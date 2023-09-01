En az beş Ethereum likit stake sağlayıcısı, Ethereum ağının merkeziyetsiz kalmasını sağlamak için bir hamle olarak görülen Ethereum stake pazarının %22’sinden fazlasına sahip olmamayı taahhüt ettikleri bir kendi kendini sınırlama kuralı uyguladı ya da uygulamak için çalışıyor.

ETH Stake Oranları

Ethereum çekirdek geliştiricisi Superphiz’e göre, halihazırda taahhütte bulunan ya da kendi kendini sınırlama kuralına uymaya çalışan Ethereum stake sağlayıcıları arasında Rocket Pool, StakeWise, Stader Labs ve Diva Staking yer alıyor.

Bir başka likit staking hizmeti olan Puffer Finance de kendi kendini sınırlama taahhüdünü açıkladı. Öneri muhtemelen Ethereum staking’inin giderek merkezileşmesi endişelerini gidermeyi amaçlıyor.

Öz sınırın neden %22 olarak önerildiği konusunda Superphiz, doğrulayıcıların %66’sının Ethereum’un durumu konusunda hemfikir olması gerektiğinden, sınırın %22’nin altına ayarlanmasının, zincirin kesinleşmesi için en az dört büyük kuruluşun işbirliği yapması gerektiği anlamına geldiğini açıkladı.

Kesinlik, bir blok zincirindeki işlemlerin değişmez olarak kabul edildiği noktadır ve sözde bir blok içindeki işlemlerin değiştirilemeyeceğini garanti eder.

Bu fikir Superphiz tarafından Mayıs 2022’de, bir stake havuzunun zincirin sağlığını kendi kârının önüne koymaya istekli olup olmayacağını sorguladığında ortaya atılmıştı. İlginç bir şekilde, en büyük Ethereum likit stake sağlayıcısı Lido Finance, Haziran ayında %99,81’lik bir çoğunlukla kendi kendini sınırlamama yönünde oy kullandı.

Superphiz 31 Ağustos tarihli bir gönderide şunu belirtti:

İşaret zincirindeki doğrulayıcıların çoğunluğunu kontrol etme niyetlerini ifade ettiler.

Dune Analytics’in verilerine göre, Lido şu anda Ethereum stake piyasasına hakim durumda ve tüm stake edilen ETH‘lerin %32,4’ünü oluştururken, bir sonraki varlık olan Coinbase piyasanın yalnızca %8,7’sini oluşturuyor.

Ethereum Topluluğunda Kim Haklı?

Bir endüstri uzmanı olan “Mippo”, 31 Ağustos’ta kendi kendini sınırlama önerisinin, Ethereum’da güvenilir tarafsızlığı ve izinsiz yeniliği mümkün kıldığı anlaşılan bir ilke olan “Ethereum hizalaması” ile hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

Mippo, teklifi zorlamaya çalışanların Lido’nun konumunda olsalardı bunun için uğraşmayacaklarını iddia etti ve şu sözleri kullandı:

Burada herkes ekonomik açıdan bencil ve rasyonel olanı yapıyor.

Bir başka kripto para gözlemcisi ise Ethereum topluluğundaki insanlar tarafından daha kullanıcı dostu çözümlerin açgözlü ürünler olarak utandırmamaları gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, diğerleri, Lido’nun pazar payı hakimiyetini “iğrenç ve bencil” olarak nitelendirerek, eldeki potansiyel merkezileşme sorunlarına karşı daha ihtiyatlıydı.