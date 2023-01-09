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  •   Bitcoin’de Sonunda Beklenen Haberi Geldi! Analiste Göre Bu Gösterge Dip Diye Bağırıyor!

Bitcoin’de Sonunda Beklenen Haberi Geldi! Analiste Göre Bu Gösterge Dip Diye Bağırıyor!

Ünlü CEO yaptığı açıklamalarla Bitcoin ve kripto para yatırımcılarının umutlarını yeşertti. Ona göre kötü günler çoktan geride kaldı.
16:30
9 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Digital Currency Group’u (DCG) çevreleyen artan drama göz önüne alındığında, Bitcoin fiyatının bir kez daha düşmesi söz konusu değil gibi görünüyor. Bugün önemli 17.000 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasına rağmen, DCG’nin iflası ve buna bağlı olarak Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) feshedilmesi, kısmen fiyatlanmış olsa da, fiyat üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabilir.

Bununla birlikte, önceki ayı piyasalarından güvenilir bir gösterge olan genel BTC madenci faaliyeti, halihazırda değilse bile dibin yakın olabileceğini gösteriyor olabilir. Aralık ortasında başlayan madenci kapitülasyonu şimdilik sona ermiş olabilir.

Satış Baskısı Giderek Düşüyor

Glassnode verilerine göre, madencilerin son 4 aydır piyasaya ağırlığını koyan yoğun satış baskısı şimdilik azalmış gibi görünüyor. Analist Will Clemente’nin de belirttiği gibi, Bitcoin madencilerinin net pozisyon değişimi tekrar yeşile döndü, bu da madencilerin satış yerine tekrar birikim yaptığı anlamına geliyor olabilir.

Dibe ulaşıldığına işaret eden bir başka ölçüt de Puell Multiple göstergesi. Bu gösterge Bitcoin ekonomisinin arz tarafına ve madencilere bakmakta. Piyasa döngülerini madencilik geliri perspektifinden incelemekte.

Her döngüde madenci gelirlerinde bir düşüş eğilimi oluşur. Bu eğilim her zaman BTC döngüsünün dibinden kısa bir süre sonra kırılır. CryptoCon tarafından yapılan bir analize göre, mevcut tabloya bakıldığında, kırılmanın yakın zamanda gerçekleştiği görülüyor ve bu da Bitcoin’in 15.500 dolarda dip yapmış olabileceğini gösteriyor.

CEO’ya Göre Dip Çoktan Yaşandı

BTC.top madencilik havuzunun CEO’su Jiang Zhuoer bugün mevcut Bitcoin piyasa döngüsüne ilişkin görüşlerini açıkladı. Zhuoer’e göre FTX olayı, BTC fiyatını dip diye nitelendirilebilecek olan 15.476 dolara 2022’de düşürmüş olabilir. Eğer öyleyse, her üç ayı piyasası da önceki ATH’den dibe kadar benzer bir süre almış olacak.

CEO, 4 yıllık döngü yasasına yol açan 4 yıllık yarılanmanın hala kırılamaz gibi göründüğünü belirtti. Yaptığı analize vurgu yaptı ve Bitcoin’in 4 yıllık döngüde %66 ilerleme kaydettikten sonra her zaman dibe yakın olduğu aşağıdaki grafikle de destekledi.

Piyasa duyarlılığı gözlemlerine dayanarak Zhuoer, piyasanın ayı piyasasının son yatay evresinde olduğunu söyledi ve ekledi:

DCG’nin iflası gibi olaylar çoktan fiyatlandırıldı ve artık fiyat üzerinde önemli bir etkisi olmayacak.

Zhuoer’in iyimser tahmini, mevcut ayı piyasası ve 2018 ayı piyasasının benzer olması halinde, bir sonraki boğa piyasası başlamadan önce fiyatın iki ay daha yatay seyredebileceği yönünde. BTC.top CEO’sunun kötümser senaryosu ise, mevcut piyasa döngüsünün 2014 ayı piyasasına benzer olması halinde BTC’nin dipte sekiz ay daha yatay hareketle karşı karşıya kalacağı yönünde.

Ethereum’a baktığımızda, Zhuoer sözlerini şöyle tamamladı:

Ethereum’un (ETH) bir sonraki boğa piyasasının lideri olarak Bitcoin’den (BTC) daha önce yükselmeye başlamasını bekliyorum. Bu durum Mart ve Mayıs 2023 arasında gerçekleşirse, ETH fiyatı mevcut dip aralığının kalıcı olarak dışına çıkmış olacak.

Yazım saatine göre BTC fiyatı 17.219 dolar seviyesindeydi ve üç haftalık direnç seviyesinin üzerine çıktı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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