Kayıt Banner
Kripto Para

JPMorgan, Bitcoin madenciliğinde birim maliyetin 78 bin dolara çıktığını ve madencilerin yaklaşık %20’sinin zarar ettiğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 JPMorgan, 1 Bitcoin üretim maliyetinin 78 bin dolara çıktığını açıkladı.
  • 📉 Bitcoin yaklaşık 62 bin 500 dolarda kalırken madencilerin yaklaşık %20’si zarar yazdı ve $BTC satışları arttı.
  • ⚙️ Haziran başında madencilik zorluğu %10 düştü ve ağ daha zayıf madencileri dışarıda bıraktı.
  • 👀 Banka, sektördeki zayıf duyarlılığın birikim sinyalleriyle birlikte ters yönde okunabileceğini belirtti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

JPMorgan’ın yayımladığı değerlendirmeye göre Bitcoin, son beş aydır üretim maliyetinin altında işlem görüyor. Banka, 1 Bitcoin üretmenin yaklaşık 78 bin dolara mal olduğunu hesaplarken, varlığın piyasa fiyatı ise yaklaşık 62 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, özellikle maliyet yapısı daha zayıf olan madenciler üzerindeki baskıyı artırdı.

İçindekiler
1 Madenciler üzerindeki baskı arttı
2 Ağ zorluk seviyesini aşağı çekti
3 Fiyat hareketlerine tepki hızlandı

Madenciler üzerindeki baskı arttı

Bankanın CoinShares verilerine dayandırdığı notta, madencilerin yaklaşık %20’sinin zararına çalıştığı belirtildi. Faaliyet giderlerini karşılamakta zorlanan halka açık madencilik şirketleri, yılın ilk çeyreğinde 32 binden fazla Bitcoin sattı. Bu miktar, 2025 yılının tamamında satılan Bitcoin miktarının da üzerine çıktı.

JPMorgan, Bitcoin’in beş aydır üretim maliyetinin altında işlem gördüğünü, bunun da madencileri sıkıştırarak bazılarını satışa zorladığını aktardı.

Madencilikte gelir ile maliyet arasındaki fark daraldıkça, özellikle elektrik ve ekipman giderleri yüksek olan işletmelerin daha kırılgan hale geldiği görülüyor. Haberde öne çıkan ana unsur, fiyatın uzun süre maliyetin altında kalmasının sektördeki daha zayıf oyuncuları devre dışı bırakabilmesi oldu.

Ağ zorluk seviyesini aşağı çekti

Bitcoin ağı ise bu baskıya otomatik mekanizmalarla karşılık veriyor. Fiyat üretim maliyetinin altına indiğinde, daha yüksek maliyetle çalışan madenciler cihazlarını kapatıyor. Bunun sonucunda ağın güvenliğini sağlayan toplam hesaplama gücü, yani hashrate, geriliyor ve madencilik zorluğu daha düşük seviyeye ayarlanıyor.

Mini sözlük: Hashrate, Bitcoin ağını güvence altına alan toplam hesaplama gücünü ifade eder. Madencilik zorluğu ise yeni blok üretmenin ne kadar zor olduğunu belirleyen ve ağ tarafından yaklaşık iki haftada bir otomatik güncellenen ayardır.

Bu mekanizma haziran ayının başında da devreye girdi. Madencilik zorluğu %10 geriledi. Bu, yıl içinde görülen aynı büyüklükteki ikinci düşüş olarak kayda geçti.

Fiyat hareketlerine tepki hızlandı

JPMorgan’a göre madenciler artık fiyat değişimlerine geçmişe kıyasla daha hızlı tepki veriyor. Banka, zorluk seviyesinin fiyatlara duyarlılığının arttığını, daha fazla işletmenin başa baş noktasına yakın çalıştığını ve bu nedenle cihazların fiyat hareketlerine bağlı olarak daha sık açılıp kapatıldığını belirtti.

Banka, Bitcoin üretim maliyetinin altında kaldığı sürece ağdaki zorluk ayarlamalarının daha büyük ve daha sık görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede, Bitcoin fiyatı üretim maliyetinin altında kaldığı sürece ağda daha belirgin dalgalanmalar yaşanabileceği öngörülüyor. JPMorgan genel görünüm için temkinli bir yaklaşım benimsese de, sektördeki zayıf duyarlılığın tersine bir sinyal oluşturabileceğine de işaret etti. Bankaya göre bu tablo, ay içinde büyük yatırımcı alımları ve borsalardaki rezervlerdeki düşüş gibi birikim işaretleriyle aynı yönde okunabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de satım opsiyonlarına talep arttı, temmuz sonu için $52.000 seviyesi öne çıktı

XRP 24 saatte %3,4 düşerek $1,15 desteğinin altına indi

Microsoft, şubat 2026’dan bu yana izlenen CryptoBandits zararlısının kripto cüzdan adreslerini yarım saniyede bir değiştirerek varlık çaldığını açıkladı

Zimbabve, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yıllık 500 dolarlık kayıt zorunluluğu getirdi

Ethereum Foundation’da üst düzey ayrılıklar 8’e çıktı! Kurum içinde neler yaşandı?

Fransa’da kripto bağlantılı saldırılarda yeni eşik aşıldı! Marsilya’daki operasyonun perde arkasında ne var?

Kripto gizliliğine baskı artıyor! Yatırımcılar şimdi hangi seçeneğe yöneliyor?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı XRP 24 saatte %3,4 düşerek $1,15 desteğinin altına indi
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de satım opsiyonlarına talep arttı, temmuz sonu için $52.000 seviyesi öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de satım opsiyonlarına talep arttı, temmuz sonu için $52.000 seviyesi öne çıktı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
XRP 24 saatte %3,4 düşerek $1,15 desteğinin altına indi
Kripto Para
Hedera fiyatı, çok yıllı düşen takoz formasyonunda 0,25 dolara yönelme sinyali verdi
Hedera (HBAR)
Ethereum 2026’nın ilk çeyreğinde 13,2 milyon kullanıcıya ve 200,4 milyon işleme ulaştı
Ethereum (ETH)
Andreessen Horowitz bağlantılı cüzdanlar son 20 saatte Hyperliquid’e 24 milyon USDC aktardı
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?