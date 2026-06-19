Solana 15 haziran zirvesi olan 75,60 doların ardından 70 doların altına geriledi

Solana, 15 Haziran’da gördüğü 75,60 dolar seviyesinden geri çekilerek 18 Haziran gün içi işlemlerinde 70,70 dolara kadar düştü. Fiyat daha sonra 71 dolar civarında geçici destek buldu. Bu hareket, haziran başındaki 62 dolar dip seviyesinden gelen yüzde 20’yi aşan toparlanmanın ardından yaşandı.

Fed kararı ve piyasa baskısı

Satış baskısının, ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tutmasının ardından güç kazandığı görüldü. Bankanın enflasyon risklerinin sürdüğüne işaret eden temkinli mesajları ve 2026’ya kadar ek sıkılaşma ihtimalini gündemde tutması, yatırımcıların yüksek oynaklığa sahip varlıklardan uzaklaşmasına yol açtı.

Aynı dönemde Bitcoin de 64.000 dolar düzeyine doğru geriledi. Piyasa genelinde birçok büyük altcoinin, Bitcoin’e kıyasla daha sert kayıp verdiği aktarıldı. Solana’daki düşüş de bu daha geniş riskten kaçış eğiliminin parçası olarak öne çıktı.

Fed’in temkinli duruşu sonrasında risk iştahı zayıflarken, Solana 75,60 dolar zirvesinden hızla geri çekildi ve kısa vadede 70 dolar çevresindeki destek bölgesi öne çıktı.

ETF başvurusu ve kurumsal ilgi

Fiyat zayıflamasına karşın kurumsal tarafta Solana’ya ilgi tamamen kaybolmuş görünmüyor. SOL tabanlı ETF ürünlerine perşembe günü 2,99 milyon dolar giriş oldu. Haftalık toplam net giriş ise 7,11 milyon dolara ulaştı.

Morgan Stanley, Solana odaklı borsa yatırım fonu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna güncellenmiş S 1 başvurusunu sundu. MSOL koduyla işlem görmesi planlanan ürün, son haftalarda Solana etrafında hızlanan kurumsal adımların son halkası olarak değerlendiriliyor. Morgan Stanley, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir yatırım bankası ve varlık yönetimi şirketi olarak biliniyor.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, Morgan Stanley’in hem Ethereum hem de Solana ETF başvurularında değişikliğe gittiğini duyurdu.

SOL ETF ürünlerinde sekiz ay üst üste pozitif net akış görülmesi, kurumsal talebin sürdüğüne işaret etti. Önümüzdeki günlerde girişlerin devam etmesi halinde aylık tablonun yeniden artıya dönebileceği belirtiliyor.

RWA verileri güçlü, vadeli işlemler daha temkinli

Bireysel kullanıcı tarafında ise Solana, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında cüzdan sahibi sayısı bakımından blokzincirler arasında ilk sıraya yerleşti. Ağ üzerinde bu alandaki kullanıcı sayısı 285.000’i aştı. Tokenleştirilmiş SpaceX halka arzı ürününün bu artışta etkili olduğu kaydedildi.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, hisse senedi, tahvil veya özel piyasa araçları gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, varlıkların daha kolay alınıp satılmasını ve daha küçük parçalara bölünmesini sağlayabilir.

Buna karşın türev piyasa verileri daha temkinli bir görünüm sundu. SOL vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü çarşamba günkü 5,18 milyar dolardan cuma günü 4,85 milyar dolara geriledi. Son 24 saatte 13,66 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edilirken, kısa pozisyon tasfiyeleri 1,80 milyon dolarda kaldı. Bu tablo, kısa vadede satıcıların daha baskın olduğunu gösterdi.

Analistlerin dikkat çektiği teknik seviyelere göre 74 ile 76 dolar aralığında yoğun kaldıraçlı pozisyonlar bulunuyor. 65 ile 66 dolar bandı da önemli bir likidite bölgesi olarak öne çıkıyor. Yakın vadede 70 dolar ana destek konumunda yer alırken, bu seviyenin altında günlük kapanış görülmesi halinde fiyatın önce 62 dolara, ardından 60 dolar bölgesine yönelmesi olasılık dahilinde değerlendiriliyor. Yukarı yönlü görünümün güçlenmesi için ise 74,80 dolar ve 79,30 dolar dirençlerinin aşılması gerekiyor.