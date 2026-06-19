Ethereum 1.682 dolara geriledi, analistler 1.580 dolar seviyesini izliyor

Ethereum fiyatı yaklaşık 1.682 dolar seviyesine gerilerken, varlık gün içinde yüzde 5’e yakın değer kaybetti. Fiyattaki son düşüşle birlikte önemli bir yükselen trend çizgisinin aşağı yönlü kırıldığı, bir sonraki güçlü destek bölgesinin ise 1.500 dolar civarında bulunduğu görülüyor.

Teknik görünümde destek ve direnç öne çıkıyor

Günlük zaman dilimindeki görünüm, haziran ayındaki sert düzeltmenin ardından yeni bir oynaklık sıkışmasına işaret ediyor. Benzer yapı, daha önce de aşağı yönlü belirgin bir hareketten önce görülmüştü. Bu nedenle piyasada kısa vadeli yön arayışı sürerken, teknik seviyeler daha yakından izleniyor.

Kripto para analisti Ali Charts, X üzerinden yaptığı paylaşımda Ethereum’un kanal yapısını aşağı kırdığını ve 200 saatlik basit hareketli ortalamanın altına indiğini belirtti. Analiste göre bir sonraki hareket 1.580 dolar yönünde olabilir.

Ali Charts, Ethereum’un kanal desteğini kaybettiğini ve fiyatın 200 saatlik basit hareketli ortalamanın altına sarktığını belirtirken, kısa vadede 1.580 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme beklediğini aktardı.

Ethereum son haftalarda iki kritik destek alanını da kaybetti. Mayıs ortasında yükselen trend çizgisi ile 2.150 dolar eşiği aşılamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Ardından 1.920 dolar desteği de devre dışı kaldı. Alıcılar ancak 1.500 dolar civarında yeniden görünür hale geldi.

Bu dip bölgesinden sonra fiyat 1.750 dolar çevresindeki alçalan kanalın alt sınırına kadar toparlandı. Ancak daha önce destek olarak çalışan bu bölge artık direnç konumuna geçmiş durumda. Piyasadaki mevcut bant hareketinde 1.500 dolar destek, 1.920 dolar ise ana direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 1.682 dolar Kısa vadeli hedef 1.580 dolar Ana destek 1.500 dolar Direnç 1.920 dolar

Opsiyon ve ETF verileri temkinli havaya işaret ediyor

Ethereum opsiyon piyasasında açık pozisyon büyüklüğü büyük borsalar genelinde 5,5 milyar dolara geriledi. Bu rakam, ocak ve mart aylarında görülen 8,5 milyar dolarlık zirvelerin belirgin biçimde altında kaldı. Süresiz vadeli işlem fonlama oranlarının da sıfır çevresinde yatay seyretmesi, ne alıcıların ne de satıcıların güçlü bir yön üstünlüğü kurabildiğini gösteriyor.

Açık pozisyonlardaki gerileme ve nötr fonlama oranları, piyasadaki kaldıraç iştahının zayıfladığını ortaya koyuyor. Bu yapı, belirgin bir tetikleyici gelişme ortaya çıkarsa fiyatın her iki yönde de daha sert tepki verebileceğine işaret ediyor.

Spot Ethereum ETF tarafında ise daha dengeli bir görünüm dikkat çekiyor. Uzun süreli çıkışların ardından haziran ayında birkaç gün boyunca sınırlı da olsa net giriş kaydedildi. Hacimler düşük kalsa da sürekli satıştan hafif birikime geçiş, önceki aylara göre kayda değer bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Ağ verileri fiyat zayıflığına rağmen rekor kırdı

Fiyattaki zayıf seyre karşın Ethereum ağının temel göstergeleri 2026’nın ilk çeyreğinde güçlü bir tablo ortaya koydu. Aylık aktif adres sayısı ortalama 13,2 milyon ile rekor seviyeye çıktı. Toplam işlem sayısı da 200,4 milyona ulaşarak çeyreklik bazda güçlü artış gösterdi. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en yaygın kullanılan blokzincir ağlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ağın işlem kapasitesi saniyede 25,78 işleme yükselerek yeni zirve gördü. Buna karşılık işlem ücretleri, aralık ayındaki Fusaka güncellemesinin veri kapasitesini artırmasının ardından çeyreklik bazda yüzde 47,9 düştü.

Mini sözlük: Veri kapasitesi, bir blokzincir ağının belirli sürede işleyebildiği veri miktarını ifade eder. Bu kapasitenin artması, ağ üzerindeki yoğunluğu azaltarak işlem maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayabilir.

Ethereum üzerindeki tokenize emtia varlıklarının toplam değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 60 artışla 4,7 milyar dolara ulaştı. Büyümenin büyük bölümü altın temelli tokenlardan geldi. Ağın, önde gelen beş blokzincir platformu arasında tokenize emtia pazarının yüzde 84’ünü elinde tuttuğu belirtildi.

Fiyat baskısı sürse de Ethereum ağında aylık aktif adres sayısı 13,2 milyona, toplam işlem sayısı ise 200,4 milyona çıkarak 2026’nın ilk çeyreğinde rekor seviyelere ulaştı.