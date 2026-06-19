Cardano’da kritik eşik 0,16 dolar! Satış baskısı sonrası sırada ne var?

Cardano, son günlerde artan satış baskısının etkisi altında kritik bir destek bölgesinde işlem görüyor. Haber yazıldığı sırada ADA fiyatı 0,1613 dolar seviyesinde bulunurken, son 24 saatteki kayıp %3,36 olarak kaydedildi. Fiyatın önemli destek seviyesinin üzerinde kalmasına rağmen, teknik göstergeler piyasanın zayıf görünümünü koruduğuna işaret ediyor.

Teknik görünüm zayıf kaldı

Verilere göre ADA, ayın başındaki sert geri çekilmenin ardından baskı altında kalmayı sürdürdü. Fiyat, 0,16 dolar desteği çevresinde yatay bir görünüm sergilerken, yukarıda 0,2519 dolar seviyesi önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Son satış dalgası sırasında işlem hacmindeki artış da satıcıların piyasada etkisini koruduğunu gösteriyor.

Cardano, hisse ispatı modeliyle çalışan, akıllı sözleşmeleri ve merkeziyetsiz uygulamaları destekleyen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Bu nedenle ADA’daki teknik kırılmalar yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleri açısından değil, ekosisteme yönelik beklentiler bakımından da yakından izleniyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesi 30,69 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, varlığın aşırı satım sınırına yaklaştığını gösterse de göstergenin 50 nötr eşiğinin altında kalması, genel tabloda satıcıların hala daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Analistten aşağı yönlü hedefler

Kripto para analisti Ali Martinez, X platformunda paylaştığı değerlendirmede Cardano için aşağı yönlü riskin sürdüğünü belirtti. Martinez, 4 saatlik grafikte yükselen kanal yapısının aşağı kırılmasına dayanarak ADA için 0,11 dolar ve 0,051 dolar seviyelerini öne çıkardı.

Ali Martinez’in değerlendirmesine göre 4 saatlik grafikteki yükselen kanal kırılımı, Cardano üzerinde ilave aşağı yönlü baskı oluşturabilir ve bu senaryoda 0,11 dolar ile 0,051 dolar seviyeleri izlenebilir.

Bu görünüm, mevcut piyasa yapısının devam etmesi halinde düşüş eğiliminin sürebileceği varsayımına dayanıyor. ADA’nın önemli direnç seviyelerinin altında kalması ve momentum göstergelerinin zayıf seyretmesi nedeniyle yatırımcıların destek bölgelerini daha dikkatli izlediği aktarılıyor.

Destek korunursa görünüm değişebilir

Piyasadaki olumsuz hava, Cardano’yu hassas bir destek alanında tutuyor. Fiyatın direnç seviyesinin üzerine çıkması durumunda görünümde iyileşme görülebilir. Buna karşılık desteğin aşağı kırılması, aşağı yönlü riskin belirgin şekilde artmasına yol açabilir.

Bu nedenle kısa vadede en çok izlenen başlık, ADA’nın 0,16 dolar çevresindeki bölgeyi koruyup koruyamayacağı olacak. Kripto para piyasasındaki yüksek oynaklık nedeniyle fiyatların kısa süre içinde keskin biçimde yön değiştirebildiği de not ediliyor.

Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat tahminlerinden oluşuyor. Bunların kesinlik taşımadığı, kripto varlık piyasalarının yüksek risk içerdiği ve fiyatların hızlı biçimde değişebileceği hatırlatılıyor.