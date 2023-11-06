  Altcoin’ler Bitcoin’e Meydan Okuyor! XRP, ADA, DOGE, SHIB! İşte Haftanın İlk Gününde Öne Çıkan Coin’ler!

Kripto paralarda inişli çıkışlı hareketler hafta başında da devam ediyor. Bu durum, yatırımcıların kripto varlıklara yatırım yapmak konusunda hala ısrarcı olduklarının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Yaşanan son pozitif fiyat hareketlerine sebep olarak, Bitcoin Spot ETF onayına ilişkin dedikodular ve Fed’in faiz artırımlarını duraklatması gibi durumlar gösteriliyor. Bunun yanı sıra, özellikle korku ve açgözlülük endeksinde değer 73 gibi yüksek bir seviyede seyrediyor.

Kipto Para Piyasasında Son Durum

6 Kasım sabahı itibariyle Bitcoin fiyatı son 24 saatte %0,92 düşüşle 34.915,77 dolardan işlem görürken, fiyatın aksine işlem hacminde %21,36 artış yaşandı ve 12,36 milyar dolara yükseldi. Bunun yanı sıra BTC toplam hacmi ise 682,16 milyar dolara geriledi.

Öncü altcoin konumunda bulunan Ethereum fiyatı da yazım saati itibariyle %0,12’lik bir gerileme yaşadı ve 1.881,74 dolardan alıcı buluyordu. Yine fiyatta yaşanan düşüşe rağmen hacminde %56,87 artış görüldü 8,51 milyar dolara geldi.

Yatırımcıların yıllardır gözdesi konumunda bulunan XRP fiyatı 6 Kasım itibariyle kazancın en yüksek olduğu coin’ler arasında yerini aldı ve %8,92 artışla 0,681 dolardan işlem gördü. Geçtiğimiz haftanın dikkat çeken coin’lerinin başında bulunan Solana‘da ise fiyat %4,16 düşüşle $40,38 oldu. Yönetim ekibiyle ön planda bulunan Cardano (ADA) fiyatı da %3,10 artışla 0,3441 dolara yükseldi.

Yatırımcıların büyük yükselişler beklediği memecoin’lerde de Bitcoin’in aksine küçük de olsa yükselişler yaşandı. Dogecoin fiyatı %2,20’lik yükselişle 0,07136 dolar seviyesinde bulunurken, hacmi, yaşanan %119,52 artışla 490,55 milyon dolara fırladı. En büyük rakibi konumunda bulunan, Shiba Inu fiyatında %1,19’luk artış yaşandı ve 0,000008113 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Dikkat Çeken 4 Altcoin

Geçtiğimiz hafta memecoin’ler arasında dikkat çeken Pepe Coin fiyatı yazım saati itibariyle %0,75 artarak 0,000001141 dolardan işlem gördü ve hacmi %31,16 artışla 113,85 milyon dolara yükseldi.

Neo fiyatında da yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti ve Pazartesi günü en çok kazanan altcoin’ler arasında yerini aldı Yazım saati itibariyle, Neo fiyatı %20,99 artışla 13,72 dolara sıçradı ve hacmi %228,81’lik inanılmaz artışla 594,87 milyon dolara ulaştı.

Borsa token’ı KuCoin Token fiyatı, 6 Kasım sabahı %12,76’lık bir artışla güne başladı ve yazım saatinde 5,34 dolardan işlem görüyordu. Yine başka bir borsa token’ı OKB fiyatı Pazartesi günü %10,71’lik net bir artış kaydetti ve yazım saatinde 52,36 dolar oldu.