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Kripto Para

XRP 24 saatte %3,4 düşerek $1,15 desteğinin altına indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, son 24 saatte %3,4 düşerek 1,15 dolar desteğinin altına indi ve $XRP’de kısa vadeli baskı arttı.
  • 📉 En sert satış 15.00 UTC civarında geldi ve hacim 134,2 milyon XRP ile ortalamanın yaklaşık %170 üzerine çıktı.
  • 🧭 Alıcılar 1,13 dolar yakınında devreye girse de fiyat 1,15 dolar seviyesini geri alamadı.
  • 📌 Piyasada şimdi 1,10 ile 1,25 dolar arasında süren bir yıllık sıkışmanın yeni yönü izleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP, çarşamba günkü işlemlerde satış baskısının artmasıyla 24 saat içinde 1,1873 dolardan 1,1465 dolara geriledi. Böylece fiyat %3,4 düşerken, piyasada yakından izlenen 1,15 dolar seviyesi de aşağı yönlü kırıldı. İşlem hacmindeki belirgin artış, düşüşün teknik açıdan daha dikkat çekici görülmesine yol açtı.

İçindekiler
1 Satış baskısı hacimle güç kazandı
2 1,25 dolar çevresindeki trend çizgisi izleniyor
3 Üçgen formasyonu içinde sıkışma sürüyor

Satış baskısı hacimle güç kazandı

En sert hareket 15.00 UTC civarında görüldü. Bu sırada hacim 134,2 milyon XRP’ye çıkarak ortalamanın yaklaşık %170 üzerine yükseldi ve 1,1550 dolar civarındaki destek bölgesi aşıldı. Günün ilerleyen bölümünde alıcılar 1,13 dolar yakınında yeniden devreye girdi, ancak fiyat kapanışa doğru 1,15 dolar çevresine toparlansa da kırılan seviyenin üzerine kalıcı biçimde yerleşemedi.

XRP’de öne çıkan gelişme, geçen haftaki yükselişin ardından destek olarak izlenen 1,15 dolar seviyesinin kaybedilmesi oldu; bu bölge artık direnç olarak çalışabilir.

Piyasa verileri, toparlanma denemesi sırasında değil, satış dalgası sırasında hacmin büyüdüğünü gösterdi. Bu görünüm, gün sonuna doğru tepki alımları gelse de kısa vadede satıcıların kontrolü koruduğuna işaret etti.

1,25 dolar çevresindeki trend çizgisi izleniyor

XRP, aylardır her toparlanma girişimini sınırlayan aşağı eğimli trend çizgisini bir kez daha aşamadı. Bu çizgi yaklaşık 1,25 dolar bölgesinde bulunuyor ve teknik görünümde en önemli direnç alanı olarak öne çıkıyor. Son dönemde bu seviyenin altında yaşanan çoklu başarısız denemeler, aşağı yönlü eğilimin sürdüğü görüşünü güçlendirdi.

XRP, Ripple ekosisteminde kullanılan dijital varlık olarak biliniyor ve özellikle sınır ötesi ödeme odaklı kullanım alanlarıyla öne çıkıyor. Haberde öne çıkan fiyat hareketi ise daha çok teknik seviyeler etrafında şekilleniyor.

GöstergeSeviye
İlk destek1,13 ile 1,14 dolar
Ana destek1,10 dolar
İlk direnç1,15 dolar
Direnç bölgesi1,17 ile 1,25 dolar

Üçgen formasyonu içinde sıkışma sürüyor

İşlemciler, yaklaşık bir yıldır devam eden simetrik üçgen yapısını da izliyor. Bu formasyonda fiyat hareketi 1,10 dolar civarındaki destek ile 1,25 dolar çevresindeki direnç arasında giderek daralan bir aralıkta sıkışmış durumda. Bu nedenle 1,15 dolar seviyesi, kısa vadeli yön açısından ilk kritik eşik haline geldi.

1,25 dolar seviyesinin üzerine çıkılması teknik görünümü değiştirebilir; bu gerçekleşene kadar yükseliş denemeleri yeni bir trend başlangıcından çok direnç testi olarak değerlendirilebilir.

Kısa vadede 1,13 ile 1,10 dolar bandı aşağı yönlü destek alanı olarak izlenirken, yukarıda 1,17 ile 1,25 dolar aralığı güçlü direnç bölgesi olmaya devam ediyor. ABD’de kripto para düzenlemelerine ilişkin beklentiler gündemde kalmayı sürdürse de, mevcut fiyatlama davranışı daha çok teknik seviyelerin belirleyici olduğunu gösteriyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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