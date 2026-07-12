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UNISWAP (UNI)

Robinhood Chain, Uniswap’ta aktif yatırımcı sayısını 220 bine taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Robinhood Chain entegrasyonu, Uniswap'ta aktif yatırımcı sayısını bir haftada 220 bine çıkardı.
  • 📈 Aynı dönemde $UNI işlemlerinin Robinhood Chain üzerindeki toplam hacmi yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.
  • 🔗 Bu adım, Robinhood’un bireysel yatırımcı tabanını Uniswap’ın zincir üstü likiditesiyle birleştirdi.
  • 🧭 Piyasa şimdi kullanıcı kalıcılığı, yeni varlık desteği ve düzenleyici çerçeveyi izliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Robinhood Chain üzerinde yapılan Uniswap entegrasyonu, merkeziyetsiz borsadaki günlük aktif yatırımcı sayısında sert bir artışa yol açtı. İlk zincir üstü verilere göre aktif yatırımcı sayısı 220 bine ulaştı. Bu seviye, bir hafta önceki rakamın 10 katından fazlasına işaret etti. Aynı dönemde Robinhood Chain üzerindeki toplam Uniswap işlem hacmi de yaklaşık 1 milyar dolara çıktı.

İçindekiler
1 Entegrasyon büyümeyi hızlandırdı
2 TradFi ile DeFi arasında yeni köprü
3 Büyümenin kalıcılığı izlenecek

Entegrasyon büyümeyi hızlandırdı

Yükselişin merkezinde, Uniswap ile Robinhood Chain arasındaki entegrasyon yer aldı. Bu adım, en büyük merkeziyetsiz işlem protokollerinden birini Robinhood’un bireysel yatırımcı ağıyla bir araya getirdi. Böylece kullanıcıların merkezi emir defterlerinden zincir üstü işlem alanlarına yönelmesi hız kazandı.

Robinhood Markets, komisyonsuz hisse ve kripto işlemleriyle tanınan ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak öne çıkıyor. Uniswap ise kullanıcıların aracı kuruma ihtiyaç duymadan token takası yapabildiği en büyük merkeziyetsiz finans protokollerinden biri arasında bulunuyor.

Günlük aktif yatırımcı sayısının bir haftada 10 kattan fazla artarak 220 bine çıkması ve işlem hacminin yaklaşık 1 milyar dolara ulaşması, entegrasyonun kısa sürede güçlü bir kullanıcı akışı yarattığını gösteriyor.

Söz konusu tablo, Robinhood’un geniş kullanıcı tabanı ile Uniswap’ın altyapısının birleşmesinden kaynaklanan etkiyi yansıttı. Likidite sağlayıcıları, bireysel yatırımcılar ve zincir üstü piyasalara yönelen kullanıcılar bu hareketin temel aktörleri arasında yer aldı.

TradFi ile DeFi arasında yeni köprü

Gelişme, geleneksel finans ile merkeziyetsiz finansın giderek daha görünür biçimde yakınlaştığına işaret etti. Aracı kurum uygulamaları üzerinden sunulan zincir üstü hizmetler, yatırım şirketleri ve varlıklı bireylerin kripto ekonomi içindeki fırsatlara daha kolay erişmesini mümkün kılabilir. Bununla birlikte bu erişimin, yerel düzenlemelerin izin verdiği sınırlar içinde kalması bekleniyor.

Mini sözlük: AMM, yani otomatik piyasa yapıcı, alım satımı klasik emir defteri yerine likidite havuzları üzerinden gerçekleştiren sistemdir. Likidite sağlayıcıları ise bu havuzlara varlık ekleyerek işlemlerin yürümesine katkı sunar ve karşılığında komisyon geliri elde eder.

Geliştiriciler açısından da yeni bir alan açılıyor. Robinhood Chain üzerinde cüzdanlar, işlem toplayıcı uygulamalar ve uyum araçları gibi ürünlerin geliştirilmesi için daha elverişli bir zemin oluşabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, yalnızca kullanıcı kazanımını değil, uygulama ekosisteminin genişlemesini de destekleyebilir.

Büyümenin kalıcılığı izlenecek

Önümüzdeki dönemde piyasanın odağında üç başlık bulunuyor. Uniswap’ın bu kullanıcı artışını kalıcı hale getirip getiremeyeceği, Robinhood’un ürün tarafında nasıl bir genişleme izleyeceği ve likidite sağlayıcılarının ücret gelirlerinin bu yapıdan nasıl etkileneceği yakından takip edilecek.

Düzenleyici tarafta ise saklama süreçleri ve işlemlerin nasıl yürütüldüğü soruları önemini koruyor. Özellikle aracı kurum hizmetinin arka planında AMM tabanlı yapıların kullanılması, denetim ve uyum çerçevesinde yeni tartışmalar doğurabilir. Ayrıca Robinhood Chain’e yeni varlık listelemeleri ile stabilcoin desteğinin eklenip eklenmeyeceği de büyümenin bir sonraki testi olarak görülüyor.

İşlem hacmi ve kullanıcı tutulma oranı güçlü kalırsa, aracı kurumlarla merkeziyetsiz finans protokollerini birleştiren bu modelin sektör genelinde daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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