Kurumsal Para Geri Döndü: Bitcoin, Ethereum ve Bu 2 Altcoin’de Tablo Pozitif

Özet

  • ABD spot Bitcoin ETF’leri üç günde 1.71 milyar dolarlık net giriş çekti.
  • Kurumsal yatırımcılar Bitcoin’in yanı sıra Ethereum, Solana ve XRP ETF'lerine de yöneldi.
  • Artan düzenleyici netlik ETF kanalıyla kripto para fiyatlarına yapısal destek sağlıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal ilgi üç gün üst üste devam eden güçlü girişlerle yeniden ivme kazandı. Çarşamba günü kaydedilen yüksek hacimli net fon akışları yıl sonu temkinli pozisyonlanmanın ardından yatırımcıların portföylerini yeniden riskli varlıklara yönlendirdiğini ortaya koydu. Son üç günlük dönemde ETF’lere yönelen toplam sermaye 1.7 milyar doları aşarak son aylardaki en dikkat çekici hareketlerden biri olarak öne çıktı. Piyasa verileri artan düzenleyici netlik ve kurumsal talep beklentilerinin kripto paralara yönelik iştahı beslediğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerinde Üç Günlük Güçlü Sermaye Girişi
2 Ethereum, Solana ve XRP ETF’lerindeki Pozitif Seyir

Bitcoin ETF’lerinde Üç Günlük Güçlü Sermaye Girişi

Çarşamba günü ABD spot Bitcoin ETF’leri toplamda 843.6 milyon dolarlık net giriş çekti ve bu tutar 7 Ekim’den bu yana görülen en yüksek günlük seviye olarak kayıtlara geçti. Veriler bir önceki gün ulaşılan 754 milyon dolarlık üç aylık zirvenin de aşılmasıyla ivmenin güçlendiğini gösterdi. Son üç günde ETF’lere yönelen toplam sermaye 1.71 milyar dolara çıktı ve piyasanın kısa vadeli yönüne dair algıyı belirgin biçimde etkiledi.

SoSoValue verilerine göre on iki spot Bitcoin ETF’sinden sekizi pozitif net sermaye akış bildirdi. En büyük ETF konumundaki BlackRock’ın IBIT ürünü 648 milyon dolarlık girişle başı çekerken, Fidelity’nin FBTC ETF’ine 125.4 milyon dolar yöneldi. Ark & 21Shares’in ARKB ETF’i 27 milyon dolarlık katkı sağlarken, Grayscale, Bitwise, VanEck, Valkyrie ve Franklin Templeton’ın ETF’lerinde de pozitif hareketler izlendi.

LVRG Research Direktörü Nick Rick, kurumsal yatırımcıların yıl sonu risk azaltma sürecini geride bırakarak sermayeyi yeniden kripto para tabanlı yatırım ürünlerine tahsis ettiğini vurguladı. Rick’e göre artan ETF talebi kurumsal tarafta yeniden canlanan güvenin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Ethereum, Solana ve XRP ETF’lerindeki Pozitif Seyir

Spot Ethereum ETF’leri de Çarşamba günü 175 milyon dolarlık net giriş çekerek üçüncü ardışık pozitif gününü tamamladı. Bitcoin dışındaki bu ETF hareketliliği piyasanın yalnızca tek bir varlığa odaklanmadığını ve kurumsal ilginin daha geniş bir kripto para yepetine yayıldığını ortaya koydu.

Solana ve XRP tabanlı ETF ürünlerinde de sınırlı ancak dikkat çekici girişler görüldü. Spot Solana ETF’lerine 23.5 milyon dolar, XRP ETF’lerine ise 10.6 milyon dolarlık sermaye yönelimi oldu. Kronos Research CIO’su Vincent Liu, kripto para ETF’lerine yönelik istikrarlı girişlerin fiyatlar üzerinde yapısal bir destek oluşturduğunu ve düzenleyici çerçevede sağlanan netliğin bu eğilimi güçlendirdiğini ifade etti.

Sermaye akışlarıyla birlikte fiyat tarafında da yukarı yönlü bir görünüm izlendi. Bitcoin’in fiyatı son 24 saat içinde yüzde 1,79 değer kazanarak 96.447 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum 3.313 dolar civarında harkeet ediyor. ETF’ler üzerinden gelen kurumsal talep kripto para piyasasında orta vadeli beklentilerin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

