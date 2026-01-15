Coinbase’ten Washington’a Sert Mesaj: Kripto Para Yasasında Fren

ABD Senatosu’nda kripto paraları kapsayan kapsamlı bir düzenleme taslağı sektörün en büyük aktörlerinden birinin geri adımıyla beklenmedik bir dönemece girdi. Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, yasa metninin yayımlanmasının ardından taslağa verdiği desteği çektiğini duyurdu. Karar, hem sektör içinde hem de Washington’daki siyasi dengelerde yankı uyandırdı. Gelişme kripto para piyasası için uzun süredir beklenen yasal çerçevenin zamanlaması ve içeriği konusunda soru işaretlerini artırdı.

Coinbase Neden Desteğini Geri Çekti?

Kararın kamuoyuna yansıması Çarşamba günü Brian Armstrong’un açıklamalarıyla oldu. Armstrong, Senato gündemindeki taslağın mevcut haliyle desteklenemeyeceğini belirtirken, tek bir maddeye değil birden fazla temel soruna işaret etti. Tokenize hisse senetlerinin nasıl ele alındığı, DeFi alanına ilişkin belirsizlikler, stablecoin ödüllerini ortadan kaldırabileceği ifade edilen hükümler ve Securities and Exchange Commission’ın rolü itirazların merkezinde yer aldı.

Coinbase’e yakın bir kaynağa göre geri çekilme kararı ani bir refleks değil, metnin Pazartesi gecesi yayımlanmasının ardından yapılan yoğun değerlendirmelerin sonucu oldu. 270 sayfayı aşan güncel taslakta daha önce görülmemiş bölümlerin yer aldığı, özellikle yasa dışı finansla mücadeleye odaklanan yeni kısımların ciddi sorunlar barındırdığı dile getirildi. Bu çerçevede düzenlemenin borsanın müşterilerinin çıkarlarıyla örtüşmediği kanaatine varıldı.

Zaman baskısı da süreci belirleyen unsurlardan biri oldu. Değişiklik önergelerinin Salı öğleden sonra teslim edilmesi ve Perşembe günü planlanan komisyon görüşmesi sektör temsilcileriyle yeterli istişare yapılmasına imkân tanımadı. Coinbase cephesi daha geniş bir takvimin Senato Bankacılık Komitesi üyeleriyle yapıcı temaslara alan açabileceğini savundu.

Senato Süreci Nasıl Şekillendi?

Tartışmalar sürerken Senate Banking Committee Başkanı Tim Scott, Çarşamba gecesi komisyonun yasa taslağını ele alacağı oturumun ertelendiğini açıkladı. Scott, kripto para sektörü, finans çevreleri ve Demokrat–Cumhuriyetçi senatörlerle temasların sürdüğünü, hedefin net ve uygulanabilir kurallara ulaşmak olduğunu vurguladı. Kulislere yansıyan bilgilere göre oylama için gerekli desteğin henüz oluşmaması ertelemede belirleyici rol oynadı.

Taslağın mimarlarından Demokrat Senatör Ruben Gallego, Başkanlık Dijital Varlıklar Danışma Konseyi İcra Direktörü ile planlanan görüşmenin gerçekleşmemesini eleştirerek mevcut durumda metne destek veremeyeceğini söyledi. Açıklama siyasi uzlaşının ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan tüm sektör tek sesli değil. Coinbase’in geri adımına rağmen bazı şirketler çalışmanın sürdürülmesi gerektiğini savundu. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, adil bir tartışma sürecinin devam edeceğini ve sorunların komisyon aşamasında çözülebileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.