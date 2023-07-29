Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan Solana (SOL), gün içerisinde kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 25,05 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Solana’daki güncel teknik görünümleri değerlendiren analist, yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Solana (SOL), Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in hafta başında 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesiyle birlikte hafta boyu düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), hafta içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre hafta içerisine kaydedilen düşüşlerin ardından 1,18 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Ayrıca kripto para piyasası güne yatay bir seyir ile başladı. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 15 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL, kripto para piyasasının hafta başında yeniden düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte yeniden düşüşe geçti. Son 1 haftada %2,5’e yakın bir değer kaybı kaydeden SOL, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %1,5’ten fazla değer kaybetti ve 25,05 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Sosyal medya hesaplarında “Pentoshi” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından paylaştığı bir dizi paylaşım ile SOL’deki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. SOL adına 22,3 dolar fiyat seviyelerine işaret eden analist, yakın vadede bu fiyat seviyelerin korunması ve piyasanın yeniden yükseliş geçmesi durumunda Solana’nın (SOL) yükselişlerine hız kazandırabileceğini öne sürdü.

Öte yandan analist, yakın vadede 22,3 dolar fiyat seviyelerinin korunamaması durumunda gerçekleşebilecek olası senaryolara da değindi. Analiste göre kritik fiyat seviyelerinin korunamaması durumunda SOL adına değer kaybı hız kazanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.