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Kripto Para

Rusya’nın en büyük özel bankası Alfa Bank, kripto varlık saklama hizmeti sunmak için hazırlık yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Alfa Bank, Rusya'da düzenlemeye tabi kripto varlık saklama hizmeti sunmak için hazırlık yaptı.
  • 📌 Banka, yasa yürürlüğe girdikten sonra bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet vermeyi planlıyor.
  • 🌍 Halka açık blokzincirler üzerinde geliştirilecek ürünlerle uluslararası yatırımcılar da hedefleniyor.
  • 🏦 Sberbank ve T Bank da benzer adımlar atarken Rusya'da kurumsal kripto yarışı hız kazanıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Rusya’nın en büyük özel bankası Alfa Bank, kripto varlık alanına girmek için hazırlık yaptığını açıkladı. Banka, müşterilere ve şirketlere yönelik hizmetler kapsamında düzenlemeye tabi bir dijital varlık saklama kurumu olmayı hedefliyor. Operasyon Direktörü Dmitry Vitman, planın yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmayacağını, kurumsal tarafta da kullanım alanı oluşturacağını söyledi.

İçindekiler
1 Yasal çerçeve belirleyici olacak
2 Hedef yalnızca bireysel müşteriler değil
3 Diğer büyük bankalar da benzer adımlar atıyor

Yasal çerçeve belirleyici olacak

Vitman, bankanın ilk önceliğinin kendi dijital saklama altyapısını kurmak olduğunu belirtti. Bu yapının, ileride sunulacak tüm kripto varlık hizmetlerinin temelini oluşturması bekleniyor. Alfa Bank, ayrıca halka açık blokzincirler üzerinde geliştirilecek yatırım ürünleriyle uluslararası yatırımcılara da ulaşmayı amaçlıyor.

Dmitry Vitman, bankanın çeşitli dijital varlık hizmetleri sunmayı planladığını, ancak bunun için önce kendi dijital saklama altyapısının kurulması gerektiğini vurguladı.

Rusya’da öngörülen model kapsamında dijital saklama kuruluşlarının müşteri işlemlerini kayıt altına alması ve devlet tarafından onaylanmayan adreslere transferleri engellemesi gerekecek. Alfa Bank’ın ölçeği, bu tür işlemleri yüksek hacimde yürütebilmesine imkan tanıyabilir. Banka, 1990 yılında kurulan ve Rusya finans sisteminde geniş müşteri tabanına sahip büyük özel kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Dijital saklama kurumu, kripto varlıkların güvenli biçimde tutulduğu ve hareketlerinin kayıt altına alındığı lisanslı altyapıyı ifade eder. Halka açık blokzincir ise işlemlerin herkese açık ağlarda doğrulanıp kaydedildiği teknik yapıdır.

Sürecin tam olarak hayata geçmesi ise beklenen yasal düzenlemeye bağlı. Vitman, Devlet Duması’nın kripto varlıklara ilişkin yasa taslağının nihai halini onayladığını, uygulamanın ise yasanın yürürlüğe girmesinden sonra netleşeceğini aktardı. Bireysel aracılık hizmetlerinin 2026’nın sonu ya da 2027’nin başında devreye alınabileceği değerlendiriliyor.

Hedef yalnızca bireysel müşteriler değil

Alfa Bank, kripto hizmetlerini sadece perakende müşteri tarafında konumlandırmıyor. Banka, diğer tüzel kişilere de hizmet sunmayı planlıyor. Bu yaklaşım, kurumun yalnızca saklama değil, daha geniş kapsamlı dijital varlık ürünleri oluşturmak istediğine işaret ediyor.

Vitman, bankanın uluslararası piyasalara uygun araçlar geliştirmeyi hedeflediğini de kaydetti. Mevcut altyapı ve müşteri ağı, daha küçük rakiplerin sahip olmadığı bir başlangıç avantajı sağlayabilir. Buna karşın bankanın kısa vadede yüksek likidite beklemediği, anlamlı büyümenin 2027 sonuna doğru görülebileceği ifade edildi.

Vitman, anlamlı likidite artışının yakın dönemde değil, 2027’nin sonlarına doğru oluşabileceğine dikkat çekti.

Diğer büyük bankalar da benzer adımlar atıyor

Rusya’daki diğer büyük bankalar da benzer hazırlıklar yürütüyor. Sberbank’ın 1 Aralık’a kadar dijital saklama altyapısını devreye almayı planladığı, mevcut bankacılık uygulamalarına bir kripto cüzdanı da eklemeyi hedeflediği belirtildi. T Bank da benzer yönde planlarını duyurdu.

Bu tablo, Rusya bankacılık sektöründe kripto varlık hizmetlerinin düzenlenmiş çerçeve içinde kurumsal oyuncular tarafından sunulmasına yönelik rekabetin hızlandığını gösteriyor. Alfa Bank ise ölçeği ve müşteri tabanı sayesinde bu yarışta en dikkat çeken özel banka konumunda bulunuyor.

KurumPlanZamanlama
Alfa BankDijital varlık saklama ve yatırım ürünleriPerakende hizmetler için 2026 sonu veya 2027 başı
SberbankDijital saklama altyapısı ve kripto cüzdan1 Aralık
T BankBenzer dijital saklama planlarıAçıklanmadı
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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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