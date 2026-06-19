Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin’de satım opsiyonlarına talep arttı, temmuz sonu için $52.000 seviyesi öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de satım opsiyonlarına talep arttı ve temmuz sonu için 52.000 dolar seviyesi öne çıktı.
  • 📉 Deribit verilerinde 22 Haziran ile 31 Temmuz arasındaki vadelerde 61.500 dolar ile 52.000 dolar arası kontratlar yoğunlaştı.
  • 🏦 Sıkı FED çizgisi, ETF çıkışları ve Strategy kaynaklı baskı, $BTC üzerinde temkinli beklentileri güçlendirdi.
  • 📊 Bitcoin, haftanın başındaki 67.000 dolar seviyesinden sonra 62.400 dolar civarında işlem görüyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin piyasasında son 24 ila 48 saatte aşağı yönlü beklentiler güç kazandı. Kripto para türev borsası Deribit verilerine göre yatırımcılar, fiyat düşüşünün derinleşmesi durumunda kazanç sağlayabilecek kısa vadeli ve yakın vadeli satım opsiyonlarına yöneldi. İşlemlerde özellikle haziran sonu ile temmuz sonu arasındaki vadeler öne çıktı.

İçindekiler
1 Deribit verilerinde aşağı yönlü korunma öne çıktı
2 Piyasadaki baskının kaynakları
3 Bitcoin fiyatı haftalık zirvenin altında kaldı

Deribit verilerinde aşağı yönlü korunma öne çıktı

Laevitas tarafından izlenen akışlara göre 22 Haziran vadeli 61.500 dolarlık satım opsiyonlarında 337 kontrat, 3 Temmuz vadeli 60.000 dolarlık opsiyonlarda 116 kontrat ve 55.000 dolarlık opsiyonlarda 380 kontrat işlem gördü. Buna ek olarak 10 Temmuz vadeli 55.000 dolarlık satım opsiyonlarında 540 kontrat, 31 Temmuz vadeli 52.000 dolarlık satım opsiyonlarında ise 314 kontrat dikkat çekti.

VadeKullanım fiyatıKontrat sayısı
22 Haziran$61.500337
3 Temmuz$60.000116
3 Temmuz$55.000380
10 Temmuz$55.000540
31 Temmuz$52.000314

Satım opsiyonu, yatırımcıya belirli bir tarihte ya da o tarihe kadar bitcoin’i önceden belirlenmiş bir fiyattan satma hakkı veriyor. Bu nedenle söz konusu işlemler çoğu zaman düşüşe karşı korunma aracı ya da aşağı yönlü beklentinin yansıması olarak değerlendiriliyor. Deribit, kripto para opsiyon piyasasında öne çıkan platformlardan biri olarak biliniyor.

Son işlemler, yatırımcıların önümüzdeki haftalarda daha sert bir geri çekilme riskine karşı pozisyon aldığını ve özellikle düşük kullanım fiyatlı satım opsiyonlarına ilginin arttığını gösteriyor.

Piyasadaki baskının kaynakları

Haberde aktarılan verilere göre bu eğilimin arkasında birkaç temel unsur bulunuyor. ABD Merkez Bankasının sıkı para politikası çizgisini koruması dolar endeksini desteklerken, spot bitcoin ETF’lerinden süren çıkışlar da piyasa üzerinde ek baskı oluşturdu. Buna bir de büyük kurumsal bitcoin alıcısı Strategy çevresindeki belirsizlikler eklendi.

Strategy, bilançosunda yüksek miktarda bitcoin tutmasıyla bilinen halka açık şirketlerden biri. Şirketin imtiyazlı hissesi STRC’nin 100 dolarlık nominal değerinin belirgin şekilde altına inerek rekor düşük seviyelere gerilemesi, agresif bitcoin biriktirme yaklaşımını daha karmaşık hale getirdi.

Arca Yatırım Direktörü Jeff Dorman, şirketin ya büyük miktarda BTC ve MSTR satıp STRC fiyatını nominal değere yaklaştırmak zorunda kalabileceğini ya da oluşan belirsizlik nedeniyle sermaye yapısındaki baskının sürmesini izleyebileceğini belirtti.

Bitcoin fiyatı haftalık zirvenin altında kaldı

CoinDesk verilerine göre bitcoin haberin yazıldığı sırada 62.400 dolar civarında el değiştirdi. Bu seviye, UTC gece yarısından bu yana yüzde 0,8 düşüşe işaret etti. Haftanın ilk bölümünde fiyatın 67.000 dolar civarına kadar çıktığı, ancak sonraki işlemlerde bu kazanımların önemli bölümünü geri verdiği görüldü.

Opsiyon piyasasındaki son yoğunlaşma, yatırımcıların kısa vadede yön arayışını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle 55.000 dolar ve 52.000 dolar kullanım fiyatlı kontratlara gelen talep, piyasada temkinli duruşun güçlendiğine işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

JPMorgan, Bitcoin madenciliğinde birim maliyetin 78 bin dolara çıktığını ve madencilerin yaklaşık %20’sinin zarar ettiğini açıkladı

XRP 24 saatte %3,4 düşerek $1,15 desteğinin altına indi

Microsoft, şubat 2026’dan bu yana izlenen CryptoBandits zararlısının kripto cüzdan adreslerini yarım saniyede bir değiştirerek varlık çaldığını açıkladı

Bitcoin 73 bin dolara yaklaştı! Kriptoda kritik eşiklerde neler yaşandı?

Zimbabve, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yıllık 500 dolarlık kayıt zorunluluğu getirdi

Ethereum Foundation’da üst düzey ayrılıklar 8’e çıktı! Kurum içinde neler yaşandı?

Fransa’da kripto bağlantılı saldırılarda yeni eşik aşıldı! Marsilya’daki operasyonun perde arkasında ne var?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı JPMorgan, Bitcoin madenciliğinde birim maliyetin 78 bin dolara çıktığını ve madencilerin yaklaşık %20’sinin zarar ettiğini açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

JPMorgan, Bitcoin madenciliğinde birim maliyetin 78 bin dolara çıktığını ve madencilerin yaklaşık %20’sinin zarar ettiğini açıkladı
Kripto Para
XRP 24 saatte %3,4 düşerek $1,15 desteğinin altına indi
Kripto Para
Hedera fiyatı, çok yıllı düşen takoz formasyonunda 0,25 dolara yönelme sinyali verdi
Hedera (HBAR)
Ethereum 2026’nın ilk çeyreğinde 13,2 milyon kullanıcıya ve 200,4 milyon işleme ulaştı
Ethereum (ETH)
Andreessen Horowitz bağlantılı cüzdanlar son 20 saatte Hyperliquid’e 24 milyon USDC aktardı
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?