de enflasyonun soğuduna işaret etmesi sonrası Fed’in faiz artışlarını yumuşatacağına dair beklentileri güçlendirmesiyle altın ve gümüşü hareketlendirmişti. TÜFE verilerinin açıklandığı günde bin 900 doların altında işlem gören altının onsu, verilerin açıklandığı günden beri yukarı yönde hareket ediyor. Benzer şekilde, gümüşün onsu da 12 Ocak’tan beri yükseliyor ve TÜFE verileri ile 24 doların üstüne yerleşmiş durumda.

Bitcoin’in Durumu

Bir süredir altın ve gümüşün gerisinde kalarak beklenen ölçüde bir performans gösteremeyen en büyük kripto para Bitcoin, 1 Ocak’tan bu yana yukarı yönde hareket ediyor. 2022’yi 16 bin 537 dolardan kapatan BTC, 16 günde 5 bin dolara yakın değer kazanmış durumda.

Bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,17 yükselişle 21 bin 200 dolardan işlem gören BTC‘nin piyasa değeri de 400 milyar doların üzerine oturmuş durumda.

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