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RIPPLE (XRP)

XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı son üç ayın en düşük seviyesine geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Binance'te XRP açık pozisyonu 397 milyon XRP ile son üç ayın en düşük seviyesine indi.
  • 💹 Buna rağmen $XRP için genel sürekli vadeli işlem piyasasında açık pozisyon 2.14 milyar XRP düzeyinde kaldı.
  • ⚠️ Fiyat 1.09 dolar civarında seyrederken teknik görünüm ana hareketli ortalamaların altında zayıf kaldı.
  • 🧩 XRP Ledger güncellemeleri ve Ripple'ın SEC ile süren davası yatırımcı algısını etkilemeyi sürdürdü.
Onur Atam
Onur Atam

XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı son üç ayı aşkın sürenin en düşük düzeyine indi. Binance verileri, açık pozisyonun yaklaşık 397 milyon XRP seviyesine gerilediğini gösterdi. Aynı dönemde XRP fiyatı da 1.09 dolar civarına çekildi.

İçindekiler
1 Türev piyasasında temkinli duruş öne çıktı
2 Ağ güncellemeleri ve dava süreci izleniyor

Türev piyasasında temkinli duruş öne çıktı

Bu gerileme, yatırımcıların vadeli işlemlerde risklerini azaltmayı tercih ettiğine işaret etti. Daha geniş kripto para piyasasında görülen zayıflık, jeopolitik gelişmeler ve risk iştahındaki bozulma da XRP üzerindeki satış baskısını artırdı.

Buna karşın, sürekli vadeli işlem piyasalarının genelinde açık pozisyon miktarı Binance verilerinin üzerinde kaldı. Farklı türev platformlarında ortalama açık pozisyon yaklaşık 2.14 milyar XRP olarak ölçüldü. Hafta başında kaydedilen 2.09 milyar XRP seviyesine göre sınırlı bir artış görülmesi, bireysel yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını ortaya koydu.

Büyük borsalardaki zayıflamaya rağmen, sürekli vadeli işlem piyasalarında açık pozisyonun 2.14 milyar XRP düzeyinde seyretmesi bireysel yatırımcıların pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor.

Kurumsal tarafta ise daha temkinli bir tablo oluştu. Spot XRP borsa yatırım fonlarına yönelik akışlarda çıkışların dikkat çekmesi, profesyonel yatırımcıların risk almada daha seçici davrandığını gösterdi.

Teknik görünüm de bu tabloyu destekledi. XRP, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında kaldı. Bu durum, kısa vadeli toparlanma denemelerinin sınırlı kalmasına neden oldu. İlk direnç bölgesi 1.14 dolar seviyesinde bulunurken, 50 günlük üssel hareketli ortalama yaklaşık 1.17 dolarda yer aldı.

GöstergeSeviye
Binance XRP açık pozisyonu397 milyon XRP
Genel sürekli vadeli işlem açık pozisyonu2.14 milyar XRP
İlk direnç1.14 dolar
50 günlük üssel hareketli ortalama1.17 dolar

Ağ güncellemeleri ve dava süreci izleniyor

Piyasadaki fiyat baskısı sürerken XRP Ledger tarafındaki teknik gelişmeler de yakından takip ediliyor. XRP Ledger, Ripple ekosisteminin açık kaynaklı blokzincir ağı olarak biliniyor ve ödeme odaklı kullanımının yanında farklı doğrulama ve kayıt senaryolarında da değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Doğrulayıcı, blokzincir ağında işlemleri onaylayan ve defterin güncel kopyasını tutan düğümdür. Düğüm ise ağa bağlı çalışan yazılım veya sunucu altyapısını ifade eder.

Ağın ödeme dışındaki kullanım alanları da genişliyor. Made In USA Inc., yerli ürünlere ait özgünlük sertifikalarını saklamak için bu ağı kullanmaya başladı. Bununla birlikte, 3.2.0 sürüm numaralı yazılım güncellemesinin doğrulayıcılar arasında eşit hızda benimsenmemesi, altyapı koordinasyonuna dair soru işaretleri doğurdu. Resmi doğrulayıcıların önemli bölümü güncellemeyi kurmuş olsa da aktif düğümlerin daha sınırlı kısmı son sürüme geçti.

Yazılım güncellemesindeki uyumsuz ilerleme, borsalar ve saklama hizmeti sunan kurumların dayandığı altyapının istikrarı açısından yakından izleniyor.

Ripple da SEC ile süren dava kapsamında hukuki girişimlerini sürdürdü. Şirket, uygulanabilecek bir cezanın sınırlı tutulması gerektiğini savundu. Bu süreç devam ederken XRP, Temmuz 2025’te görülen 52 haftalık 3.65 dolarlık zirvenin yüzde 70’ten fazla altında işlem gördü. Varlık, yıl başından bu yana yüzde 42’nin üzerinde, son 12 ayda ise yüzde 50’den fazla değer kaybetti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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