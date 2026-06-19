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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 66 bin dolar eşiği öne çıktı! Piyasada şimdi hangi senaryo izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de 66.000 dolar seviyesi kısa vadeli yön için kritik başlık haline geldi.
  • 📉 Günlük grafikte 51.000 ve 47.000 dolar riskleri konuşulurken $BTC’de uzun vadeli destek halen korunuyor.
  • 📊 Analistler, 200 haftalık ortalamanın önceki boğa dönemlerinde önemli bir dayanak olduğunu vurguluyor.
  • 🧭 Fed kararının ardından piyasa, 72.000 dolardan gelen düşüş sonrası yeni yön sinyali arıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin kısa vadeli grafiklerde zayıf bir görünüm verse de daha geniş zaman dilimlerinde yükseliş beklentisinin tamamen ortadan kalkmadığı belirtiliyor. Kripto para analisti SuperBro, günlük grafikte olası bir düşüş formasyonunun oluştuğunu, buna karşın uzun vadeli teknik yapının halen daha güçlü sinyaller ürettiğini aktardı.

İçindekiler
1 Kısa vadede düşüş riski, uzun vadede kritik destek
2 66 bin dolar seviyesi yeniden gündemde
3 Yukarı ve aşağı senaryolar nasıl şekilleniyor?

Kısa vadede düşüş riski, uzun vadede kritik destek

Analiste göre Bitcoin, günlük grafikte sert geri çekilmenin ardından yükselen bir kanal içinde sıkışıyor. Bazı yatırımcılar bu yapıyı düşüş bayrağı olarak yorumluyor. Bu formasyonun aşağı yönlü kırılması halinde 51.000 dolar ve 47.000 dolar civarı yeni hedefler gündeme gelebilir.

Buna rağmen SuperBro, söz konusu yapının güvenilirliğinin sınırlı olabileceğini savundu. Bunun nedeni, formasyonun 200 haftalık basit hareketli ortalamanın hemen üzerinde gelişmesi. Bu seviye, önceki boğa döngülerinde önemli bir destek noktası olarak öne çıkmıştı.

SuperBro, günlük grafikte görülen zayıf yapıya karşın aylık görünümde 200 haftalık basit hareketli ortalamanın korunmasının, Bitcoin için daha yapıcı bir tabloyu desteklediğini belirtti.

Grafiklerde ayrıca mevcut fiyatın altında güçlü alış desteğine işaret eden emir defteri verileri dikkat çekiyor. Likidasyon ısı haritalarında ise kısa pozisyonların belirli bölgelerde yoğunlaştığı görülüyor. Bitcoin’in yukarı hareket etmesi halinde bu pozisyonların sıkışması, fiyatı daha hızlı taşıyabilecek unsurlar arasında sayılıyor.

66 bin dolar seviyesi yeniden gündemde

Bir başka kripto para analisti CryptoWZRD ise ABD Merkez Bankasının son faiz kararı sonrasında Bitcoin’in önemli bir direnç bölgesinin altında kaldığını kaydetti. Analiste göre piyasanın bir sonraki anlamlı yönü, alıcıların 66.000 dolar seviyesini geri alıp alamayacağına bağlı olacak.

Bitcoin, ay başında gördüğü 72.000 dolar bölgesinden sonra sert şekilde geriledi ve sonrasında 60.000 ile 64.000 dolar aralığında denge buldu. Ancak fiyat halen kırılmış trend çizgisinin ve önemli direnç seviyelerinin altında seyrediyor. Bu da toparlanmanın henüz teyit edilmediğine işaret ediyor.

Yukarı ve aşağı senaryolar nasıl şekilleniyor?

CryptoWZRD’ye göre 66.000 doların üzerinde bir hareket, yükseliş ivmesinin yeniden güç kazandığını gösterebilir. Böyle bir durumda 72.000 dolar çevresindeki direnç alanları yeniden test edilebilir. Buna karşılık bu seviyenin geri alınamaması, Bitcoin’in yönsüz ve dalgalı bir fiyat hareketi içinde kalmasına yol açabilir.

Analistin paylaştığı değerlendirmede, uzun vadeli dip bölgesi olarak 45.000 ile 48.000 dolar aralığına da dikkat çekildi. Bununla birlikte mevcut fiyatın bu alanın belirgin biçimde üzerinde kalması, piyasanın henüz daha derin bir bozulmayı fiyatlamadığına işaret ediyor.

Piyasada şimdi iki teknik seviye öne çıkıyor. İlki uzun vadeli görünüm açısından 200 haftalık basit hareketli ortalama, ikincisi ise kısa ve orta vadeli toparlanma açısından 66.000 dolar direnci. Yatırımcılar, Fed sonrası dalgalanmanın ardından Bitcoin’in bu eşiklerin hangisinde kalıcı bir sinyal üreteceğini izliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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