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Messari tarafından 1 Mart’ta atılan bir tweet’e göre, Ethereum (ETH) birleşmesi stake yapanların durumu üzerinde büyük bir etkiye sahipti. ETH fiyatı düşüşlerle karşı karşıya kalmış olsa da staking getirileri üçüncü çeyrekte %1’den geçen yılın dördüncü çeyreğinde %6’ya yükseldi.

ETH’da Stake Müjdesi!

Eigen Layer adlı yeni bir hizmet nedeniyle Ethereum stake edenlerin durumunun daha iyi bir hal alabileceği belirtiliyor. Normal şartlarda ETH bir kez stake edildiğinde diğer işlevler için kullanılamaz. Ancak bu durum Eigen Layer ile değişebilir. Eigen Katmanı, ETH stake edenlerin aynı başlangıç ​​sermayesi ile birden fazla hizmeti güvence altına alarak ek ağları güvence altına almasına izin veren bir yeniden pay alma ilkesidir.

Yazı kaleme alındığında ETH varlıklarını stake eden 531.653 doğrulayıcı bulunuyor. Eklenen yeniden staking olmasa bile, ağdaki doğrulayıcılar geçen aya göre %34,22 artan gelir açısından oldukça iyi durumdaydı. Staking Rewards’a göre, stake yapanlar tarafından elde edilen toplam gelir, yazının kaleme alındığı tarihte 2,02 milyar dolar değerine ulaştı. Ayrıca Ethereum ağındaki adres sayısı da artış kaydetti. Glassnode’a göre, Ethereum’daki sıfır olmayan adres sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 94.83 milyon adrese ulaştı. Ancak buna rağmen Ethereum’un genel işlem hacmi önemli ölçüde azaldı.

ETH’da Santiment Verileri!

Bu durum Ethereum tutan yeni adreslerin çoğunun ETH’lerini satmadığını gösterebilir. Bunun bir nedeni ise ağın düşük MVRV oranı olabilir. Santiment’e göre, ETH’nin MVRV oranı nispeten biraz pozitif. Bu, çoğu Ethereum holder’ının yazı kaleme alındığında kripto para birimlerini satmaları halinde büyük karlar elde etmeyeceğini gösterebilir. Ayrıca uzun/kısa yatırımcı farkı da azaldı, bu da kısa vadeli holder’larının sayısının düştüğünü gösteriyor. Bu gidişatın devam etmesi, gelecekte Ethereum üzerindeki satış baskısının artmasına neden olabilir.