Ethereum cephesinde 3 ila 9 aylık kritik uyarı! Geliştirici ekipleri ne bekliyor?

Ethereum Foundation’a geçmişte katkı sunmuş isimlerden Trent Van Epps, Ethereum’un çekirdek geliştirme ekosisteminin önümüzdeki 3 ila 9 ay içinde finansman sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Van Epps, Ethereum Foundation’daki harcama kesintileri ile Client Incentive Program’ın yakında sona erecek olmasının, çekirdek geliştirme ekiplerinin faaliyetlerini sürdürmesi için gereken kaynakları yetersiz bırakabileceğini belirtti.

Çekirdek geliştirme için yıllık 30 milyon dolar gerekiyor

Van Epps’in değerlendirmesine göre Ethereum’un çekirdek geliştirme yapısının ayakta kalması için yılda yaklaşık 30 milyon dolar gerekiyor. Bu bütçe, blokzincirin yürütme ve uzlaşı istemcilerini sürdüren mühendisleri, araştırmacıları ve altyapı uzmanlarını destekliyor. Mevcut finansman kanallarının yakında daralacak olması nedeniyle, bu kaynağın aynı yöntemlerle sağlanmasının zorlaşabileceği ifade ediliyor.

Mini sözlük: Client Incentive Program, kısaca CIP, Ethereum istemci ekiplerini desteklemek için oluşturulan teşvik programını ifade eder. İstemci ekipleri, ağın farklı yazılım uygulamalarını geliştirir ve bunların birlikte sorunsuz çalışmasını sağlar.

Uyarının dikkat çekmesinde, genel bir eleştiriden çok somut bir zaman aralığı içermesi etkili oldu. Van Epps, Ethereum’un finansman modelini bütünüyle hedef almak yerine, geliştirme ekiplerinin ciddi mali baskıyı ne zaman hissetmeye başlayabileceğine dair belirli bir çerçeve çizdi.

Trent Van Epps, Ethereum Foundation’daki harcama kesintileri ve Client Incentive Program’ın sona yaklaşması nedeniyle çekirdek geliştirme ekiplerinin 3 ila 9 ay içinde finansman baskısıyla karşılaşabileceğini savundu.

Yapısal sorunlar yeniden gündeme geldi

Çekirdek geliştirme, doğrudan yüksek gelir üretmese de Ethereum ağının işleyişi açısından kritik önem taşıyor. İstemci ekipleri ağ güncellemelerini koordine ediyor, güvenlik açıklarını gideriyor ve farklı uygulamalar arasında uyumluluğu koruyor. Bu nedenle söz konusu faaliyetlerin finansmanı uzun süredir büyük ölçüde Ethereum Foundation kaynaklarına dayanıyor.

Tartışmanın merkezinde, vakfın hazine yapısına ilişkin daha eski bir sorun da bulunuyor. Ethereum Foundation rezervlerinin önemli bölümünün Ether cinsinden tutulması, piyasa zayıfladığında harcanabilir kaynakların da daralmasına yol açabiliyor. Fiyatların gerilediği dönemlerde geliştirme bütçesini korumak daha zor hale gelirken, varlık satışları da piyasa üzerindeki olası etkileri nedeniyle topluluk içinde eleştiri doğurabiliyor.

Piyasa zayıf seyrederken tartışma büyüyor

Bu uyarı, kripto piyasasında temkinli havanın sürdüğü bir dönemde geldi. 19 Haziran 2026 itibarıyla Ether yaklaşık 1.695 dolardan işlem gördü. Bu seviye, bir önceki güne göre yüzde 3 düşüşe işaret etti. Aynı dönemde Crypto Fear and Greed Index verisi 20 olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Van Epps’in açıklamaları resmi olarak doğrulanmış bir projeksiyon niteliği taşımıyor. Ethereum Foundation, 3 ila 9 aylık zaman tahminini kamuoyunda doğrulamış değil. Yine de ortaya çıkan tartışma, Ethereum ekosisteminin çekirdek geliştirme finansmanında çözmesi gereken yapısal başlıkların sürdüğünü gösteriyor.