Solana’da kritik eşik yeniden gündemde! 82 dolar senaryosunda neler yaşanabilir?

Solana, son yükseliş denemesinin ardından yeniden önemli bir destek bölgesine çekildi. Analistlerin paylaştığı grafiklere göre fiyatın bu alanda tutunup tutunamayacağı, kısa vadede yönün yukarı mı yoksa aşağı mı şekilleneceği açısından belirleyici olabilir.

68 dolar seviyesi yeniden odakta

Kripto para analisti TraderSZ’ye göre SOL, makro orta bant olarak tanımlanan yaklaşık 68 dolar seviyesini yeniden test ediyor. Bu bölge, son dönemde oluşan daha geniş işlem aralığında önemli bir dönüm noktası olarak öne çıktı.

TraderSZ’nin değerlendirmesine göre Solana, 68 dolar civarındaki makro orta bant seviyesini yeniden sınarken bu alanın korunması halinde alıcılar yeniden güç kazanabilir; desteğin kaybedilmesi durumunda ise zayıflama işaretleri belirginleşebilir.

Saatlik SOL/USD grafiği, fiyatın 75 ile 76 dolar bandındaki direncin üzerine yerleşememesinin ardından daha geniş aralığın orta noktasına doğru geri çekildiğini gösteriyor. Aynı zamanda fiyat, mayıs sonundan bu yana yükselişleri sınırlayan aşağı yönlü trend çizgisini de test ediyor.

Grafiğe göre 68 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, 75,63 dolar, 76,53 dolar ve 80,20 dolar seviyelerine doğru yeni bir denemenin önünü açabilir. Buna karşılık orta bant desteğinin aşağı kırılması, ivme kaybına işaret edebilir ve 64 ile 65 dolar aralığındaki daha düşük destek bölgelerini yeniden gündeme taşıyabilir.

Kısa vadeli toparlanma sürüyor mu

Bir diğer kripto para analisti BitGuru ise Solana’nın son düşüşün ardından önemli bir destek alanı üzerinde kalmayı başardığını belirtti. Analiste göre bu yapının korunması, fiyatın 82 dolar bölgesine doğru hareket etmesine imkan verebilir.

BitGuru’nun X paylaşımında, alıcıların mevcut bölgeyi savunmayı sürdürdüğü ve son piyasa dalgalanmasına rağmen kısa vadeli toparlanmanın şimdilik bozulmadığı aktarıldı.

Dört saatlik SOL/USDT grafiği, Solana’nın uzun süren düşüşün ardından 60 ile 64 dolar arasındaki dönüş bölgesinden tepki verdiğini ortaya koyuyor. Bu toparlanmanın ardından fiyatın 71 dolar çevresinde yatay bir görünüm sergilemesi, alıcıların daha yüksek bir taban oluşturmaya çalıştığı şeklinde yorumlanıyor. Solana, yüksek işlem kapasitesi ve düşük transfer maliyetleriyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

82 dolar direnci izleniyor

BitGuru’ya göre mevcut destek alanı yükseliş eğiliminin korunması açısından kritik önem taşıyor. SOL bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece bir sonraki yukarı yönlü hedef olarak 82,67 dolar seviyesindeki direncin öne çıktığı belirtiliyor.

Analist ayrıca güncel yapının, daha önce sert düşüşle sonuçlanan eski yatay sıkışmadan farklı göründüğünü savundu. Bu kez fiyat hareketinin zayıflıktan çok güç işareti verdiği değerlendirmesi yapıldı.

Bununla birlikte destek bölgesinin kaybedilmesi halinde iyimser görünüm zedelenebilir. Böyle bir senaryoda fiyatın yeniden 64 dolar civarındaki alt seviyelere doğru geri çekilme riski artabilir.

Şimdilik piyasa katılımcıları, Solana’nın bu destek alanını savunup savunamayacağını ve olası bir 82 dolar denemesi için yeterli ivmeyi oluşturup oluşturamayacağını izliyor.