AllUnity, MiCA kapsamında İsveç kronuna endeksli SEKAU stabilcoinini kullanıma sundu

Dijital varlık şirketi AllUnity, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi olan MiCA kapsamında ihraç edilen İsveç kronuna endeksli stabilcoin SEKAU’yu piyasaya sürdü. Şirket, yeni tokenin MiCA altında elektronik para tokeni olarak yapılandırıldığını, kurumsal mutabakat işlemleri ile sınır ötesi ödemeleri hedeflediğini açıkladı.

Rezerv yapısı ve kullanım alanı

AllUnity’nin verdiği bilgilere göre SEKAU, ayrıştırılmış İsveç kronu rezervleriyle destekleniyor ve 1:1 oranında teminatlandırılıyor. Şirket, bu yapının düzenlemeye uyumlu bir çerçevede çalışacağını ve özellikle kurumsal kullanıcıların ödeme ile uzlaşma süreçlerinde değerlendirilmesinin amaçlandığını belirtti. AllUnity, daha önce de İsviçre frangına endeksli stabilcoinini devreye almıştı; SEKAU bu çoklu para birimi stratejisinin yeni halkası oldu.

Mini sözlük: EMT, yani elektronik para tokeni, MiCA kapsamında resmi para birimine endeksli ve rezervle desteklenen dijital varlık türünü ifade eder. Bu yapı, kullanım ve geri ödeme bakımından geleneksel elektronik para düzenlemelerine yakın bir çerçevede ele alınır.

AllUnity, SEKAU’nun MiCA ile uyumlu, tamamen rezervle desteklenen ve İsveç kronu cinsinden ihraç edilen ilk düzenlenmiş EMT olduğunu vurguladı.

Tokenin rezervlerini Lüksemburg merkezli düzenlemeye tabi finansal altyapı şirketi Banking Circle tutacak ve yönetecek. Dağıtım sürecinde bankacılık ortağı olarak İsveçli Marginalen Bank görev alacak. Yerel dijital varlık altyapı şirketi Trust Anchor Group ise daha geniş ekosistem erişimi için teknik entegrasyon sağlayacak. Banking Circle, şirketlere yönelik ödeme ve bankacılık altyapısı sunan bir finans kuruluşu olarak biliniyor.

Beş blokzincir ağında başladı

SEKAU, Ethereum, Solana, Base, Tempo ve Polygon olmak üzere beş farklı blokzincir ağı üzerinde kullanıma açıldı. AllUnity, çoklu ağ tercihinin erişimi, birlikte çalışabilirliği ve likiditeyi artırmak amacıyla yapıldığını kaydetti. Şirket ayrıca 2026 içinde SEKAU’nun daha fazla blokzincir ağına genişletilmesini planladığını duyurdu.

Bu yaklaşım, AllUnity’nin diğer ürünleriyle karşılaştırıldığında daha geniş kapsamlı bir başlangıca işaret ediyor. Şirketin İsviçre frangına endeksli stabilcoini CHFAU, şubat ayında ilk aşamada yalnızca Ethereum üzerinde başlatılmış, daha sonra Tempo ağına açılmıştı. AllUnity, 2025 yılında devreye aldığı euro endeksli EURAU’yu da işletiyor.

Token Dayanak para birimi İlk ağ kapsamı SEKAU İsveç kronu Ethereum, Solana, Base, Tempo, Polygon CHFAU İsviçre frangı Önce Ethereum, sonra Tempo EURAU Euro Metinde belirtilmedi

İsveç kronu tarafında ilk düzenlenmiş örnek vurgusu

CoinGecko verilerine göre EURAU’nun piyasa değeri 1,4 milyon dolar seviyesine ulaştı ve izlenen 23 euro stabilcoini arasında 16. sırada yer aldı. Euro stabilcoin pazarının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 883 milyon dolar olarak kaydedildi. AllUnity, İsveç kronu tarafında ise kamuya açık biçimde geri ödenebilir, MiCA yetkisine sahip bir yapının daha önce doğrulanmadığını savundu.

Şirket sözcüsü, İsveç kronuna erişimin daha önce çoğunlukla erken aşamadaki fikirlerle sınırlı kaldığını, bunların MiCA yetkisi almış ve tam düzenlemeye tabi EMT yapıları olarak doğrulanmadığını aktardı.

Şirket temsilcisi, İsveç’te bankacılık ve finans teknolojisi alanındaki bazı pilot çalışmaların tokenlaştırılmış mevduat ve mutabakat sistemlerini test ettiğini, ancak bunların kamuya açık şekilde geri ödenebilir stabilcoinlerden farklı olarak kapalı ve deneysel altyapılar niteliği taşıdığını söyledi. AllUnity’ye göre bu alandaki en dikkat çekici girişim, İsveç Merkez Bankası Riksbank’ın e kron projesi oldu. Şirket, bu projenin tokenlaştırılmış ödeme altyapısını araştıran bir merkez bankası dijital para çalışması olduğunu, dolayısıyla stabilcoinlerden temelde ayrıldığını belirtti. Riksbank da yıl içinde yaptığı açıklamada İsveç kronuna dayalı stabilcoin bulunmadığını bildirmişti.