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Sonraki Kripto Boğasının En Büyük Kazananı Bu Altcoinler Olacak

Özet

  • DeFi küresel ölçekte dezavantajlı gruplara geleneksel finanstan daha yakın ve kolay erişilebilir.
  • Sonraki boğa sezonunda banka hesabı olmayan 1,5 kişi küresel finansa DeFi ile katılabilir.
  • JPMorgan ve BofA gibi devler geleneksel finansın DeFi uygulamaları üzerine kafa yoruyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
03:00
6 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında dört yıllık döngüler göz göre göre gelir ancak boğa ve ayı piyasalarının psikolojisi kör edicidir. Sorun şu ki her dipten sonra devasa yükselişler olur. Bugüne kadar olduğu gibi. Ancak yatırımcılar her büyük düşüşün sonsuza kadar devam edeceğini varsayar. Tıpkı yükselişlerde olduğu gibi.

DeFi ve Potansiyeli

Dünya Bankası raporuna göre dünya çapında 1,4 milyar insanın bir banka hesabına erişimi yok. Bu durum kırsal bölgeleri, yaşlıları özetle dezavantajlı bölge ve grupları daha zorlu bir hayata ve yoksulluğa itiyor. Global Findex raporunun Kalkınma Ekonomisi Başkan Yardımcılığı Baş Ekonomisti Leora Klapper şunu söylüyor;

“Bu kişilere ulaşmak için hükümetlerin ve özel sektörün el ele vererek finansal hizmet sağlayıcılara güven, finansal ürünlerin kullanımında güven, yeni özel ürün tasarımlarının yanı sıra güçlü ve uygulanabilir bir tüketici koruma çerçevesi oluşturmak için gereken politika ve uygulamaları oluşturması gerekecektir”.

Varlıkların tokenize edilmesi çok geniş bir alan ve gelecekte hayatımızı nasıl kolaylaştıracağını göreceğiz. Ancak DeFi şu aşamasında bile bu dezavantajlı gruplara bir telefon ve internetle finansa erişim imkanı sağlıyor.

DeFi alanındaki günlük işlem hacmi zirvede 10 milyar doları aştı ve kilitli varlıklar iki yıl gibi kısa bir sürede 1 milyar doların altından 100 milyar doların üzerine çıktı. Aracılara güvenin ortadan kalkması, daha düşük maliyetleri doğuruyor.

Concordium Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Lars Seier Christensen şunları söylüyor;

“Varlıkların aracılar tarafından yönetilmesi ihtiyacını ortadan kaldıran blockchain, kaynakların azami düzeyde verimli bir şekilde tahsis edilmesini ve böylece toplumun her üyesinin kredi hizmetlerine tarafsız bir şekilde erişebilmesini sağlıyor. Blockchain, süreçleri düzene sokarak ve daha fazla kapsayıcılık ve daha yüksek küresel erişilebilirlik derecelerini kolaylaştırarak geleneksel finans sektöründeki verimsizlik kataloğunu düzeltmek için güçlü bir araçtır”.

Peki aynı şeyi dijital bankacılıkla neden yapamıyorlar? Banka şubelerine ihtiyaçtan kayıt prosedürlerine kadar, bazı bölgelerde bankacılık hizmetinin olmayışı dahil binlerce sorun var. Ancak DeFi dünyanın her yerinden insanların katılım sağlayabileceği yeni bir finans ortamı sunuyor.

Kripto Boğası ve DeFi

Bitcoin ve kripto paralar birçok Afrika, Latin Amerika ülkesinde yaygın biçimde kullanılıyor. DeFi önümüzdeki boğa sezonunda benzer bir benimsenme dalgası yaşayabilir. JPMorgan Chase ve Bank of America’nın halihazırda mevcut DeFi sisteminin geleneksel finansa uyarlayabilecekleri seçenekleri araştırması boş bir çaba olmayabilir.

Bank of America şunları yazdı;

“DeFi uygulamaları, benimsenmeyi ve kullanımı artıran farklılaştırılmış bir ürün ve olumlu bir kullanıcı deneyimi üretmek için geliştirme gerektirir. Artan benimseme ve kullanım, doğru tasarlandığı takdirde gelirlerin artmasına ve yerel tokenların değer kazanmasına neden olur ve her ikisi de geliştirmeye yeniden yatırılabilir. DeFi uygulamaları henüz olgunlaşmamış olsa da önümüzdeki 30 yıl içinde uygulamalarda meydana gelebilecek büyük bir değişimin ilk aşamalarındayız.”

Hali hazırda hacim bakımından üst sıralarda olan ve sonraki boğa sezonunda büyümeden pay alma potansiyeli yüksek DeFi projeleri ise şunlar;

  • DYDX
  • Uniswap
  • PancakeSwap
  • Curve
  • GMX
  • Orca
  • Kine Protocol
  • Apex
  • Balancer
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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