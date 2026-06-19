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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 62.500 dolara geriledi! Piyasada büyüyen baskının arkasında neler var?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 62.500 dolara inerken kripto piyasasında sert satışlar öne çıktı.
  • 📉 Son 24 saatte 579,43 milyon dolarlık tasfiye görülürken en büyük kayıp Bitcoin ve Ethereum tarafında yaşandı.
  • 🏦 Strategy cephesindeki finansman baskısı, piyasada Bitcoin satış ihtimali tartışmalarını güçlendirdi.
  • 🪙 Yatırımcılar şimdi Orta Doğu geriliminin ve Strategy kaynaklı risklerin $BTC’deki etkisini izliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, Orta Doğu’daki gerilimin yeniden yükselmesi ve Strategy cephesine ilişkin kaygıların artmasıyla perşembe günü sert değer kaybetti. Piyasanın en büyük kripto varlığı gün içinde yaklaşık %5 düşerek 62.500 dolara indi. Böylece Bitcoin, Ekim 2024’te görülen zirvenin yaklaşık %50 altında işlem gördü.

İçindekiler
1 Bölgesel gerilim piyasaları sarstı
2 24 saatte 579,43 milyon dolarlık tasfiye
3 Strategy üzerindeki baskı dikkat çekti

Bölgesel gerilim piyasaları sarstı

Fiyatlardaki geri çekilmede, İsrail’in Güney Lübnan’daki askeri operasyonları yeniden başlatmasının etkili olduğu aktarıldı. Washington ile Tahran arasında imzalanan ve Lübnan dahil tüm cephelerde askeri faaliyetlerin derhal ve kalıcı biçimde sona erdirilmesini öngören mutabakata rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu düzenlemenin ülkesi açısından bağlayıcı olmadığını söyledi.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Lübnan devlet medyası, bir insansız hava aracı saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail kaynakları ise bir askerin öldüğünü, yedi askerin yaralandığını duyurdu. Bölgedeki bu gelişmelerin, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattığı ve kripto varlıklarda satış baskısını artırdığı görüldü.

24 saatte 579,43 milyon dolarlık tasfiye

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında toplam 579,43 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bu tutarın 496,62 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan oluştu. Zorunlu kapatmalardan 139 binden fazla yatırımcı etkilendi.

Analist Daan Crypto Trades, Bitcoin’in iki hafta önce 60.000 dolar bölgesinin test edilmesinden sonra haftalık 200 hareketli ortalama çevresinde tutunmaya çalıştığını, bu nedenle yüksek zaman dilimindeki önemli destekler yakınında doğrudan düşüş beklentisine yönelmek istemediğini belirtti.

Tasfiye verilerinde ilk sırada 191,49 milyon dolarla Bitcoin yer aldı. Ethereum’da 135,46 milyon dolarlık pozisyon kapandı. XRP, Solana ve ADA gibi büyük kripto varlıklarda da kayda değer tasfiyeler yaşandı.

Mini sözlük: Haftalık 200 hareketli ortalama, fiyatın son 200 haftalık ortalamasını gösteren uzun vadeli bir teknik göstergedir. Piyasada bu seviye, çoğu zaman güçlü destek veya direnç alanı olarak izlenir.

Strategy üzerindeki baskı dikkat çekti

Jeopolitik gelişmelerin yanında, Strategy’nin finansman yapısına ilişkin endişeler de Bitcoin üzerinde ek baskı yarattı. Şirketin Bitcoin alımlarını finanse etmekte kullandığı STRC imtiyazlı hisseleri, 100 dolarlık nominal değerinin altına indi. Perşembe günü hisselerin kısa süreliğine 83 dolara kadar gerilemesi, şirketin yeni kaynak yaratmasını daha maliyetli hale getirebilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

FalconX küresel piyasa eş başkanı Joshua Lim, piyasada gözlerin STRC fiyatına çevrildiğini, bu göstergenin Strategy üzerindeki baskının seviyesi açısından yakından izlendiğini ifade etti.

Arca Yatırım Direktörü Jeff Dorman ise şirketin istikrarı yeniden sağlamak için önemli miktarda Bitcoin varlığını ya da adi hisselerini satmak zorunda kalabileceğini öne sürdü. QCP Capital de şirketin 2029 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin 1,5 milyar dolarlık bölümünü geri satın almasının, temettü yükümlülükleri için Bitcoin satışına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı yönündeki soru işaretlerini artırdığını belirtti.

Strategy hisseleri perşembe günü %3,5 düştü. Hisse fiyatı pazartesi açılışından bu yana yaklaşık %14, son 12 ayda ise yaklaşık %70 geriledi. Şirket, haber için yapılan yorum talebine yanıt vermedi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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