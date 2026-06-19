JPMorgan, Bitcoin madenciliğinde birim maliyetin 78 bin dolara çıktığını ve madencilerin yaklaşık %20’sinin zarar ettiğini açıkladı

JPMorgan’ın yayımladığı değerlendirmeye göre Bitcoin, son beş aydır üretim maliyetinin altında işlem görüyor. Banka, 1 Bitcoin üretmenin yaklaşık 78 bin dolara mal olduğunu hesaplarken, varlığın piyasa fiyatı ise yaklaşık 62 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, özellikle maliyet yapısı daha zayıf olan madenciler üzerindeki baskıyı artırdı.

Madenciler üzerindeki baskı arttı

Bankanın CoinShares verilerine dayandırdığı notta, madencilerin yaklaşık %20’sinin zararına çalıştığı belirtildi. Faaliyet giderlerini karşılamakta zorlanan halka açık madencilik şirketleri, yılın ilk çeyreğinde 32 binden fazla Bitcoin sattı. Bu miktar, 2025 yılının tamamında satılan Bitcoin miktarının da üzerine çıktı.

JPMorgan, Bitcoin’in beş aydır üretim maliyetinin altında işlem gördüğünü, bunun da madencileri sıkıştırarak bazılarını satışa zorladığını aktardı.

Madencilikte gelir ile maliyet arasındaki fark daraldıkça, özellikle elektrik ve ekipman giderleri yüksek olan işletmelerin daha kırılgan hale geldiği görülüyor. Haberde öne çıkan ana unsur, fiyatın uzun süre maliyetin altında kalmasının sektördeki daha zayıf oyuncuları devre dışı bırakabilmesi oldu.

Ağ zorluk seviyesini aşağı çekti

Bitcoin ağı ise bu baskıya otomatik mekanizmalarla karşılık veriyor. Fiyat üretim maliyetinin altına indiğinde, daha yüksek maliyetle çalışan madenciler cihazlarını kapatıyor. Bunun sonucunda ağın güvenliğini sağlayan toplam hesaplama gücü, yani hashrate, geriliyor ve madencilik zorluğu daha düşük seviyeye ayarlanıyor.

Mini sözlük: Hashrate, Bitcoin ağını güvence altına alan toplam hesaplama gücünü ifade eder. Madencilik zorluğu ise yeni blok üretmenin ne kadar zor olduğunu belirleyen ve ağ tarafından yaklaşık iki haftada bir otomatik güncellenen ayardır.

Bu mekanizma haziran ayının başında da devreye girdi. Madencilik zorluğu %10 geriledi. Bu, yıl içinde görülen aynı büyüklükteki ikinci düşüş olarak kayda geçti.

Fiyat hareketlerine tepki hızlandı

JPMorgan’a göre madenciler artık fiyat değişimlerine geçmişe kıyasla daha hızlı tepki veriyor. Banka, zorluk seviyesinin fiyatlara duyarlılığının arttığını, daha fazla işletmenin başa baş noktasına yakın çalıştığını ve bu nedenle cihazların fiyat hareketlerine bağlı olarak daha sık açılıp kapatıldığını belirtti.

Banka, Bitcoin üretim maliyetinin altında kaldığı sürece ağdaki zorluk ayarlamalarının daha büyük ve daha sık görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede, Bitcoin fiyatı üretim maliyetinin altında kaldığı sürece ağda daha belirgin dalgalanmalar yaşanabileceği öngörülüyor. JPMorgan genel görünüm için temkinli bir yaklaşım benimsese de, sektördeki zayıf duyarlılığın tersine bir sinyal oluşturabileceğine de işaret etti. Bankaya göre bu tablo, ay içinde büyük yatırımcı alımları ve borsalardaki rezervlerdeki düşüş gibi birikim işaretleriyle aynı yönde okunabilir.