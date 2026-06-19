Bitcoin’de satım opsiyonlarına talep arttı, temmuz sonu için $52.000 seviyesi öne çıktı

Bitcoin piyasasında son 24 ila 48 saatte aşağı yönlü beklentiler güç kazandı. Kripto para türev borsası Deribit verilerine göre yatırımcılar, fiyat düşüşünün derinleşmesi durumunda kazanç sağlayabilecek kısa vadeli ve yakın vadeli satım opsiyonlarına yöneldi. İşlemlerde özellikle haziran sonu ile temmuz sonu arasındaki vadeler öne çıktı.

Deribit verilerinde aşağı yönlü korunma öne çıktı

Laevitas tarafından izlenen akışlara göre 22 Haziran vadeli 61.500 dolarlık satım opsiyonlarında 337 kontrat, 3 Temmuz vadeli 60.000 dolarlık opsiyonlarda 116 kontrat ve 55.000 dolarlık opsiyonlarda 380 kontrat işlem gördü. Buna ek olarak 10 Temmuz vadeli 55.000 dolarlık satım opsiyonlarında 540 kontrat, 31 Temmuz vadeli 52.000 dolarlık satım opsiyonlarında ise 314 kontrat dikkat çekti.

Vade Kullanım fiyatı Kontrat sayısı 22 Haziran $61.500 337 3 Temmuz $60.000 116 3 Temmuz $55.000 380 10 Temmuz $55.000 540 31 Temmuz $52.000 314

Satım opsiyonu, yatırımcıya belirli bir tarihte ya da o tarihe kadar bitcoin’i önceden belirlenmiş bir fiyattan satma hakkı veriyor. Bu nedenle söz konusu işlemler çoğu zaman düşüşe karşı korunma aracı ya da aşağı yönlü beklentinin yansıması olarak değerlendiriliyor. Deribit, kripto para opsiyon piyasasında öne çıkan platformlardan biri olarak biliniyor.

Son işlemler, yatırımcıların önümüzdeki haftalarda daha sert bir geri çekilme riskine karşı pozisyon aldığını ve özellikle düşük kullanım fiyatlı satım opsiyonlarına ilginin arttığını gösteriyor.

Piyasadaki baskının kaynakları

Haberde aktarılan verilere göre bu eğilimin arkasında birkaç temel unsur bulunuyor. ABD Merkez Bankasının sıkı para politikası çizgisini koruması dolar endeksini desteklerken, spot bitcoin ETF’lerinden süren çıkışlar da piyasa üzerinde ek baskı oluşturdu. Buna bir de büyük kurumsal bitcoin alıcısı Strategy çevresindeki belirsizlikler eklendi.

Strategy, bilançosunda yüksek miktarda bitcoin tutmasıyla bilinen halka açık şirketlerden biri. Şirketin imtiyazlı hissesi STRC’nin 100 dolarlık nominal değerinin belirgin şekilde altına inerek rekor düşük seviyelere gerilemesi, agresif bitcoin biriktirme yaklaşımını daha karmaşık hale getirdi.

Arca Yatırım Direktörü Jeff Dorman, şirketin ya büyük miktarda BTC ve MSTR satıp STRC fiyatını nominal değere yaklaştırmak zorunda kalabileceğini ya da oluşan belirsizlik nedeniyle sermaye yapısındaki baskının sürmesini izleyebileceğini belirtti.

Bitcoin fiyatı haftalık zirvenin altında kaldı

CoinDesk verilerine göre bitcoin haberin yazıldığı sırada 62.400 dolar civarında el değiştirdi. Bu seviye, UTC gece yarısından bu yana yüzde 0,8 düşüşe işaret etti. Haftanın ilk bölümünde fiyatın 67.000 dolar civarına kadar çıktığı, ancak sonraki işlemlerde bu kazanımların önemli bölümünü geri verdiği görüldü.

Opsiyon piyasasındaki son yoğunlaşma, yatırımcıların kısa vadede yön arayışını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle 55.000 dolar ve 52.000 dolar kullanım fiyatlı kontratlara gelen talep, piyasada temkinli duruşun güçlendiğine işaret ediyor.