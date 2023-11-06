  Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Şans Zili mi Çalıyor? Kripto Paralarda Deprem Yaratacak Tarih Belli Olmaya Başladı!

Bitcoin (BTC) geçtiğimiz hafta boyunca nispeten sakin bir seyir izleyerek 35 bin dolar civarında konsolide oldu. Altcoin‘ler ise kripto para piyasasındaki hafta sonu rallisine öncülük ettiler. ABD’deki son istihdam verileri ile kripto paralarda deprem yaratacak tarih belli olmaya başladı.

Fed Faizi Mart 2024’e Kadar Düşürebilir

Geçtiğimiz hafta ABD’den bu yılın Ekim ayı için beklenenden daha soğuk rakamlarla istihdam verileri geldi. Veriler sonucunda analistler Fed’in 2024’e girerken beklenenden daha erken faiz indirimine geçeceği konusunda öngörülerde bulunmaya başladı.

Bazı analistler, Mart 2024’e kadar yapılacak ilk faiz indirimine şimdiden daha yüksek ihtimaller vermeye başladı. Bu durum hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklarda büyük bir ralli olacağına anlamına geliyor olabilir. İlginç bir şekilde, Bitcoin’in bir sonraki blok ödülü yarılanması da Nisan 2024 civarında aynı zamanda gerçekleşecek ve bu da BTC‘nin fiyat rallisine daha fazla yakıt ekleyebilir.

CME FedWatch Aracı‘na göre, ABD Merkez Bankası Mart toplantısında manşet faizi mevcut seviyelerin 25 baz puan altına düşürme olasılığı geçen hafta Perşembe günü yüzde 12,9 iken Cuma günü yüzde 25,9’a yükseldi. Fed-fon vadeli işlemleri, merkez bankasının Mart toplantısında faizi değiştirmeme ihtimalinin yüzde 66,5 olduğuna işaret ediyor.

Faizin mevcut seviyelerinde kalma olasılığı Aralık toplantısı için yüzde 95,4 ve Ocak 2024 için yüzde 89,4 olarak görünüyor. Her iki toplantıda da faiz indirimi olasılığı sıfır iken, Ocak ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 10,3’tür. Allianz Yatırım Yönetimi kıdemli yatırım stratejisti Charlie Ripley mevcut görünüme yönelik yaptığı yorumda “Genel olarak istihdam verisi ABD ekonomisinde bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir, ancak daha da önemlisi veriler para politikasının işe yaradığını gösterdiği ve politikanın yeterince kısıtlayıcı olup olmadığı konusunda daha az tartışmaya neden olacağı için Fed’e yönelik selam niteliğinde.” dedi.

Yakında Bitcoin’de Büyük Bir Fiyat Rallisi Başlayabilir

Bitcoin bir süredir 35 bin dolar seviyesinde konsolide oluyor ve bu bir sonraki mega fiyat rallisi için fırtına öncesi sessizlik anlamına geliyor olabilir. Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, önemli bir dönüm noktasında tek bir günde 700 binden fazla yeni BTC adresinin oluşturularak ulaşıldığını bildirdi. Bitcoin ağındaki bu büyüme genellikle fiyat tahminleri için en güvenilir göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir.

Bir başka kripto para analisti CrediBull Crypto da Bitcoin’in kısa vadede olumlu bir ivme sergilediğinden, en büyük kripto paranın psikolojik açıdan önemli olan 40 bin dolar eşiğine ulaşana kadar vites yükseltmeye devam edebileceğine dair iyimser bir yorumda bulundu. Bu durumun gerçekleşmesi halinde analist yeni bir rekor seviyeye doğru potansiyel bir yolculuğun başlayabileceğini öngörüyor. Öte yandan geçen ay 10 milyar doları aşan kripto para piyasasına sermaye girişi, güçlü bir yatırımcı güvenine işaret ederek ralli beklentisini destekliyor.