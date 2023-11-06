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Cardano (ADA) Kurucusundan Elon Musk Açıklaması

Özet

  • Hoskinson, Elon Musk'ın yapay zeka ürününün birçok yönden saldırıya maruz kalacağını söylüyor.
  • Cardano kurucusuna göre uygun şekilde sınırlanmazsa Grok kamuoyunu manipüle etmek, dezenformasyon yaymaklar suçlanabilir.
  • Cardano topluluğu Hoskinson'un ağ ile ilgilenmek yerine dünyaya fikirlerini boşalttığı merak ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
02:00
6 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Cardano kurucusu Hoskinson kripto dünyasının yıllardır tanıdığı önemli figürler arasında ve sosyal medyada fazlasıyla aktif. ADA Coin yatırımcılarının tek şikayeti Hoskinson’un Cardano dışındaki konularda gereğinden çok fazla zaman tüketiyor olması. Bugünlerde de Elon Musk’ın yapay zeka girişimine odaklanmış durumda.

Elon Musk ve Cardano Kurucusu

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın kendi yapay zeka chat bot’u Grok AI’ı gündemine aldı. Hoskinson’ın öngörüsü, Grok’un faydası ve değeri etrafında dönen ilk eleştiri dalgasıyla başlıyor. Eleştirmenlerin yeni yayınlanan protokolün en kötü LLM (Büyük Dil Modeli) olduğunu ve OpenAI’nin ChatGPT‘si veya Google’ın Yapay Zeka modeli Bard gibi mevcut modellere kıyasla çok az değer sunduğunu veya hiç değer sunmadığını iddia edebileceğini belirtti.

Hatırlamakta fayda var ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI şirketinin kurucuları arasında Elon Musk da bulunuyordu. Cardano kurucusu gelecekteki potansiyel eleştiri risklerine değinirken Grok AI’nın demokrasi için oluşturabileceği potansiyel tehditlere de dikkat çekti. Buradaki endişe, uygun şekilde sınırlanmadığı sürece Grok’un kamuoyunu manipüle etmek, dezenformasyon yaymak veya aşırılık yanlısı görüşleri güçlendirmek için kullanılabileceğidir.

Potansiyel eleştirilerin son dalgasında Charles Hoskinson, Grok AI’ın düzenleyici baskıyla karşı karşıya kalabileceğini vurguluyor.

Cardano (ADA) Geleceği

Hoskinson tarafından yapılan yorumlar uzayıp gidiyor. Grok kesinlikle ciddi potansiyele sahip bir ürün. Twitter (X) sosyologlar için, insanların düşünce yapısını anlayabilmek, siyasi yönelimleri analiz edebilmek aklınıza gelebilecek birçok konuda adeta derya. Farklı bir deneyim olacağı konusunda herkes hemfikir.

Fakat bir sorun var. Hoskinson dikkat eksikliği yaşayan bir çocuk gibi. Cardano (ADA) çok yavaş gelişiyor ve derste dersi dinlemesi, soru/sorun çözmesi gereken Hoskinson sürekli kalemi, silgisiyle oynuyor. Cardano yatırımcılarının ne büyük talihsizliği Hoskinson gibi bir yöneticiye sahip olmaları.

Akıllı sözleşme yeteneklerine 2021 sonunda kavuşan Cardano halen popüler uygulamaların merkezine dönüşebilmiş değil. DJED halen günlük 130 bin dolar hacim görüyor. Haskell dilinin zorluğundan tutun ağdaki akıllı sözleşme yeteneklerine kadar binlerce eleştiri getirilmesine rağmen Hoskinson sorunları çözme, çözecek insanların organize etme konusunda son derece zayıf.

Rakip ağların yöneticilerini incelediğinizde topluluğuyla sürekli kavga eden, ağdan daha çok güncel küresel sorunlara odaklanan yöneticiler görmüyorsunuz. Cardano’nun belki de en büyük sorunu Hoskinson ve bu durum geleceğini etkiliyor.

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