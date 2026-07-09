Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerinde satış dalgası yavaşlarken kurumsal talep hala zayıf kalıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin ETF'lerinde 10 günlük çıkış serisi sona ererken kurumsal talep zayıf kalmayı sürdürüyor.
  • 📊 17 Haziran'da başlayan süreçte ETF'lerden 2,7 milyar dolar çıktı, ardından üç günde 500 milyon doların üzerinde giriş görüldü.
  • 📉 Analistler, $BTC tarafındaki son toparlanmanın büyük ölçüde vadeli işlemlerden geldiğini, spot alıcıların ise temkinli kaldığını söylüyor.
  • 🧭 Bu ayrışma, satış baskısı hafiflese de daha güçlü bir piyasa toparlanmasının henüz netleşmediğini gösteriyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde son günlerde yeniden para girişi görülse de kurumsal talebin henüz güçlü bir toparlanma sergilemediği değerlendiriliyor. Piyasadaki son veriler, sert satış baskısının hafiflediğine işaret ederken spot ve vadeli işlemler tarafı arasındaki ayrışma dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 ETF çıkışlarında sert dönem geride kaldı
2 Spot piyasadaki zayıflık sürüyor

ETF çıkışlarında sert dönem geride kaldı

Kripto yatırım şirketi Swissblock, X üzerinden yaptığı değerlendirmede Bitcoin ETF’lerinde ayı piyasasının en yoğun dağıtım dalgasının sona erdiğini belirtti. Şirket, son dönemde yaşanan güçlü çıkışların ardından satış baskısında belirgin bir yavaşlama görüldüğünü kaydetti. Swissblock, kripto varlıklara yönelik veri ve piyasa analizi yayımlayan bir yatırım araştırma şirketi olarak biliniyor.

Swissblock, ETF’lerde görülen birikimin olumlu olduğunu ancak bunun henüz güçlü sayılmayacağını, kurumsal yatırımcı güveninin tam anlamıyla geri dönmediğini vurguluyor.

Farside Investors verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 17 Haziran’da başlayan süreçte art arda 10 işlem günü boyunca net çıkış yaşadı. Bu dönemde toplam çıkış 2,7 milyar dolara ulaştı. Ardından tablo kısmen değişti ve üç işlem gününde toplam 500 milyon doların üzerinde net giriş kaydedildi. Ancak çarşamba gününde 84,9 milyon dolarlık yeni bir net çıkış görüldü.

DönemNet akış
10 işlem günü2,7 milyar dolar çıkış
Son 3 işlem günü500 milyon doların üzerinde giriş
Çarşamba84,9 milyon dolar çıkış

Swissblock, bu tabloyu toparlanma açısından temkinli bir sinyal olarak yorumladı. Şirkete göre ETF’lere para girişinin yeniden başlaması olumlu olsa da bunun güçlü ve kalıcı bir kurumsal dönüşe işaret ettiğini söylemek için erken görünüyor.

Spot piyasadaki zayıflık sürüyor

Onchain analiz platformu CryptoQuant için değerlendirme yapan analist IT Tech, Bitcoin talebinde kısmi bir iyileşme yaşandığını ancak spot piyasa ile vadeli işlemler arasında belirgin bir fark oluştuğunu ifade etti. Analiste göre bir hafta önce 30 günlük kümülatif talep yaklaşık eksi 500 bin BTC düzeyindeyken bu değer şimdi yaklaşık eksi 75 bin BTC seviyesine toparlandı.

IT Tech, son yükseliş hareketinin ağırlıklı olarak türev piyasa yatırımcıları tarafından taşındığını, spot alıcıların ise halen daha temkinli davrandığını belirtiyor.

Aynı dönemde vadeli işlemler kaynaklı talep eksi 295 bin BTC seviyesinden hafif pozitife döndü. Buna karşılık spot talep negatif bölgede kaldı. Bu ayrışma, fiyatlardaki kısa vadeli tepkinin daha çok kaldıraçlı ve türev odaklı işlemlerden beslendiğini, doğrudan alım iştahının ise aynı ölçüde güçlenmediğini gösteriyor.

Piyasadaki genel görünüm, ETF kaynaklı sert satış dalgasının şimdilik etkisini azalttığını ortaya koyuyor. Buna rağmen kurumsal ilginin ve spot alımların daha güçlü biçimde dönmemesi, Bitcoin’de daha geniş çaplı bir yükseliş eğiliminin önündeki temel engellerden biri olarak izleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Core 31.1 sürümü, düğümlerde IP sızıntısını ve aşırı disk kullanımını giderdi

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden 8 Temmuz’da 84.86 milyon dolar çıkarken, spot Ethereum ETF’lerine girişler beşinci gününde sürdü

Fidelity verileri, 2026’nın ilk yarısında Bitcoin ile altının en zayıf getiriler arasında kaldığını gösteriyor

Küresel riskten kaçış dalgası Bitcoin’i baskılarken uzun pozisyonlarda tasfiye riski 61 bin dolar çevresinde yoğunlaştı

Bitcoin ETF’lerine üç günde 510 milyon dolarlık giriş oldu

Fransa’da DAC8 veri toplama kurallarına karşı Bull Bitcoin yargı yoluna başvurdu

Bitcoin 1 Temmuz’daki dipten toparlandı, analistler trend dönüşü için teyit bekliyor

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Interpol, 97 ülkede yürütülen operasyonda 5 bin 811 kişiyi gözaltına aldı
Bir Sonraki Yazı Rusya’nın en büyük özel bankası Alfa Bank, kripto varlık saklama hizmeti sunmak için hazırlık yaptı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Rusya’nın en büyük özel bankası Alfa Bank, kripto varlık saklama hizmeti sunmak için hazırlık yaptı
Kripto Para
Interpol, 97 ülkede yürütülen operasyonda 5 bin 811 kişiyi gözaltına aldı
Kripto Para
SWIFT cephesinde 17 bankalı yeni adım! Sınır ötesi ödemelerde neler değişecek?
BLOCKCHAIN
Bitcoin Core 31.1 sürümü, düğümlerde IP sızıntısını ve aşırı disk kullanımını giderdi
BITCOIN (BTC)
TRON ağındaki toplam adres sayısı 392 milyonu aşarken, analistler $TRX için 0,35 dolar direncine dikkat çekiyor
Tron (TRX)
Lost your password?