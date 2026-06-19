XRP, son 5 günde 30 milyon token satışı sonrası $1,17 seviyesine geriledi

XRP, çarşamba günkü işlemlerde %3,4 değer kaybederek $1,17 civarına geriledi. Gün içinde kritik eşik olarak izlenen $1,15 seviyesinin altına sarkan varlık, haftanın başındaki toparlanma denemesinin kazançlarını büyük ölçüde geri verdi. Yüksek işlem hacmi eşliğinde görülen geri çekilme, piyasadaki kırılgan görünümü öne çıkardı.

Hafta ortasındaki yükseliş kalıcı olmadı

Haftanın ilk bölümünde $1,28 seviyesine doğru yaşanan yükselişin kalıcı olmadığı görüldü. Bu bölgeden gelen satışların ardından fiyat yeniden aşağı yönlü baskı altına girdi. Çarşamba günü özellikle 15.00 UTC civarında satışların hızlandığı, işlem hacminin 134,2 milyon XRP’ye ulaştığı aktarıldı. Bu seviye, olağan günlük ortalamanın yaklaşık %170 üzerine işaret etti.

Fiyatın $1,13 çevresinde alım desteği bulduğu görüldü, ancak ardından gelen tepki yükselişi $1,15 üzerinde kapanış getirmedi. Bu durum, kısa vadede alıcıların henüz güçlü bir denge kuramadığına işaret etti.

Büyük cüzdanların son beş işlem gününde 30 milyon adedin üzerinde XRP sattığı aktarılırken, bu hareketin mevcut satış baskısını artırdığı değerlendirildi.

Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleriyle bilinen bir blokzincir şirketi olarak öne çıkıyor; XRP ise bu ekosistemde kullanılan dijital varlıklar arasında yer alıyor. Piyasadaki son hareketlerde özellikle büyük yatırımcı cüzdanlarının işlemleri yakından izlendi.

Kurumsal talep ve vadeli işlemlerde zayıflama izlendi

Çarşamba günü XRP spot borsa yatırım fonlarına sıfır giriş kaydedildi. Oysa pazartesi günü $3 milyon, salı günü ise $5 milyon giriş olmuştu. Bu ani duraklama, kurumsal yatırımcıların kısa vadede daha temkinli davrandığına işaret etti.

Vadeli işlem tarafında da benzer bir zayıflama görüldü. XRP vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğü çarşamba günkü $2,79 milyar seviyesinden perşembe günü $2,66 milyara indi. Bu gerileme, yatırımcıların yeni pozisyon açmaktan çok mevcut işlemlerini kapatmayı tercih ettiğini gösterdi.

Gösterge Önceki seviye Son seviye ETF girişleri $3 milyon ve $5 milyon $0 Açık pozisyon $2,79 milyar $2,66 milyar Korku ve açgözlülük endeksi 22 15

Piyasa duyarlılığı da zayıf kaldı. Korku ve açgözlülük endeksi perşembe günü 15 seviyesine gerileyerek aşırı korku bölgesinde kaldı. Önceki gün bu değer 22 olarak ölçülmüştü.

Spot ETF tarafında girişlerin durması ve vadeli işlemlerde açık pozisyonların gerilemesi, yatırımcıların kısa vadede bekle gör yaklaşımını benimsediğini gösterdi.

Teknik görünümde kritik seviyeler öne çıktı

XRP, şu anda 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu seviyeler sırasıyla $1,27, $1,37 ve $1,58 olarak belirtiliyor. Fiyatın daha güçlü bir toparlanma zemini oluşturabilmesi için bu eşiklerin üzerine yerleşmesi gerektiği değerlendiriliyor.

Aşağı yönlü senaryoda Parabolic SAR göstergesi $1,08 seviyesinde bulunuyor. Günlük kapanışın bu seviyenin altına inmesi halinde, haziran ayındaki dip bölge olan $1,05’in yeniden test edilmesi gündeme gelebilir. Yukarıda ise ilk önemli eşik yeniden $1,15 seviyesi olarak öne çıkıyor. Bunun ardından $1,17 ile $1,25 aralığında yoğunlaşan direnç bölgesi izleniyor.

Genel teknik görünüm, fiyatın $1,10 destek ile $1,25 direnç aralığında sıkıştığını gösteriyor. Simetrik üçgen formasyonunun daralma noktasına yaklaşması, önümüzdeki süreçte yön arayışının daha belirgin hale gelebileceğine işaret ediyor.