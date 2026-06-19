Dogecoin’de 5 gün için %14,11 tahmini öne çıktı! Kritik seviyelerde neler yaşanıyor?

Dogecoin fiyatı, önümüzdeki beş gün içinde %14,11 yükseliş görülebileceğine işaret eden yeni tahminin ardından yeniden gündeme geldi. DOGE, son 24 saatte %3,53 değer kaybederek 0,084247 dolardan işlem gördü. Buna karşın varlık, aynı dönemde %2,07 yükselen genel kripto para piyasasına kıyasla daha güçlü bir görünüm sergiledi.

Kısa vadeli tahmin öne çıkarken uzun vadeli tablo zayıf kaldı

Son tahmine göre Dogecoin fiyatı 23 Haziran 2026 tarihine kadar 0,096540 dolara ulaşabilir. Bu seviye, mevcut fiyatın belirgin biçimde üzerine işaret etse de veriler temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Dogecoin, internet kültüründen doğan ve geniş yatırımcı kitlesiyle öne çıkan bir kripto para olarak piyasada yakından izleniyor.

Varlığın son bir aydaki performansı dikkat çekici ölçüde zayıf kaldı. DOGE, son 30 günde %19,50, son üç ayda ise %10,48 geriledi. Yıllık bazda kayıp %50,81 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı tarihte 0,171258 dolardan işlem gören token, Mayıs 2021’de gördüğü 0,738595 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin de oldukça altında kalmayı sürdürüyor.

Buna rağmen son bir aylık oynaklığın 8,57 ile görece düşük seyrettiği aktarıldı. Aynı dönemde 12 işlem gününün artıda kapanması, fiyat baskısına rağmen alıcıların tamamen çekilmediğine işaret etti.

Teknik göstergeler karışık sinyaller veriyor

Teknik görünümde tablo net değil. Piyasa hissiyatı genel olarak olumsuz kalırken, izlenen 31 göstergenin tamamı negatif yönlü bir değerlendirmeye işaret etti. Öte yandan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 15 seviyesinde yer aldı. Bu seviye, piyasada aşırı korku bölgesine karşılık geliyor.

Piyasadaki genel görünüm olumsuz kalırken, Dogecoin’in kısa vadede direnç seviyelerini aşıp aşamayacağı ve tahmin edilen %14,11’lik yükselişe ulaşıp ulaşamayacağı yakından izleniyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI 36,95 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, DOGE’un ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Buna karşılık Dogecoin’in hem 50 günlük hem de 200 günlük basit hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmesi, fiyatın altında belirli bir teknik dayanıklılık olabileceğine işaret eden unsurlar arasında yer aldı.

Destek ve direnç seviyeleri izleniyor

Aşağı yönlü hareketlerde 0,084429 dolar, 0,083063 dolar ve 0,081319 dolar destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü denemelerde ise 0,087539 dolar, 0,089282 dolar ve 0,090648 dolar direnç noktaları olarak takip ediliyor. Kısa vadeli fiyat tahmini yükseliş ihtimali barındırsa da genel görünümde temkinli yaklaşımın sürdüğü görülüyor.

Bu çerçevede piyasadaki dikkat, DOGE’un önümüzdeki günlerde direnç bölgelerini aşıp aşamayacağına ve tahminde öne çıkan yükselişi destekleyecek bir ivme üretip üretemeyeceğine çevrilmiş durumda.