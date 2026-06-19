Dogecoin kritik bölgede tutunuyor! Sıradaki hareket ne olabilir?

Dogecoin, uzun vadeli destek ve birikim bölgelerine yeniden yaklaşırken, piyasada bir sonraki büyük hareketin hazırlığına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Analistlere göre fiyatın geçmiş döngülerde benzer alanlarda bir süre yatay kaldıktan sonra sert yükselişler sergilemiş olması, mevcut görünümü yatırımcıların yakın takibine taşıdı.

Analistler birikim bölgesine dikkat çekti

Kripto para analisti Kamran Asghar, Dogecoin’in tarihsel olarak önemli görülen birikim aralığına geri döndüğünü belirtti. Asghar, X üzerinden yaptığı paylaşımda, önceki piyasa döngülerine benzer bir yapının yeniden oluşması halinde DOGE fiyatında güçlü bir kırılmanın gündeme gelebileceğini aktardı.

Kamran Asghar, Dogecoin’in geçmiş döngülerde büyük yükselişlerden önce görülen birikim alanına yeniden girdiğini, benzer örüntünün korunması durumunda fiyatın yeni bir sert hareket hazırlığında olabileceğini belirtti.

Haftalık DOGE/USD grafiğine göre Dogecoin, 2024 zirvesinden sonraki uzun düşüşün ardından 0,084 dolar civarında işlem görüyor. Asghar, bu seviyeyi geçmişte fiyatın yatay seyrettiği ve daha sonra daha büyük yükselişlerin başladığı bir bölge olarak öne çıkardı. Mevcut yapının, özellikle 2021’de görülen kırılma öncesindeki dönemle benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.

Analistin değerlendirmesinde, son geri çekilmenin yaklaşık 94 haftadır sürdüğü ve bu sürenin önceki konsolidasyon dönemleriyle benzeştiği vurgulandı. Bu çerçevede, tarihsel hareketin tekrarlanması halinde 0,75 dolar ile 0,80 dolar aralığı olası hedef bölge olarak gösterildi.

1 dolar beklentisi yeniden gündemde

Bir diğer piyasa yorumcusu Chimp of the North da Dogecoin’in uzun vadeli destek alanına döndüğüne işaret etti. Analiste göre bu bölge, önceki piyasa döngülerinde güçlü yükselişlerin başlangıç noktası olarak öne çıkmıştı. Bu nedenle mevcut fiyat aralığının uzun vadeli düşünen yatırımcılar açısından dikkatle izlendiği görülüyor.

Chimp of the North, mevcut fiyat seviyelerinde bir miktar Dogecoin biriktirmenin makul görülebileceğini, uzun süredir konuşulan 1 dolar hedefinin ise hala masada kalabileceğini kaydetti.

Aylık DOGE/USDT grafiği, fiyatın 0,085 dolar civarında ve yatay uzun vadeli destek bölgesine yakın seyrettiğini ortaya koyuyor. Analize göre Dogecoin, 2021 ve 2024 dönemlerinde benzer seviyelerde uzun süre taban oluşturduktan sonra güçlü yükselişler yaşamıştı. Bu nedenle mevcut görünüm, risk getiri dengesi açısından bazı yatırımcılar tarafından fırsat olarak değerlendiriliyor.

İzlenen ana eşik destek bölgesinin korunması

Buna karşın, her iki senaryoda da yükseliş beklentisinin kesinleşmiş olmadığına dikkat çekiliyor. Dogecoin’in önce daha güçlü alım ilgisi görmesi ve bulunduğu birikim aralığının üzerine net biçimde çıkması gerekiyor. Aksi halde destek bölgesindeki hareket yalnızca sınırlı bir yatay seyir olarak kalabilir.

Piyasada şimdilik odak noktası, Dogecoin’in bu uzun vadeli destek alanını koruyup koruyamayacağı oldu. Fiyat bu bölgede taban oluşturmaya devam ederse, analistlerin işaret ettiği daha geniş çaplı döngü hareketi sonraki dönemde yeniden gündeme gelebilir.