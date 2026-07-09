Rusya’nın en büyük özel bankası Alfa Bank, kripto varlık saklama hizmeti sunmak için hazırlık yaptı

Rusya’nın en büyük özel bankası Alfa Bank, kripto varlık alanına girmek için hazırlık yaptığını açıkladı. Banka, müşterilere ve şirketlere yönelik hizmetler kapsamında düzenlemeye tabi bir dijital varlık saklama kurumu olmayı hedefliyor. Operasyon Direktörü Dmitry Vitman, planın yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmayacağını, kurumsal tarafta da kullanım alanı oluşturacağını söyledi.

Yasal çerçeve belirleyici olacak

Vitman, bankanın ilk önceliğinin kendi dijital saklama altyapısını kurmak olduğunu belirtti. Bu yapının, ileride sunulacak tüm kripto varlık hizmetlerinin temelini oluşturması bekleniyor. Alfa Bank, ayrıca halka açık blokzincirler üzerinde geliştirilecek yatırım ürünleriyle uluslararası yatırımcılara da ulaşmayı amaçlıyor.

Dmitry Vitman, bankanın çeşitli dijital varlık hizmetleri sunmayı planladığını, ancak bunun için önce kendi dijital saklama altyapısının kurulması gerektiğini vurguladı.

Rusya’da öngörülen model kapsamında dijital saklama kuruluşlarının müşteri işlemlerini kayıt altına alması ve devlet tarafından onaylanmayan adreslere transferleri engellemesi gerekecek. Alfa Bank’ın ölçeği, bu tür işlemleri yüksek hacimde yürütebilmesine imkan tanıyabilir. Banka, 1990 yılında kurulan ve Rusya finans sisteminde geniş müşteri tabanına sahip büyük özel kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Dijital saklama kurumu, kripto varlıkların güvenli biçimde tutulduğu ve hareketlerinin kayıt altına alındığı lisanslı altyapıyı ifade eder. Halka açık blokzincir ise işlemlerin herkese açık ağlarda doğrulanıp kaydedildiği teknik yapıdır.

Sürecin tam olarak hayata geçmesi ise beklenen yasal düzenlemeye bağlı. Vitman, Devlet Duması’nın kripto varlıklara ilişkin yasa taslağının nihai halini onayladığını, uygulamanın ise yasanın yürürlüğe girmesinden sonra netleşeceğini aktardı. Bireysel aracılık hizmetlerinin 2026’nın sonu ya da 2027’nin başında devreye alınabileceği değerlendiriliyor.

Hedef yalnızca bireysel müşteriler değil

Alfa Bank, kripto hizmetlerini sadece perakende müşteri tarafında konumlandırmıyor. Banka, diğer tüzel kişilere de hizmet sunmayı planlıyor. Bu yaklaşım, kurumun yalnızca saklama değil, daha geniş kapsamlı dijital varlık ürünleri oluşturmak istediğine işaret ediyor.

Vitman, bankanın uluslararası piyasalara uygun araçlar geliştirmeyi hedeflediğini de kaydetti. Mevcut altyapı ve müşteri ağı, daha küçük rakiplerin sahip olmadığı bir başlangıç avantajı sağlayabilir. Buna karşın bankanın kısa vadede yüksek likidite beklemediği, anlamlı büyümenin 2027 sonuna doğru görülebileceği ifade edildi.

Vitman, anlamlı likidite artışının yakın dönemde değil, 2027’nin sonlarına doğru oluşabileceğine dikkat çekti.

Diğer büyük bankalar da benzer adımlar atıyor

Rusya’daki diğer büyük bankalar da benzer hazırlıklar yürütüyor. Sberbank’ın 1 Aralık’a kadar dijital saklama altyapısını devreye almayı planladığı, mevcut bankacılık uygulamalarına bir kripto cüzdanı da eklemeyi hedeflediği belirtildi. T Bank da benzer yönde planlarını duyurdu.

Bu tablo, Rusya bankacılık sektöründe kripto varlık hizmetlerinin düzenlenmiş çerçeve içinde kurumsal oyuncular tarafından sunulmasına yönelik rekabetin hızlandığını gösteriyor. Alfa Bank ise ölçeği ve müşteri tabanı sayesinde bu yarışta en dikkat çeken özel banka konumunda bulunuyor.

Kurum Plan Zamanlama Alfa Bank Dijital varlık saklama ve yatırım ürünleri Perakende hizmetler için 2026 sonu veya 2027 başı Sberbank Dijital saklama altyapısı ve kripto cüzdan 1 Aralık T Bank Benzer dijital saklama planları Açıklanmadı