Popüler DeFi protokolü artık çok daha fazla kullanıcıya hizmet verecek. Binance onun için adeta doping olacak.

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Bir süredir bu hamlenin gelmesi bekleniyordu ve daha fazla zaman geçmeden gerekli adımlar atıldı. DeFi kralı artık Binance desteğiyle çok daha fazla kullanıcıya ulaşabilecek. Bu hem Binance hem de UniSwap için destekleyici olacak. Peki son gelişmenin detayları neler? BNB Chain ekibi son gelişmeyle ilgili neler söyledi?

UniSwap (UNI)

DeFi özellikle birçok popüler merkezi kripto borsasının iflas etmesinin ardından çok daha ilgi çekici hale geldi. Yatırımcılar fonlarını daha da az riske atmak için merkezi olmayan cüzdanlar ve borsalara yöneliyor. Bu elbette DeFi denilince akla ilk gelen platformlardan olan UniSwap için daha fazla kullanıcı anlamına geliyor. Tüm bunların üstüne BNB Chain ağına genişlemiş olması UniSwap geleceğine dair de pozitif bir gelişme oldu.

Şubat ayında, 0x Plasma Labs tarafından Uniswap v3‘ün BNB Chain’de yayına girmesine yönelik öneri 55 milyondan fazla UNI token sahibinin lehte oy kullanmasıyla kabul edildi. Bundan önce, Wormhole bir Temperature Check oylamasında Protokolün BNB Chain’e atanmış köprüsü olarak seçildi. BNB Chain’e önerilen genişleme, kullanıcı büyümesi, daha düşük ücretler ve yeni coğrafi pazarlara açılma gibi birçok önemli avantaj sunuyor. Bu hamle, kullanıcılara daha verimli ve uygun maliyetli trade seçenekleri sunacak.

BNB Chain ve UniSwap

Bu adım aynı zamanda protokolün likidite anlamında genişlemesini de sağlayacak. UniSwap (UNI) yatırımcıları durumdan memnun ve uzun vadede gelecek faydalar konusunda geleceğe dair umutlu görünüyor. BNB Chain Innovation Büyüme Direktörü Alvin Kan son gelişmeyle alakalı şunları söyledi;

“BNB Chain’in gelişen ve kendini işine adamış topluluğu, ölçeklenebilirliği ve erişilebilirliği sayesinde, daha geniş kitlelere ulaşmak isteyen protokollerin büyüyebileceği, web3 ile ilgili her şey için bir launchpad’tir. Uniswap’in kullanıcılarına değer sunma ve ademi merkeziyetçiliğin geleceği için inşa etme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz.”

Entegrasyon ayrıca Uniswap’in yeni bir likidite havuzundan ve BNB Chain’in geniş DeFi geliştirici topluluğundan yararlanmasına ve 1-2 milyon yeni kullanıcıya ulaşmasına olanak tanıyacak.