🚨 Interpol, 97 ülkede yürütülen operasyonda 5 bin 811 kişiyi gözaltına aldı.

Interpol koordinasyonunda 97 ülke ve bölgede yürütülen Operation First Light 2026 kapsamında, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Kurumun paylaştığı bilgilere göre dört ay süren çalışmada 5 bin 811 kişi gözaltına alındı, 293 milyon dolarlık yasa dışı varlığa el konuldu ve 142 binden fazla mağdur tespit edildi.

Tayland’daki dosyada 122,5 milyon dolarlık kripto hareketi

Öne çıkan dosyalardan birinde Tayland polisi iki kişiyi gözaltına aldı. Interpol, 20 yaşındaki bir şüphelinin kontrol ettiği kripto para cüzdanından 10 ay içinde 122,5 milyon dolardan fazla varlığın geçtiğini açıkladı. Yetkililer, bu paranın çevrim içi duygusal ilişki kurma yöntemleriyle kandırılan mağdurlardan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığını belirtti.

Soruşturmada şüphelilerin parayı farklı kripto varlıklara dönüştürdüğü ve iz sürmeyi zorlaştırmak için blokzincirler arasında token takası yaptığı kaydedildi. Bu yöntemle fonların hangi adrese ve hangi ağ üzerinden aktarıldığının gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Mini sözlük: Cross chain swap, bir dijital varlığın farklı blokzincir ağları arasında dönüştürülmesi veya taşınması işlemidir. Bu yapı meşru kullanım alanlarına da sahip olsa da, hızlı ve çok katmanlı transferler soruşturmalarda para izini takip etmeyi zorlaştırabilir.

Interpol, suç ağlarının fonların izini kaybettirmek için farklı blokzincirler arasında hızlı token takasları yaptığını ve kripto varlıkları birden fazla aşamada dolaştırdığını açıkladı.

Dört ayda 31 binden fazla hesap engellendi

Operasyon ocak ortasından nisan sonuna kadar sürdü. Interpol bu süreçte 31 bin 14 banka hesabının engellendiğini, 152 binden fazla vakanın incelendiğini ve hem geleneksel para transferlerini hem de sanal varlık akışını izlemek için I-GRIP adlı ödeme durdurma aracının kullanıldığını bildirdi. Interpol, üye ülkeler arasında suç gelirlerinin hareketini hızla durdurmayı amaçlayan bu sistemle soruşturmalara destek verdi.

Gösterge Veri Operasyon kapsamı 97 ülke ve bölge Gözaltı sayısı 5.811 El konulan varlık 293 milyon dolar Tespit edilen mağdur 142 binden fazla Engellenen hesap 31.014

Interpol Finansal Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Başkanı Tomonobu Kaya, suç örgütlerinin insan psikolojisini kullanarak hedeflerini yönlendirdiğini, hiçbir ülkenin tek başına güvende kalamayacağını vurguladı.

Kripto dolandırıcılığında sınır ötesi baskı artıyor

Interpol, kripto bağlantılı dolandırıcılığın artık geniş bir ulus ötesi suç ağı içinde merkezi bir yer tuttuğunu değerlendiriyor. Kurum, Marakeş’te düzenlenen genel kurulda bu yapıları sınır aşan suç tehdidi olarak tanımlayan bir kararı onayladı. Açıklamaya göre söz konusu ağlar insan kaçakçılığı, çevrim içi aldatma yöntemleri ve dijital varlık transferlerini birlikte kullanıyor.

Birleşmiş Milletler soruşturmacıları, 2020 ile 2024 arasında bu tür düzeneklerin on milyarlarca dolarlık gelir ürettiğini tahmin ediyor. Güneydoğu Asya’daki korunaklı tesislerden yönetilen birçok yapının zorla çalıştırılan kişilerden yararlandığına işaret ediliyor. Tayland ise Myanmar ve Kamboçya sınırlarına yakın konumu nedeniyle soruşturmaların ön cephesinde yer alıyor.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis, 2025 yılında kripto dolandırıcılığına giren para akışının hızlandığını, ortalama dolandırıcılık ödemesinin 2.764 dolara çıktığını hesapladı. Şirket, yapay zeka destekli yöntemler, oltalama araçları ve katmanlı para aklama ağlarının bu artışta etkili olduğuna dikkat çekti.