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SUI

SUI son 24 saatte %11,34 gerileyerek 0,7123 dolara düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI son 24 saatte %11,34 gerileyerek 0,7123 dolara düştü.
  • 📉 İşlem verileri, $SUI için destek bölgesinde sınırlı alım ilgisinin oluştuğunu gösteriyor.
  • 📊 Teknik göstergeler satış baskısının zayıfladığını, ancak güçlü toparlanmanın henüz doğrulanmadığını ortaya koyuyor.
  • 🧭 Analistler, 18 Haziran 2026’daki sert düşüşün ardından direnç aşılmadan temkinli görünümün sürebileceğini belirtiyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

SUI fiyatı son günlerde aşağı yönlü baskı altında kalırken, işlem verileri satışların hız kesebileceğine işaret eden ilk sinyalleri vermeye başladı. Piyasada alıcıların destek seviyelerine yakın bölgelerde yeniden görünmeye başladığı, bu nedenle sınırlı da olsa birikim işaretlerinin oluştuğu belirtiliyor. Bununla birlikte daha güçlü bir toparlanmanın teyidi için alımların kalıcı hale gelmesi ve direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor.

İçindekiler
1 Güncel görünümde satış baskısı sürüyor
2 Teknik göstergeler temkinli tabloya işaret ediyor
3 Destek korunursa tepki arayışı sürebilir

Güncel görünümde satış baskısı sürüyor

Haberin yazıldığı sırada SUI 0,7123 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 621,70 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,91 milyar dolar seviyesindeydi. Son 24 saatte kaydedilen yaklaşık %11,34’lük düşüş, piyasadaki genel zayıflıkla birlikte son gerilemenin devam ettiğini gösterdi.

18 Haziran 2026 tarihinde değerlendirmede bulunan kripto para analisti BitGuru, sert düşüşün ardından SUI grafiğinde birikim yapısına benzer bir görünüm oluştuğunu aktardı. Analiste göre tokenın destek seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışması, düzeltme sonrasında alım ilgisinin yavaş da olsa geri döndüğünü düşündürüyor.

Sert geri çekilmenin ardından oluşan görünümün birikim sürecine işaret edebileceği, fiyatın destek bölgesinin üzerinde kalma çabasının ise alıcıların kademeli biçimde yeniden devreye girdiğini gösterdiği değerlendirildi.

Teknik göstergeler temkinli tabloya işaret ediyor

Teknik tarafta SUI’nin Bollinger bantlarının orta çizgisinin altında işlem görmesi, kısa vadeli momentumun zayıf kaldığına işaret etti. Orta bant olarak izlenen 20 günlük basit hareketli ortalama 0,78172 dolarda bulunurken, üst bant 0,89403 dolar, alt bant ise 0,66940 dolar seviyesinde yer aldı. Fiyatın bu orta bandın altında kalması, yukarı yönlü ivmenin henüz güç kazanmadığını ortaya koydu.

Mini sözlük: Bollinger bantları, fiyatın oynaklığını ve olası destek direnç alanlarını izlemek için kullanılan teknik analiz aracıdır. MACD ise kısa ve orta vadeli eğilim değişimlerini ölçmeye yarayan bir momentum göstergesidir.

Momentum göstergeleri de karışık fakat kısmen rahatlayan bir tablo sundu. MACD çizgisi eksi 0,05210 seviyesinde bulunurken, sinyal çizgisi eksi 0,05943 olarak kaydedildi. Histogramın artı 0,00733 değerinde kalması, satıcı baskısında sınırlı bir hafifleme yaşandığını, ancak alıcıların henüz belirgin üstünlük kuramadığını gösterdi.

Destek seviyesinin korunması ve talebin güçlenmesi halinde SUI fiyatının daha yüksek direnç bölgelerine doğru yeniden toparlanma denemesi yapabileceği belirtiliyor.

Destek korunursa tepki arayışı sürebilir

Analizde öne çıkan ana senaryo, mevcut destek bölgesinin korunması halinde fiyatın yukarı yönlü tepki arayışını sürdürebileceği yönünde oldu. Buna karşılık kalıcı bir yükselişten söz edilebilmesi için yalnızca kısa süreli tepki alımları değil, daha güçlü hacim desteği ve direnç bölgelerinin aşılması gerekecek.

Genel görünümde SUI için düzeltme sürecinin henüz tamamlanmadığı değerlendiriliyor. Birikim işaretleri görülse de piyasada temkinli seyrin sürmesi, fiyatın destek bölgesini yeniden test etmesi ve zaman zaman kısa süreli yükseliş denemeleri yapması olası görülüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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