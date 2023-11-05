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  •   Eski Goldman Sachs Yöneticisi: Bu Kripto Para Yüzde 1097 ile 2294 Arasında Yükselecek

Eski Goldman Sachs Yöneticisi: Bu Kripto Para Yüzde 1097 ile 2294 Arasında Yükselecek

Özet

  • Eski Goldman yöneticisi SOL Coin için sonraki boğada 500-1000 dolar arasını hedefliyor.
  • Raoul sonraki boğa döngüsünde sıralamanın BTC, ETH ve SOL şeklinde olacağı fikrine katılıyor.
  • SOL Coin halen ağdan kaçırdığı uygulamaları çekemedi ve TVL 1 milyar doların altında.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:59
5 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Goldman Sachs geçmişi 1869 yıllarına kadar giden köklü ve popüler bir yatırım bankasıdır. Özgeçmişiniz için iyi bir şirket. Burada yöneticilik yapmış birinin kripto paralarla ilgili yorumlarının çok daha heyecan verici olması beklenir. Raoul Pal kripto yatırımcılarının bu ihtiyacını karşılamak için sık sık kripto paralarla ilgili tahminlerde bulunuyor.

Solana Ünlü Yatırımcı Tahmini

Raoul Pal kripto topluluğunun ihtiyaç duyduğu heyecanı onlara veren aktörler arasında. İlerlemekte olan yaşına rağmen nefesini kripto paralarla ilgili konuşmaya harcıyor. Sorun şu ki eski Goldman Sachs yöneticilerinden de olsa kendi yatırım yaptığınız kripto paralara karşı çok daha pozitif açıklamalar yapabilirsiniz. Pal ne kadarlık SOL Coin tutuyordur? Bunu açıklamadı ama hakkında konuşmayı gerektirecek kadar tuttuğu kesin. Bu yüzden buradaki yorumların dünyanın en köklü yatırım bankalarından birinin eski yöneticisinden ziyada SOL Coin yatırımcısına ait olduğunu bilmelisiniz.

Evet SOL Coin yatırımcılarının moralini bozduğumuza göre devam edebiliriz. Raoul Pal son verdiği röportajda, akıllı sözleşme platformunun bir sonraki boğa sezonunda %1,097 ila %2,294 arasında yükselebileceğini düşünüyor.

“Rakamlar dramatik bir şekilde değişti çünkü ben bu konuya bakmaya başladığımda 20 dolardan işlem görüyordu. Benim fikrim 500 ila 1.000 dolar arasında bir yerde, sadece piyasanın nasıl hissettiğine bağlı.”

Solana, son 24 saat içinde %7,3’lük bir artış ve 2023’ün başından bu yana %300’ün üzerinde yükselişle 41 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

En Büyük 3 Kripto Para

Pal, sunucu Ran Nuener tarafından ortaya atılan bir sonraki kripto boğa döngüsünün zirvesinde en büyük kripto paraların sırasıyla BTC, ETH ve SOL Coin olacağı fikrine katılıyor. Fakat bu oldukça iddialı bir tahmin, çünkü APTOS, SUI, Avalanche ve daha birçok rakip de aynı şeyin hayalini kuruyor. Üstelik Solana’nın TVL’i halen fiyatı kadar hızlı artmıyor. Ağdaki uygulamaların önemli bölümü rakip ağlara taşında ve daha birçok sorun.

Fakat Pal şunları söyledi;

“Aslında ben de aynı sıralamaya sahibim bu da açıkçası düşünmediğimiz ilginç başka bir şey tarafından gafil avlanacağımız anlamına geliyor. Bu döngünün Solana’sı (bu gerçekten Solana olacak mı?) ne olacak. Bunları seçecek kadar iyi değilim.

Bir kriz atlattı. Piyasaya sürüldü. Teknoloji büyük ölçüde gelişiyor. Topluluk iyi durumda. Solana’ya ilişkin anlatı iyi.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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