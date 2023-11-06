  Balinaları Durmuyor! Fiyatı Yüzde 100 Artan Bu Altcoin’de Büyük Birikim Hareketliliği!

Ripple‘ın hizmet altcoin’i XRP, son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde artışla 0,70 dolara yaklaşmasıyla güçlü yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Yılın ilk gününden bu yana fiyatı yüzde 97,41 artan XRP’nin fiyatındaki bu artış balinaların birikim yapmasından ciddi oranda destek alıyor gibi duruyor.

XRP Balinaları Birikmeye Devam Ediyor

Zincir üstü veriler, balina seviyesi cüzdana dreslerinin birikim yapmaya devam etmesiyle XRP‘ye olan yatırımcı güveninin iyiden iyiye arttığını ortaya koyuyor. Zincir üstü analiz platformu Santiment, XRP’nin fiyatının 2 Ağustos’tan bu yana görülmeyen seviye olan 0,68 dolara seviyelerine yükseldiğine ve popüler altcoin’in fiyatının geçen hafta Bitcoin karşısında yüzde 23 oranında arttığını belirtti. Santiment ayrıca, 100 bin ile 1 milyar arasında XRP tutan dev kripto para balinalarının yılın en yüksek seviyesine ulaştıklarını bildirdi.

XRP şu anda çok önemli bir fiyat noktasında bulunuyor ve gelecekteki değerine yön verebilecek bir yükseliş formasyonu oluşmuş durumda. Fiyat grafiğine yakından bakıldığında altcoin’in şu anda yaygın bir yükseliş sinyali olan 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar‘ın (EMA’lar) üzerinde işlem gördüğü için güçlü bir görüntü veriyor.

Bu EMA’ların olası yükseliş geçişi, sürekli yukarı yönlü momentuma işaret ediyor. Bu teknik görünüm, 50 eşiğinin üzerinde rahatça konumlanmış bir Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile birleştiğinde, komutanın alıcılarda olduğu ve potansiyel fiyat artışı için güçlü bir temel oluşturduğunu gösteriyor.

SEC – Ripple Davasındaki Gelişmeler XRP İçin İyimserliği Artırıyor

Devam eden SEC – Ripple davasında Ripple için olumlu bir sonuca olan güven hafta sonunda yatırımcıları heyecanlandırdı. Hogan & Hogan’ın avukatı ve ortağı Jeremy Hogan, yatırımcı duyarlılığını etkileyecek davayla ilgili herhangi bir güncelleme olmamasına rağmen, SEC – Ripple davasına ilişkin son beklentisini paylaştı.

Hogan, SEC’in XRP’nin kurumsal yatırımcılara yasadışı satışı için 770 milyon dolarlık önemli bir tazminat talep etmesi nedeniyle özellikle tazminat konusuna değindi. Hogan, yasanın SEC‘e tazminat, faiz ve ceza talep etme yetkisi verdiğini ve tazminat konusunun mahkemenin kurumsal yatırımcılara yapılan yaklaşık 770 milyon dolarlık XRP satışının hukuka aykırı olduğuna dair kararından kaynaklandığını belirtti. Hogan, “Sonuç olarak 770 milyon dolar 770 milyon dolar olmayacak, çok daha az bir tutarda olacaktır” diyerek SEC’in Ripple’dan beklediğinden çok daha az bir tazminat alabileceğini söyledi.

Avukat Hogan ayrıca, tazminat davasıyla ilgili olarak yaptığı yorumda “İlk olarak, SEC – Liu davasında (2020) mahkeme tazminatın hakkaniyete uygun bir çözüm olduğunu, yani adil olması gerektiğini söyledi ve bu bağlamda adil olması, iddia edilen yasa ihlallerinde elde karın BRÜT değil NET olması gerektiği anlamına geliyor. Yani, Ripple işletme giderlerini toplamdan düşecektir.” dedi.

Dahası Hogan, tazminat tutarının yatırımları nedeniyle mali kayba uğrayan ve mağdur olarak tanımlanan kişi veya kuruluşlara verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu nedenle bir XRP yatırımcısı altcoin‘i 0,30 dolardan satın aldıysa ve o zamandan beri 0,60 dolara yükseldiyse, mağdur olarak nitelendirilmez ve sonuç olarak herhangi bir tazminat ödenmesi gerekmez.