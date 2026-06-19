Andrew Tate, 16 saatte Bitcoin işlemlerinde 8 kez tasfiye oldu ve yaklaşık 86 bin dolar kaybetti

Sosyal medya figürü Andrew Tate, 17 ile 18 Haziran 2026 tarihleri arasında yaklaşık 16 saat içinde kaldıraçlı Bitcoin işlemlerinde art arda sekiz kez tasfiye oldu. Zincir üstü veri platformu Lookonchain’in paylaştığı verilere göre Tate’in yaklaşık 100 bin USDC ile başladığı işlem serisinin ardından hesabında 14.219 dolar kaldı.

İşlem serisi kısa sürede tersine döndü

Verilere göre Tate, Hyperliquid hesabına yaklaşık 100 bin USDC yatırdıktan sonra büyük bir Bitcoin uzun pozisyonu açtı. Hyperliquid, zincir üstü sürekli vadeli işlem platformu olarak biliniyor. Ardından gelen fiyat hareketi, yüksek kaldıraç nedeniyle pozisyonun hızla tasfiye edilmesine yol açtı.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı işlemlerde teminatın fiyat hareketini karşılayamaz hale gelmesi üzerine borsanın pozisyonu otomatik kapatmasıdır. 40 kat kaldıraç ise yatırımcının kendi sermayesinin 40 katı büyüklüğünde pozisyon açabilmesini sağlar.

Tate’in açtığı uzun pozisyonun toplam büyüklüğü yaklaşık 3,8 milyon dolara ulaştı. Bu işlemde 40 kat kaldıraç kullanıldı. Bitcoin fiyatı yaklaşık 66.400 dolardan 64.127 dolara gerilerken, pozisyonun tasfiye seviyesi olan 65.216 doların altına inilmesiyle işlem otomatik olarak kapandı.

Lookonchain verilerine göre Andrew Tate son 16 saat içinde sekiz kez tasfiye oldu; önce Bitcoin uzun pozisyonunda, ardından yön değiştirip açtığı kısa pozisyonda yeniden tasfiye yaşadı.

İlk kaybın ardından Tate bu kez yaklaşık 1 milyon dolar büyüklüğünde kısa pozisyon açtı. Kısa pozisyonlar fiyat düşüşünde kazanç üretirken, Bitcoin bu kez yön değiştirerek yükseldi ve ikinci hamle de tasfiye ile sonuçlandı. Paylaşılan verilere göre bu işlem dizisindeki en büyük tekil kayıp yaklaşık 11,47 BTC nominal büyüklüğe ulaştı.

Kalem Veri Başlangıç teminatı Yaklaşık 100.000 USDC Kalan bakiye 14.219 dolar Uzun pozisyon büyüklüğü Yaklaşık 3,8 milyon dolar Kaldıraç oranı 40 kat Tasfiye seviyesi 65.216 dolar

Piyasadaki düşüş çok sayıda hesabı etkiledi

Tate’in kayıpları, kripto piyasasındaki daha geniş çaplı satış dalgasıyla aynı döneme denk geldi. Haberde aktarıldığına göre ABD Merkez Bankası’nın haziran ayı politika mesajları riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu ve bu ortamda kripto paralarda oynaklık arttı.

Aynı 24 saatlik dönemde farklı borsalarda 100 bine yakın yatırımcı hesabı zorunlu kapatma ile karşılaştı. Toplam tasfiye tutarı 400 milyon doların üzerine çıktı. Bunun yaklaşık 280 milyon dolarlık bölümünü uzun pozisyonlar oluşturdu. Platformlar genelindeki en büyük tekil tasfiyenin ise Binance’teki 5 milyon dolarlık bir Bitcoin uzun pozisyonu olduğu belirtildi.

Piyasadaki aynı satış dalgasında farklı borsalarda 400 milyon doların üzerinde kaldıraçlı kripto pozisyonu tasfiye edilirken, yaklaşık 100 bin hesap etkilendi.

Daha önce de benzer kayıplar yaşanmıştı

Bu son olay, Tate’in kaldıraçlı kripto işlemlerindeki önceki kayıplarının ardından geldi. Haberde, son bir yıl içinde Hyperliquid’e toplam yaklaşık 727 bin dolar yatırdığı ve bu hesaplardan çekim yapmadığı bilgisi yer aldı.

2025 yılının sonunda söz konusu hesabın art arda gelen tasfiyeler nedeniyle tamamen boşaldığı, Haziran 2026’daki bu yeni kaybın da benzer bir tabloyu tekrar ettiği aktarıldı. Lookonchain, hesap hareketlerinin ve son bakiyenin zincir üstü verilerle doğrulandığını bildirdi.

Kripto piyasa yapıcısı Wintermute da piyasa hissiyatındaki kısa süreli toparlanmaların Bitcoin’de kalıcı bir iyileşmeye işaret etmeyebileceği uyarısında bulundu. Şirket, satış baskısının yeniden artması halinde aşağı yönlü hareketlerin sürebileceğine dikkat çekti.