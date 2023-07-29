  • CoinTürk
  •   Solana (SOL), Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor: Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik

Solana (SOL), Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor: Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik

Özet

  • Son 1 haftada yüzde 2,5'e yakın bir değer kaybeden Solana (SOL), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de yüzde 1,5'in üzerinde değer kaybederek 25,05 dolar seviyelerine geriledi.
  • Güncel teknik görünümü değerlendiren analist, SOL adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.
  • Analist, Solana'nın (SOL) 22,3 dolar fiyat seviyelerinin altına düşüş eğilimi ve 22,3 dolar fiyat seviyelerinin üstünde ise yükseliş eğilimi gösterebileceğini öne sürdü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
20:30
29 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan Solana (SOL), gün içerisinde kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 25,05 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Solana’daki güncel teknik görünümleri değerlendiren analist, yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Solana (SOL), Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in hafta başında 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesiyle birlikte hafta boyu düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), hafta içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre hafta içerisine kaydedilen düşüşlerin ardından 1,18 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Ayrıca kripto para piyasası güne yatay bir seyir ile başladı. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 15 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL, kripto para piyasasının hafta başında yeniden düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte yeniden düşüşe geçti. Son 1 haftada %2,5’e yakın bir değer kaybı kaydeden SOL, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %1,5’ten fazla değer kaybetti ve 25,05 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Sosyal medya hesaplarında “Pentoshi” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından paylaştığı bir dizi paylaşım ile SOL’deki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. SOL adına 22,3 dolar fiyat seviyelerine işaret eden analist, yakın vadede bu fiyat seviyelerin korunması ve piyasanın yeniden yükseliş geçmesi durumunda Solana’nın (SOL) yükselişlerine hız kazandırabileceğini öne sürdü.

Öte yandan analist, yakın vadede 22,3 dolar fiyat seviyelerinin korunamaması durumunda gerçekleşebilecek olası senaryolara da değindi. Analiste göre kritik fiyat seviyelerinin korunamaması durumunda SOL adına değer kaybı hız kazanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Cantering Clark: Büyük Hareket Bu Altcoinde Başlayacak!
Cantering Clark: Büyük Hareket Bu Altcoinde Başlayacak!
Uzmanlara Göre Solana (SOL) Yılın En İyi Performans Gösteren Altcoin’i Olabilir! İşte Öne Çıkan Temel Nedenler!
Uzmanlara Göre Solana (SOL) Yılın En İyi Performans Gösteren Altcoin’i Olabilir! İşte Öne Çıkan Temel Nedenler!
Diğerlerini Unutun! Dünyaca Ünlü CEO Bu Altcoin’de Israrcı! Yükselmeye Devam Edecek!
Diğerlerini Unutun! Dünyaca Ünlü CEO Bu Altcoin’de Israrcı! Yükselmeye Devam Edecek!
Pentoshi: Bu Altcoinin Fiyatı Uçacak! Boğanın Krallarından Olacak Kripto Para!
Pentoshi: Bu Altcoinin Fiyatı Uçacak! Boğanın Krallarından Olacak Kripto Para!
Solana (SOL) Küllerinden Geri Dönüyor: Jito Geri Döndü!
Solana (SOL) Küllerinden Geri Dönüyor: Jito Geri Döndü!
Böyle Fırsat 40 Yılda Bir Gelir! Tarih de Veren Kripto Para Gurusu Bu Altcoin’in Yüzde 870 Patlamasını Bekliyor!
Böyle Fırsat 40 Yılda Bir Gelir! Tarih de Veren Kripto Para Gurusu Bu Altcoin’in Yüzde 870 Patlamasını Bekliyor!
En Sonunda Yüzde 100’e Çıktı! Önde Gelen Altcoin’de Büyük İlerleme!
En Sonunda Yüzde 100’e Çıktı! Önde Gelen Altcoin’de Büyük İlerleme!
Şaka Değil 40 Dolar Ufukta! Dev Altcoinde Heyecan Verici Hedefe Kilitlendiler!
Şaka Değil 40 Dolar Ufukta! Dev Altcoinde Heyecan Verici Hedefe Kilitlendiler!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023