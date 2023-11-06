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Memecoin (MEME) Coin Nedir?

Özet

  • Memecoin'ler, eğlence amaçlı yaratılan ve popüler internet memeleri veya esprileri temel alan altcoin'lerdir.
  • Binance'in Launchpool projeleri kapsamında listelediği MEME coin Memecoin ağının hizmet token'idir ve Ethereum üzerinde çalışmaktadır.
  • MEME coin'in fiyatı diğer memecoin'ler gibi oldukça volatildir ve spekülatif bir karakter taşımaktadır.
08:00
6 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Memecoin’ler popüler internet memeleri veya esprileri temel alarak oluşturulan bir tür altcoin’lerdir. Genellikle eğlence amaçlı yaratılan memecoin’ler, özellikle genç kullanıcılar arasında popülerdir ve sosyal medya platformlarında hızla yayılma eğilimi göstermektedirler. Bu tür altcoin’lerin arkasındaki teknoloji veya kullanım durumu genellikle sınırlıdır ve yatırım yapma amacıyla değil, eğlence veya topluluk oluşturma amacıyla kullanılırlar. Bu yazımızda dev kripto para borsası Binance‘in Launchpool projeleri kapsamında listelediği ekosistemi ile aynı adı taşıyan Memecoin nedir, MEME yorumu ve MEME nasıl alınır gibi birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Memecoin Nedir?

Memecoin, 9GAG tarafından işletilen Memeland’in yerel ekosistemidir. Memeland, dünya çapında popüler bir meme platformu olan 9GAG’in Web3 girişim stüdyosudur. Memecoin, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi memecoin ekosisteminin bir üyesidir. Memecoin, en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) üzerinde çalışmaktadır. Bu Memecoin ağının kendi Blockchain’i üzerinde çalışmadığı, bu nedenle hizmet token’i MEME’nin bir coin değil token olduğu anlamına geliyor.

Bu ekosistemin üyelerinin fiyat hareketleri geniş bir aralıkta hareket edebilirken, yatırımcılar tarafından riskli varlıklar olarak değerlendirilmektedir. Memecoin’ler, eğlence ve internet memeleri etrafında dönmesiyle bilinen, kripto para piyasasında benzersiz bir türdür. Bu tür varlıklara yatırım yapmadan önce iyi bir araştırma yapmak ve riskleri anlamak önemlidir.

MEME Yorum

MEME coin, Memecoin ağının hizmet token’idir. Arzı 69 milyar adet ile sınırlıdır. Bu yazının hazırlandığı sırada dolaşımdaki arzı toplam arzın yüzde 12,75’ine karşılık gelecek şekilde 8.79 milyar adettir. MEME coin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 3 Kasım 2023 tarihinde 0,02506 dolarla kaydedilmiştir. Yazım sırasında ATH’ının yüzde 31,49 altında, 0,02909 dolardan işlem görmektedir. MEME, 177.2 milyon dolar piyasa değeri ile şu anda en büyük 5’nci memecoin’dir. Önündeki memecoin’ler sırasıyla Floki (FLOKI), Pepe (PEPE), Shiba Inu ve Dogecoin’dir.

Bilindiği gibi memecoin’lerin değeri sıklıkla volatildir ve spekülatif bir karakter taşırlar. Kullanıcılar, memecoin’lere yatırım yaparak veya ticaret yaparak kar elde etmeyi umabilirler, ancak bu tür varlıkların değeri hızla düşebilir veya yükselip düşebilir. Ayrıca, memecoin’lerin birçoğu, sahtekarlık veya dolandırıcılık amacıyla oluşturulan projeleri içerebilir, bu nedenle yatırım yapmadan önce dikkatli olmak, yeterince araştırma yapmış olmak şarttır.

Genel olarak memecoin’ler Bitcoin (BTC) veya Ethereum gibi daha geleneksel kripto paralardan farklıdır. İlk olarak 2013 yılında Dogecoin’in ortaya çıkmasıyla bu tür dijital varlıkların popülaritesi artmıştır. Dogecoin, bir Japon Shiba Inu cinsi köpeğin yüz ifadesini taşıyan bir internet mizahı olan “Doge” memesiyle ilişkilendirilir. Bu tür memeler, Dogecoin’in sembolü olarak kullanılmıştır.

MEME Coin Nasıl Alınır?

MEME coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmektedir. MEME coin satın almak için öncelikle (yoksa) Binance’de bir hesap açmak ve ardından hesaba itibari para yatırmak gerekmektedir. Türk lirası, ABD doları ya da Euro gibi bir itibari paranın kripto para borsasında açılan kullanıcı hesabına yatırılmasının ardından MEME coin için sunulan işlem çiftleri aracılığıyla alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Binance‘de MEME coin işlemleri tohum kategorisinde MEME/BNB, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD ve MEME/TRY işlem paritelerinde 3 Kasım 2023 tarihinde TSİ 11.00’da başlamıştır.

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