Wall Street 2026’da blokzincir altyapısına yönelik kurumsal yatırımlarını hızlandırdı

Wall Street’te blokzincir tabanlı finansal altyapıya yönelik kurumsal ilgi hız kazanıyor. Citi, Mastercard, Visa, DTCC ve büyük ABD bankalarının, stabilcoin mutabakatı, tokenleştirilmiş mevduat ve varlık transferi için yeni sistemleri test ettiği aktarıldı. Bu adımlar, kripto varlıklara yalnızca işlem odaklı yaklaşımın ötesine geçildiğine ve finansal altyapının temel katmanlarında dönüşüm arayışının güçlendiğine işaret ediyor.

Ödemeler ve mevduatlar öne çıkıyor

Ödeme ağlarında ilk odak alanlarından biri stabilcoin mutabakatı oldu. Mastercard, haziran ayında ihraççılar ve ödeme kabul eden kuruluşlar için stabilcoin mutabakat seçenekleri ekleyeceğini açıkladı. Visa ise Brale ile birlikte Canton Network üzerinde özel stabilcoin mutabakatını test ediyor. Canton Network, kurumsal kullanım için geliştirilen ve gizlilik odaklı bir blokzincir altyapısı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Mutabakat, bir ödemenin veya menkul kıymet işleminin taraflar arasında kesin olarak sonuçlandırılmasıdır. Tokenleştirilmiş mevduat ise banka mevduatının dijital bir temsilinin blokzincir üzerinde kullanılması anlamına gelir.

Bankalar cephesinde ise tokenleştirilmiş mevduat odaklı paralel bir hazırlık yürütülüyor. Wall Street Journal’ın haberine göre JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo ve The Clearing House, banka öncülüğünde geliştirilen bir tokenleştirilmiş mevduat ağı üzerinde çalışıyor. Söz konusu ağın 2027’nin ilk yarısında devreye alınması hedefleniyor.

Bireysel bankacılık tarafında da benzer bir açılım görülüyor. SoFi, perakende bankacılık platformunda SoFiUSD adlı stabilcoinini kullanıma sundu ve ilk merkezi borsa ortağı olarak Bullish’i seçti. Şirket yönetimi, bu adımın kripto varlıklar ile geleneksel finans arasındaki eski bir engeli azaltmayı amaçladığını belirtti.

CoinMarketCap’in değerlendirmesine göre Wall Street, kurumsal kripto benimsemesinde yeni bir evreye geçti; odak, işlem masaları ve borsa yatırım ürünlerinden finansal sistemin çekirdek altyapısına kayıyor.

Tokenizasyon özel piyasalara ve fon ürünlerine yayılıyor

Tokenizasyon eğilimi özel piyasalarda da genişliyor. Citi, haziran ayında özel şirket hisseleri için Digital Depositary Receipts çözümünü devreye aldı. Bu yapı, özellikle halka arz adayı öne çıkan özel şirketlere erişim talebinin arttığı bir dönemde yatırımcılara yeni bir kanal sunmayı hedefliyor. Citi, ABD’nin önde gelen bankacılık gruplarından biri olarak kurumsal finansman ve saklama alanlarında geniş bir küresel ağa sahip bulunuyor.

Fon ürünlerinde de benzer bir yönelim dikkat çekiyor. BlackRock, 2024’te piyasaya sürdüğü ilk tokenleştirilmiş para piyasası fonu BUIDL’in ardından bu alandaki ürün yelpazesini genişletmek için başvuru yaptı. Ayrı bir gelişmede Ondo Finance, J.P. Morgan’ın Kinexys birimi, Mastercard ve Ripple, mayıs ayında tokenleştirilmiş ABD Hazine fonunun blokzincir altyapısı üzerinden geri ödemesine yönelik bir pilot çalışmayı tamamladı.

Hisse senetlerinin de tokenleştirilmiş biçimlere yöneldiği görülüyor. Coinbase, ABD dışındaki müşterilerine tokenleştirilmiş ABD hisseleri sunma planını paylaştı. Kraken’in ana şirketi Payward ise xStocks üzerinden tokenleştirilmiş halka arz erişimini öne çıkardı.

Altyapı ve saklama katmanı genişliyor

Bu ürünlerin arkasında, mutabakat ve saklama süreçlerini büyük ölçekte destekleyecek altyapılar kuruluyor. DTCC, mayıs ayında 50’den fazla finansal şirketi kapsayan bir tokenizasyon hizmetini devreye aldığını duyurdu. Seçili tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları için sınırlı üretim işlemlerinin temmuz ayında başlaması, daha geniş çaplı açılımın ise ekimde yapılması planlanıyor.

Kurum Adım Zaman Mastercard Stabilcoin mutabakat seçeneği eklenmesi Haziran 2026 Büyük ABD bankaları Tokenleştirilmiş mevduat ağı planı 2027 ilk yarı hedefi DTCC 50’den fazla şirketle tokenizasyon hizmeti Temmuz ve ekim 2026

Saklama tarafında da birleşme eğilimi dikkat çekiyor. Standard Chartered, mayıs ayında Zodia Custody’nin kripto saklama işini satın alarak bunu kendi altyapısına entegre edeceğini açıkladı. Banka, bu hamleyle dijital varlık hizmetlerini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Ripple ile Quinlan & Associates’in şubat ayındaki raporunda, dijital varlık saklama hizmetlerinin finansal kuruluşlar için tüm dijital varlık kullanım alanlarının temel katmanını oluşturduğu vurgulandı.

Son gelişmeler, blokzincirin büyük finans kuruluşlarında para transferi, menkul kıymet ihracı ve işlem mutabakatı gibi günlük operasyonlara daha fazla entegre edilmeye çalışıldığını gösteriyor.