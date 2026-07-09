Bitcoin ETF’lerinde satış dalgası yavaşlarken kurumsal talep hala zayıf kalıyor

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde son günlerde yeniden para girişi görülse de kurumsal talebin henüz güçlü bir toparlanma sergilemediği değerlendiriliyor. Piyasadaki son veriler, sert satış baskısının hafiflediğine işaret ederken spot ve vadeli işlemler tarafı arasındaki ayrışma dikkat çekiyor.

ETF çıkışlarında sert dönem geride kaldı

Kripto yatırım şirketi Swissblock, X üzerinden yaptığı değerlendirmede Bitcoin ETF’lerinde ayı piyasasının en yoğun dağıtım dalgasının sona erdiğini belirtti. Şirket, son dönemde yaşanan güçlü çıkışların ardından satış baskısında belirgin bir yavaşlama görüldüğünü kaydetti. Swissblock, kripto varlıklara yönelik veri ve piyasa analizi yayımlayan bir yatırım araştırma şirketi olarak biliniyor.

Swissblock, ETF’lerde görülen birikimin olumlu olduğunu ancak bunun henüz güçlü sayılmayacağını, kurumsal yatırımcı güveninin tam anlamıyla geri dönmediğini vurguluyor.

Farside Investors verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 17 Haziran’da başlayan süreçte art arda 10 işlem günü boyunca net çıkış yaşadı. Bu dönemde toplam çıkış 2,7 milyar dolara ulaştı. Ardından tablo kısmen değişti ve üç işlem gününde toplam 500 milyon doların üzerinde net giriş kaydedildi. Ancak çarşamba gününde 84,9 milyon dolarlık yeni bir net çıkış görüldü.

Dönem Net akış 10 işlem günü 2,7 milyar dolar çıkış Son 3 işlem günü 500 milyon doların üzerinde giriş Çarşamba 84,9 milyon dolar çıkış

Swissblock, bu tabloyu toparlanma açısından temkinli bir sinyal olarak yorumladı. Şirkete göre ETF’lere para girişinin yeniden başlaması olumlu olsa da bunun güçlü ve kalıcı bir kurumsal dönüşe işaret ettiğini söylemek için erken görünüyor.

Spot piyasadaki zayıflık sürüyor

Onchain analiz platformu CryptoQuant için değerlendirme yapan analist IT Tech, Bitcoin talebinde kısmi bir iyileşme yaşandığını ancak spot piyasa ile vadeli işlemler arasında belirgin bir fark oluştuğunu ifade etti. Analiste göre bir hafta önce 30 günlük kümülatif talep yaklaşık eksi 500 bin BTC düzeyindeyken bu değer şimdi yaklaşık eksi 75 bin BTC seviyesine toparlandı.

IT Tech, son yükseliş hareketinin ağırlıklı olarak türev piyasa yatırımcıları tarafından taşındığını, spot alıcıların ise halen daha temkinli davrandığını belirtiyor.

Aynı dönemde vadeli işlemler kaynaklı talep eksi 295 bin BTC seviyesinden hafif pozitife döndü. Buna karşılık spot talep negatif bölgede kaldı. Bu ayrışma, fiyatlardaki kısa vadeli tepkinin daha çok kaldıraçlı ve türev odaklı işlemlerden beslendiğini, doğrudan alım iştahının ise aynı ölçüde güçlenmediğini gösteriyor.

Piyasadaki genel görünüm, ETF kaynaklı sert satış dalgasının şimdilik etkisini azalttığını ortaya koyuyor. Buna rağmen kurumsal ilginin ve spot alımların daha güçlü biçimde dönmemesi, Bitcoin’de daha geniş çaplı bir yükseliş eğiliminin önündeki temel engellerden biri olarak izleniyor.