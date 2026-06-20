Binance kurucusu Changpeng Zhao, kuantum riski durumunda hareketsiz Bitcoin’lerin dondurulmasını önerdi

Binance kurucusu Changpeng Zhao, Bitcoin ağında yıllardır hareket görmeyen ve aralarında Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilen adreslerin de bulunduğu bakiyelerin, olası bir kuantum tehdidine karşı gelecekte dondurulabileceğini söyledi. Zhao’ya göre böyle bir adım, ancak kuantuma dayanıklı bir yükseltmenin ardından ve Bitcoin topluluğunun açık desteğiyle gündeme gelebilir.

Kuantum tehdidine karşı geçiş önerisi

Zhao, 18 Haziran’da Alex Thorn’un sunduğu Galaxy Brains podcast yayınında, kuantum bilişimin Bitcoin için teorik ama göz ardı edilemeyecek bir risk oluşturduğunu belirtti. Mevcut durumda doğrudan bir tehdit olmadığını söyleyen Zhao, kuantuma dayanıklı kriptografik sistemlerin halihazırda bulunduğunu da hatırlattı.

Önerinin merkezinde, ağ genelinde yapılacak bir geçiş süreci yer alıyor. Buna göre kullanıcılar, 6 ila 12 aylık bir zaman aralığında varlıklarını daha güvenli yeni adreslere taşıyabilecek. Sürenin dolmasının ardından eski adresler kademeli olarak devreden çıkarılabilecek ve taşınmamış bakiyeler güncellenmiş protokol altında dondurulabilecek.

Mini sözlük: ECDSA ve Schnorr, Bitcoin’de adreslerin kontrolünü kanıtlamak için kullanılan dijital imza yöntemleridir. Kuantum bilgisayarların yeterince gelişmesi halinde bu tür klasik kriptografik yöntemlerin uzun vadede zayıflayabileceği tartışılıyor.

Zhao, hareketsiz cüzdanların korunamaması halinde adresi ilk kıran tarafın içindeki coin’leri alabileceğini söyledi. Ona göre bu durum, asıl sahibin hakkından çok teknik kapasiteyi ödüllendiren adaletsiz bir dağılım yaratabilir.

Changpeng Zhao, böyle bir sonucun teknik beceriyi ödüllendireceğini, asıl sahibin ise korunamayabileceğini belirterek bu kararın tek bir kişi tarafından verilemeyeceğini vurguladı.

Topluluk onayı olmadan uygulanamıyor

Zhao’nun değerlendirmesi, Bitcoin protokolünde kabul edilmiş bir plan niteliği taşımıyor. Ağdaki her önemli değişiklikte olduğu gibi, böyle bir önerinin de geliştiriciler, madenciler, düğüm operatörleri ve daha geniş kullanıcı topluluğu arasında uzlaşı gerektireceği ifade ediliyor.

Haberde adı geçen Coinbase ise ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Şirketin danışma kurulu da haziran ayında yayımladığı raporda, kuantum riskine karşı önceden hazırlık yapılmasını tavsiye etti. Raporda, bugün için kuantum bilgisayarların Bitcoin’e tehdit oluşturmadığı, ancak riskin değişmesi halinde önceden hazırlanmış bir planın ağdaki sarsıntıyı azaltabileceği kaydedildi.

Ethereum Foundation araştırmacısı Justin Drake’in katkı verdiği raporda, ECDSA ve Schnorr ile korunan coin’ler için bir geçiş takvimi de yer aldı. Rapora göre taşınmamış eski adresler, saldırganlara büyük miktarda varlık sağlayabilir ve bu durum piyasa istikrarını da etkileyebilir.

Başlık Zhao’nun önerisi Coinbase raporu Zamanlama 6 ila 12 aylık geçiş penceresi Önceden hazırlık çağrısı Hedef Hareketsiz bakiyelerin kötü niyetli erişime karşı korunması Eski kriptografiden kaynaklanan riskin azaltılması Durum Teorik öneri Hazırlık raporu

Eleştiriler mülkiyet ve değişmezlik tartışmasını büyüttü

Öte yandan öneriye karşı çıkanlar, hareketsiz coin’lerin harcanamaz hale getirilmesinin özel mülkiyete müdahale anlamına gelebileceğini savunuyor. Eleştiriler, böyle bir yaklaşımın Bitcoin’in değişmezlik ilkesi ve kullanıcı denetimi anlayışıyla çelişebileceği yönünde yoğunlaşıyor.

Alex Thorn daha önce yaptığı değerlendirmede, teknolojik gelişmeler ne yönde olursa olsun Satoshi’ye ait olduğu düşünülen coin’lere dokunulmaması gerektiğini savunmuştu.

Alex Thorn’un da dondurma fikrine karşı çıkan önde gelen isimlerden biri olduğu aktarılıyor. Thorn, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Satoshi’nin coin’lerinin olduğu gibi bırakılması gerektiğini söylemiş ve birçok Bitcoin geliştiricisi ile savunucusunun da bu görüşü paylaştığını belirtmişti.

Şimdilik Bitcoin ağı, kuantum sonrası bir geçiş planını benimsemiş değil ve bu konuda belirlenmiş bir son tarih de bulunmuyor. Tartışma, güvenlik kadar mülkiyet hakları ve ağ yönetişimi başlıklarını da doğrudan ilgilendiriyor.