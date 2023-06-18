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2021 yılında kripto paralarla tanışanlar dahil çoğu yatırımcı uzun süren ayı piyasaları nedeniyle kriptodan uzaklaştı. Ancak onların bile hatırladığı devasa çöküşü önceden sezen bir isim vardı. Peki yeniden bir çöküş mü bekliyor? Bu sefer işler biraz daha farklı fakat uyarı tonu aynıydı.

Bitcoin Düşüşünü Bilen Analist

2021 Mayıs ayında yaşanan büyük çöküşü önceden gören trader şimdi tam tersini söylüyor. Riskten kaçınan yatırımcılarıysa tepede satmaya çalışanlara benzetiyor. Dave the Wave takma adıyla bilinen analist yıllardır kripto paralarla ilgili tahminlerde bulunuyor. Özellikle 2021 yılı Bitcoin çöküşünü önceden gördüğü için popülerliğini daha da artırdı.

Kıdemli trader fiyatların düşük olduğu şu aşamada “temkinli olmanın, grafiklere dayalı bilinçli bir karardan ziyade duygulara dayalı bir oyun olduğunu” söylüyor.

“Hatırlatma: en tepede temkinli olmak en iyisidir… ve en dipte daha az… En altta çok temkinli olmak ters etki yaratır. Ve sezgiye aykırı olduğunu düşünürsünüz. Aşırı ihtiyatlı bir anlatı. Tıpkı en tepedeki aşırı iyimser anlatı gibi. Duyarlılık üzerine bir oyun olacaktır. İşte tam da bu noktada karşıt görüşlülük bir anlam kazanır ve bu da duygulara ve geniş bir kitleye ters düşer. Kendinize şunu sorun: Şu anda aşırı ihtiyatlı olanlar (dinledikleriniz) zirvede aşırı iyimser miydi?”

Geçen ay analist, Bitcoin için 26.000 ve 22.000 dolar seviyeleri arasında güçlü destek bulunduğunu söylemişti. Dave the Wave’e göre BTC, piyasadaki son gerilemeye rağmen hala destek seviyelerine saygı duyuyor.

Kripto Para Almak İçin Doğru Zaman

Asla en doğru zaman yoktur. Hatta döngülerin garantisi olmadığı için fiyatların sıfıra gitmeyeceğinin de teknik olarak garantisi yoktur. Fakat geçmiş tecrübelere dayanarak alınabilecek riskler vardır. Örneğin gerçekten gelecek vadeden projelere yatırım yapmak için ayı piyasaları en iyi zamanlardır. Dipten alım ve tepeden satış hikayeleri tamamen uydurmadır çünkü fiyatın nereye gideceğini (eğer geleceği görmüyorsanız) hiçbir grafik, on-chain metrik, analist, büyücü, astrolog size söyleyemez. Bunu söyleyebilen birinin öleceği günü ve saati de bilmesi beklenir. O halde “iddialı” ve “kesin” konuşanların yanılacağından emin olabilirsiniz.

İhtimaller vardır. Ayı piyasalarında altcoinlerin fiyatı %95 (birçoğu için) düştüğünden dolayı alım için doğru zamandır. Fakat hangilerinin %100 düşeceğini bilemezsiniz çünkü bunların önemli bölümü de önceki dönemlerde olduğu gibi sıfıra gidecek. O halde parayı yatıran, riski alan olarak “siz” yine kararlarınızı kendiniz almalısınız. Çünkü bunun bedelini yine tek başınıza ödeyeceksiniz.