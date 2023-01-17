Kripto para piyasasına dönük yükseliş beklentilerinin artmasıyla birlikte Ethereum'un (ETH) fiyat grafiğinde yeni bir destek trend çizgisi ortaya çıktı. Peki en büyük altcoin için sıradaki hedef ne? Detaylar haberimizde.

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Kripto para piyasasına dönük yükseliş beklentilerinin artmasıyla birlikte Ethereum‘un (ETH) fiyat grafiğinde yeni bir destek trend çizgisi ortaya çıktı. En büyük altcoin, 1 Ocak’ta bu destek trend çizgisinden son geri dönüşünü yaptı ve bu aynı zamanda devam eden toparlanmanın başlangıç noktası olmuş oldu. ETH fiyatındaki parabolik yükseliş, son 3 hafta içinde yüzde 33,3’lük bir ralliyle sonuçlandı. Buna ek olarak, altcoin’in hacim aktivitesindeki önemli yükseliş de alıcıların fiyatın daha yüksek bir seviyeye tırmanma konusuna olan güçlü ilgisini ortaya koyuyor oluşu ile dikkat çekiyor.

Ethereum Fiyat Analizi

Ethereum fiyatı, 14 Ocak’ta bin 500 dolar ve 200 günlük EMA’nın birleştiği dirençten güçlü bir kırılım yaparak yükseldi. ETH’nin 200 günlük EMA’nın üzerinde hareket ediği en son 2022’nin Nisan ayında görülmüştü.

Son iki günde, ETH’nin fiyat grafiği bin 500 dolar seviyesinin üzerinde sürdürülebilir bir yükselişe işaret eden mumlar kaydetti. Yatırımcılardan gelen sürekli alımlarla ETH fiyatı yüzde 5 oranında yükselişle bin 670 dolardaki bir sonraki direncine ulaşabilir. Bu direncin geçilmesi halinde ise fiyatın bin 793 dolar seviyesindeki bir sonraki dirence doğru hareket ettiği görülebilir.

Bununla birlikte, Ethereum fiyatının nispeten kısa bir süre içinde dikkate değer bir ralliden geçtiğinin altını çizmek gerekiyor. Bu nedenle, kripto paranın fiyatının devam eden ralli için dengelemeye gitmek adına geçici de olsa bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalması beklenebilir. Dahası, potansiyel alıcıların şu seviyelere özellikle dikkat etmeleri gerekiyor: bin 670 dolar ve bin 970 dolar. Bunlar, satıcıların trendin kontrolünü ele almak amacıyla harekete geçebilecekleri potansiyel güçlü direnç seviyeleri olarak çalışabilirler.

Ethereum fiyatı, potansiyel bir geri çekilme sırasında bin 500 dolar veya bin 420 dolardaki desteklerini yeniden ziyaret edebilir.

Ethereum İçin Teknik Göstergeler

Ethereum için Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırım alım bölgesine doğru yükseliyor ve sürdürülebilir, istikrarlı bir ralli için alım aktivitesinin desteklenmesi gerektiğini gösteriyor. Öte yandan fiyattaki son toparlanmanın ortasında EMA‘ların (20, 50, 100 ve 200) geçildiği görüldü. Bu, önemli bir yükseliş sinyali. Dahası, 20 ve 100 günlük EMA’ların geçilmiş olması ETH‘de daha fazla satın alıma teşvik edebilir.