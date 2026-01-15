Popüler Altcoin’in 200 Milyar Dolarının Ardındaki Strateji Değişti

Merkeziyetsiz vadeli işlemler borsası Lighter, ana ağ altcoin‘i LIT coin için zorunlu staking modelini devreye alarak platform kullanımında yeni bir döneme geçti. Güncelleme, likidite havuzlarına erişimi staking şartına bağlayarak ekosistem içi teşvikleri yeniden düzenliyor. Çarşamba günü duyurulan yapı ilk aşamada Lighter Likidite Havuzu’nu kapsıyor ve katılımcıların LIT coin kilitlemesini gerektiriyor. Adım getiri üretimi ile risk paylaşımı arasındaki dengeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Lighter Likidite Havuzlarında Zorunlu Staking Dönemi

Yeni model kapsamında Lighter Likidite Havuzu’na (LLP) fon yatırmak isteyen kullanıcıların LIT coin stake etmesi gerekiyor. Uygulama 1:10 oranıyla çalışıyor. Stake edilen her 1 adet LIT, en fazla 10 adet USDC’lik havuz yatırımı açıyor. Kural yeni katılımcılar için derhal yürürlüğe girdi ve havuza giriş koşullarını net biçimde tanımladı. Mevcut yatırımlara sahip kullanıcılar içinse 28 Ocak’ta sona erecek iki haftalık bir uyum süresi tanındı. Sürenin bitimiyle birlikte havuzda kalabilmek için LIT coin kilitlemek zorunlu hale gelecek.

Likidite havuzu platformda getiri üretiminin merkezinde yer alırken tasfiye süreçlerinde sigorta işlevi de görüyor. Lighter yönetimi LIT coin sahipleri ile havuz katılımcıları arasında daha güçlü bir çıkar birliği kurulacağını ve risk ayarlı getirilerin iyileşeceğini vurguluyor. Aynı mekaniklerin ilerleyen aşamalarda diğer açık havuzlara da genişletilmesi planlanıyor. Hedef Blockchain içinde çalışan hedge fon benzeri yapıların daha geniş bir kullanıcı tabanına açılması.

Staking Teşvikleri, Ücret Yapısı ve Ekosistem Büyümesi

Staking yalnızca havuz erişimiyle sınırlı değil. En az 100 adet LIT coin kilitleyen kullanıcılar için para çekme ve transfer ücretleri sıfırlanacak. Ayrıca staking getirisi kazanımı da sunuluyor. Yıllık getiri oranı ise daha sonra açıklanacak. Piyasa yapıcılar ve yüksek frekanslı işlem firmaları için prim ücretlerinde kademeli ayarlamalar gündemde. Genel ücretlerin yükselmesi planlanırken LIT staking’e bağlı indirimlerle en düşük kademelerin mevcut seviyelere yakın tutulacağı ifade edildi. Bireysel işlemler platformda ücretsiz kalmaya devam edecek.

Güncellemenin mobil kullanıcılara da kısa süre içinde ulaşması bekleniyor. Bu taraftaki adım yakın dönemde tanıtılan mobil uygulamayı tamamlayıcı nitelik taşıyor. Lighter, altcoin’in geçen ay piyasaya sürmüş ve arzın yüzde 50’sini AirDrop, teşvik programları ve stratejik ortaklıklar için ekosisteme ayırmıştı. 5 Ocak’ta LIT coin geri alım sürecinin başlatıldığı da doğrulandı. Ekim ayında halka açık ana ağa geçen platform Aralık’ta aylık 200 milyar doların üzerinde işlem hacmi bildirdi. Şirket, Founders Fund ve Ribbit Capital liderliğinde 1.5 milyar dolar değerleme üzerinden 68 milyon dolar yatırım aldı. LIT coin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 2,56 gerileyerek 2,07 dolara indi.