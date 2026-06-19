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UNISWAP (UNI)

Standard Chartered, Uniswap için 100 dolarlık UNI hedefi açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Standard Chartered, Uniswap için 100 dolarlık UNI hedefi açıkladı.
  • 📈 Açıklamanın ardından $UNI ağında aktif adresler son 4 ayın, büyük transferler son 7 ayın zirvesine çıktı.
  • 👛 Yeni UNI cüzdanları, aralık ayının son haftalarından bu yana en sert günlük artışı kaydetti.
  • 🧭 Fiyat tarafında 3,30 dolar direnç, 2,80 ile 2,90 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak öne çıktı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Uniswap ağındaki zincir üstü göstergeler, son birkaç ayın en güçlü hareketlerinden birine işaret etti. Bu ivmenin ardından dikkat çeken gelişme, küresel bankalardan Standard Chartered’ın Uniswap’in yerel tokeni UNI için 100 dolarlık fiyat tahmini paylaşması oldu.

İçindekiler
1 Açıklamanın ardından ağ etkinliği arttı
2 Büyük yatırımcı işlemleri öne çıktı
3 UNI kritik direnç bölgesine yaklaştı

Açıklamanın ardından ağ etkinliği arttı

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, söz konusu tahminin ardından Uniswap ağında belirgin bir canlanma kaydetti. Verilere göre protokolde işlem yapan aktif adres sayısı son dört ayın en yüksek düzeyine çıktı. Aynı dönemde yüksek tutarlı transferler de son yedi ayın zirvesine ulaştı.

Veriler, Standard Chartered’ın 100 dolarlık UNI tahmininin ardından Uniswap ağında ilginin belirgin biçimde arttığını ve özellikle büyük tutarlı işlemlerde son yedi ayın en yüksek seviyesinin görüldüğünü ortaya koydu.

Yeni cüzdan oluşturma tarafında da benzer bir tablo oluştu. Santiment, UNI için açılan yeni adreslerde aralık ayının son haftalarından bu yana görülen en güçlü günlük artışın gerçekleştiğini bildirdi. Şirket, bu hareketliliğin bir protokol güncellemesinden ya da teknik bir geliştirmeden değil, doğrudan fiyat tahmininden kaynaklandığını belirtti.

Mini sözlük: Santiment, kripto para piyasasında zincir üstü veri ve yatırımcı davranışlarını izleyen bir analiz şirketidir. Aktif adres ve büyük transfer gibi metrikler, ağ kullanımındaki değişimi ve büyük yatırımcı ilgisini takip etmek için kullanılır.

GöstergeSon durum
Aktif adreslerSon 4 ayın en yüksek seviyesi
Yüksek tutarlı transferlerSon 7 ayın en yüksek seviyesi
Yeni UNI adresleriAralık sonundan bu yana en güçlü günlük artış

Büyük yatırımcı işlemleri öne çıktı

Piyasayı izleyen Zayn, X hesabında UNI’de 10.000 dolarlık spot alım yaptığını açıkladı. Zayn, tokenin birkaç gün içinde bir aylık zayıf fiyat hareketini geri aldığını savundu ve mevcut seviyelerin 2020’deki güçlü yükseliş öncesi döneme benzediğini öne sürdü.

Zayn, UNI’de 10.000 dolarlık spot alım yaptığını açıklarken, varlığın birkaç gün içinde bir aylık düşüş eğilimini sildiğini ve uzun vadeli pozisyon biriktirdiğini aktardı.

Piyasada büyük yatırımcıların erken konumlanması yakından izlenen sinyaller arasında yer alıyor. Yüksek tutarlı transferlerde görülen yedi aylık zirve de bazı büyük oyuncuların olası bir fiyat artışı beklentisiyle pozisyon aldığına işaret ediyor olabilir.

UNI kritik direnç bölgesine yaklaştı

Teknik görünümde UNI’nin aylardır daha düşük zirve ve diplerin oluştuğu düşüş eğilimli bir yapı içinde hareket ettiği aktarıldı. Son alımların ardından fiyatın bu yapının üst sınırı kabul edilen 3,30 dolar bölgesine yaklaştığı belirtildi.

Analizde, 3,30 dolar seviyesinin aşılması halinde 2026 yılı içindeki ilk önemli yapısal değişimlerden birinin görülebileceği değerlendirildi. Bu seviyenin üzerinde 4,13 dolar bir sonraki önemli direnç olarak öne çıkarken, yükselişin sürmesi halinde 6,34 dolar seviyesi de izlenen hedefler arasında yer aldı. Aşağıda ise 2,80 ile 2,90 dolar aralığı destek bölgesi olarak gösterildi.

Teknik seviyeDeğer
İlk kritik direnç3,30 dolar
Sonraki direnç4,13 dolar
Bir sonraki izlenen hedef6,34 dolar
Destek bölgesi2,80 ile 2,90 dolar

Santiment’in değerlendirmesine göre Uniswap ağındaki çok sayıda gösterge, çok aylı zirvelere ulaştı. Mevcut tabloda piyasa ilgisinin, büyük ölçüde Standard Chartered’ın açıkladığı değerleme tahmini etrafında yoğunlaştığı görülüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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