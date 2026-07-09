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Kripto Para

Interpol, 97 ülkede yürütülen operasyonda 5 bin 811 kişiyi gözaltına aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Interpol, 97 ülkede yürütülen operasyonda 5 bin 811 kişiyi gözaltına aldı.
  • 💸 Tayland’daki bir dosyada 20 yaşındaki şüphelinin cüzdanından 10 ayda 122,5 milyon dolar geçti.
  • 🔄 Yetkililer, fonların farklı blokzincirler arasında taşınarak izinin gizlenmeye çalışıldığını açıkladı ve bu akışta $BTC dışındaki çeşitli kripto varlıkların da kullanıldığını belirtti.
  • 🌍 Dört aylık operasyonda 293 milyon dolarlık varlığa el konuldu ve 142 binden fazla mağdur tespit edildi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Interpol koordinasyonunda 97 ülke ve bölgede yürütülen Operation First Light 2026 kapsamında, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Kurumun paylaştığı bilgilere göre dört ay süren çalışmada 5 bin 811 kişi gözaltına alındı, 293 milyon dolarlık yasa dışı varlığa el konuldu ve 142 binden fazla mağdur tespit edildi.

İçindekiler
1 Tayland’daki dosyada 122,5 milyon dolarlık kripto hareketi
2 Dört ayda 31 binden fazla hesap engellendi
3 Kripto dolandırıcılığında sınır ötesi baskı artıyor

Tayland’daki dosyada 122,5 milyon dolarlık kripto hareketi

Öne çıkan dosyalardan birinde Tayland polisi iki kişiyi gözaltına aldı. Interpol, 20 yaşındaki bir şüphelinin kontrol ettiği kripto para cüzdanından 10 ay içinde 122,5 milyon dolardan fazla varlığın geçtiğini açıkladı. Yetkililer, bu paranın çevrim içi duygusal ilişki kurma yöntemleriyle kandırılan mağdurlardan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığını belirtti.

Soruşturmada şüphelilerin parayı farklı kripto varlıklara dönüştürdüğü ve iz sürmeyi zorlaştırmak için blokzincirler arasında token takası yaptığı kaydedildi. Bu yöntemle fonların hangi adrese ve hangi ağ üzerinden aktarıldığının gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Mini sözlük: Cross chain swap, bir dijital varlığın farklı blokzincir ağları arasında dönüştürülmesi veya taşınması işlemidir. Bu yapı meşru kullanım alanlarına da sahip olsa da, hızlı ve çok katmanlı transferler soruşturmalarda para izini takip etmeyi zorlaştırabilir.

Interpol, suç ağlarının fonların izini kaybettirmek için farklı blokzincirler arasında hızlı token takasları yaptığını ve kripto varlıkları birden fazla aşamada dolaştırdığını açıkladı.

Dört ayda 31 binden fazla hesap engellendi

Operasyon ocak ortasından nisan sonuna kadar sürdü. Interpol bu süreçte 31 bin 14 banka hesabının engellendiğini, 152 binden fazla vakanın incelendiğini ve hem geleneksel para transferlerini hem de sanal varlık akışını izlemek için I-GRIP adlı ödeme durdurma aracının kullanıldığını bildirdi. Interpol, üye ülkeler arasında suç gelirlerinin hareketini hızla durdurmayı amaçlayan bu sistemle soruşturmalara destek verdi.

GöstergeVeri
Operasyon kapsamı97 ülke ve bölge
Gözaltı sayısı5.811
El konulan varlık293 milyon dolar
Tespit edilen mağdur142 binden fazla
Engellenen hesap31.014

Interpol Finansal Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Başkanı Tomonobu Kaya, suç örgütlerinin insan psikolojisini kullanarak hedeflerini yönlendirdiğini, hiçbir ülkenin tek başına güvende kalamayacağını vurguladı.

Kripto dolandırıcılığında sınır ötesi baskı artıyor

Interpol, kripto bağlantılı dolandırıcılığın artık geniş bir ulus ötesi suç ağı içinde merkezi bir yer tuttuğunu değerlendiriyor. Kurum, Marakeş’te düzenlenen genel kurulda bu yapıları sınır aşan suç tehdidi olarak tanımlayan bir kararı onayladı. Açıklamaya göre söz konusu ağlar insan kaçakçılığı, çevrim içi aldatma yöntemleri ve dijital varlık transferlerini birlikte kullanıyor.

Birleşmiş Milletler soruşturmacıları, 2020 ile 2024 arasında bu tür düzeneklerin on milyarlarca dolarlık gelir ürettiğini tahmin ediyor. Güneydoğu Asya’daki korunaklı tesislerden yönetilen birçok yapının zorla çalıştırılan kişilerden yararlandığına işaret ediliyor. Tayland ise Myanmar ve Kamboçya sınırlarına yakın konumu nedeniyle soruşturmaların ön cephesinde yer alıyor.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis, 2025 yılında kripto dolandırıcılığına giren para akışının hızlandığını, ortalama dolandırıcılık ödemesinin 2.764 dolara çıktığını hesapladı. Şirket, yapay zeka destekli yöntemler, oltalama araçları ve katmanlı para aklama ağlarının bu artışta etkili olduğuna dikkat çekti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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