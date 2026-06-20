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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 63.900 dolardaki dengesizliği kapattı, yatırımcılar 62.300 ve 60.600 dolar seviyelerini izliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 63.900 dolardaki dengesizliği kapattı ve piyasa 62.300 dolar ile 60.600 dolar seviyelerine odaklandı.
  • 📊 Tasfiye ısı haritası, son düşüşten sonra $BTC için büyük likidite kümelerinin mevcut fiyatın üzerinde toplandığını gösterdi.
  • ⏳ Hafta sonu işlemlerindeki düşük hacim nedeniyle yatırımcılar yeni hafta öncesinde daha temkinli hareket ediyor.
  • 📌 Aşağıda 60.000 dolar desteği korunurken, kısa vadeli yön bu seviyelere gelecek tepkiyle şekillenebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin fiyatının 80.000 dolar bölgesinden 60.000 dolar aralığına sert gerilemesinin ardından yatırımcılar, tasfiye ısı haritasından gelen yeni verileri yakından izliyor. Piyasadaki son görünüm, mevcut fiyatın üzerinde daha yoğun likidite biriktiğine işaret ederken, 60.000 dolar seviyesi aşağı yön için kritik eşik olmayı sürdürüyor.

İçindekiler
1 Likidite fiyatın üzerinde yoğunlaştı
2 63.900 dolar bölgesi kısa vadede öne çıktı
3 62.300 ve 60.600 dolar seviyeleri gündemde

Likidite fiyatın üzerinde yoğunlaştı

Piyasa analistlerine göre son düşüş, kaldıraçlı aşağı yönlü pozisyonların önemli bölümünü temizledi. Bu hareketin ardından Bitcoin piyasasındaki görünür likidite yapısı değişti ve büyük kümelerin daha çok mevcut fiyatın üzerinde toplandığı görüldü. Bu tablo, olası bir toparlanmada yukarıdaki bölgelerin fiyat için hedef haline gelebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Mini sözlük: Tasfiye ısı haritası, kaldıraçlı işlemlerde hangi fiyat seviyelerinde zorunlu pozisyon kapatmalarının yoğunlaşabileceğini gösteren görsel bir araçtır. Likidite kümeleri ise alım veya satım emirlerinin belirgin şekilde biriktiği alanları ifade eder.

Kripto para piyasasında kısa vadeli fiyat hareketlerini izleyen Daan Crypto Trades, mevcut görünümde likiditenin belirgin biçimde daha yüksek seviyelerde bulunduğunu, bunun da 80.000 dolarlı seviyelerden 60.000 dolar aralığına yaşanan hızlı geri çekilmeyle bağlantılı olduğunu aktardı.

Analist Daan Crypto Trades, tasfiye ısı haritalarına göre likiditenin büyük bölümünün daha yukarıda yer aldığını, 60.000 dolar seviyesinin ise aşağı yönlü hareketlerde izlenmesi gereken başlıca alan olduğunu belirtti.

Buna karşın 60.000 dolar seviyesi önemini koruyor. Fiyatın bu bölgeye yeniden yaklaşması durumunda alıcı ilgisinin tekrar sınanabileceği değerlendiriliyor. Şimdilik Bitcoin, aşağıdaki destek alanı ile yukarıdaki likidite kümeleri arasında sıkışmış görünüyor.

63.900 dolar bölgesi kısa vadede öne çıktı

Bitcoin’in 63.900 dolardaki günlük dengesizlik alanını doldurması, kısa vadeli işlem yapanların dikkatini bu bölgeye çevirdi. Söz konusu alan daha önce kısa pozisyon için olası ilgi noktası olarak öne çıkmıştı. Şimdi piyasa katılımcıları, fiyatın bu seviyede ivmesini koruyup koruyamayacağını takip ediyor.

Lennaert Snyder, Bitcoin’in 63.900 dolardaki günlük dengesizliği kapattığını, ancak hafta sonu işlemlerinde agresif pozisyon almaya sıcak bakmadığını ve gelecek hafta öncesinde bu alanın izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Hareketin hafta sonu gerçekleşmesi de dikkat çekiyor. Bu dönemlerde işlem hacmi genelde daha sınırlı kaldığı için bazı yatırımcılar yeni hafta başlamadan önce daha temkinli durmayı tercih ediyor. Yine de 63.900 dolar bölgesi kısa vadeli fiyatlama açısından önemini koruyor.

62.300 ve 60.600 dolar seviyeleri gündemde

Güncel senaryoda 62.300 dolar, ilk aşağı yönlü izleme alanı olarak öne çıkıyor. Bitcoin’in 63.900 dolar civarından ret yemesi halinde, dengesizlik kapanışının ardından ivme kaybı sinyali oluşabileceği değerlendiriliyor. Daha aşağıda ise 60.600 dolar seviyesi dikkat çekiyor. Bir yatırımcı güncellemesine göre perşembe gününden taşınan daha büyük kısa pozisyonun yüzde 80’inin bu seviyeye yakın kapatılması planlanıyor.

SeviyeÖnemi
63.900 dolarGünlük dengesizlik alanı, kısa vadeli izleme bölgesi
62.300 dolarİlk aşağı yönlü hedef bölge
60.600 dolarKısa pozisyonlar için öne çıkan kar alma seviyesi
60.000 dolarGeniş destek alanı

Genel tabloda yatırımcılar iki farklı sinyali birlikte değerlendiriyor. Bir yanda fiyatın üzerinde yoğunlaşan likidite kümeleri bulunuyor, diğer yanda ise 63.900 dolar civarında kısa vadeli direnç oluşmuş durumda. Bu nedenle bir sonraki hareketin yönü, ivme, hacim ve söz konusu seviyelerde verilecek tepkiye bağlı olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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