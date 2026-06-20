Minnesota’da bir aileyi silahla alıkoyan iki kardeş, 2025 eylülündeki kripto para gaspı için suçunu kabul etti

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir aileye yönelik silahlı saldırı ve yaklaşık 8 milyon dolarlık kripto para transferiyle bağlantılı davada iki kardeş suçunu kabul etti. ABD Minnesota Bölgesi Savcılığı, Isiah Angelo Garcia ile Raymond Christian Garcia’nın ticareti gasp yoluyla engelleme suçlamasını kabul ettiğini açıkladı.

Suçunu kabul eden kardeşler tazminatı da kabul etti

Savcılık açıklamasına göre olay, Eylül 2025’te gerçekleşti. Teksas’tan Minnesota’ya gelen iki sanığın, mağduru, eşini ve oğullarını silahla tehdit ettiği belirtildi. Ardından saldırının, çevrim içi hesaplara ve donanım cüzdanlarına erişim sağlanmasına dönüştüğü aktarıldı.

Yetkililer, mağdurun eşinin ve oğlunun yaklaşık dokuz saat boyunca aile evinde tutulduğunu, mağdurun ise yaklaşık üç saat uzaklıktaki bir aile kulübesine götürüldüğünü bildirdi. Savcılığa göre mağdur, burada yaklaşık 8 milyon dolar değerinde kripto parayı transfer etmeye zorlandı.

ABD Minnesota Bölgesi Savcılığı, suç kabullerinin sanıkların eylemlerinden sorumlu tutulmasına yönelik kararlılığı yansıttığını ve iki kardeşin 8 milyon doların üzerinde tazminat ödemeyi de kabul ettiğini açıkladı.

Mahkeme, ceza duruşmalarının ne zaman yapılacağını henüz duyurmadı. Her iki sanık da federal düzeyde en fazla 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Ayrıca kardeşlerin 8 milyon doların üzerinde tazminat ödemesi konusunda uzlaştığı kaydedildi.

Soruşturmada silahlar ve kamera kayıtları öne çıktı

Washington County Şerif Ofisi ekipleri, mağdurun oğlundan gelen yardım çağrısı üzerine olay yerine müdahale etti. Daha sonra ekiplerin bir tüfek ile bir pompalı silah bulduğu, güvenlik kamerası kayıtları ve diğer delillerin de iki kardeşi olayla ilişkilendirdiği belirtildi.

Donanım cüzdanı, kripto varlıkların internet bağlantısından bağımsız fiziksel cihazlarda saklanmasını sağlayan bir depolama yöntemi olarak biliniyor. Bu tür cüzdanlar siber saldırılara karşı ek koruma sunsa da, fiziksel tehdit ve zorlamaya karşı doğrudan bir güvence sağlamıyor.

Mini sözlük: Donanım cüzdanı, kripto varlıkların özel anahtarlarını çevrim dışı tutan fiziksel cihazdır. Bu yapı dijital sızma riskini azaltabilir, ancak cihaz sahibine yönelik fiziksel baskıyı engellemez.

Fiziksel saldırılarda artışa dikkat çekildi

Dava dosyasında, iki sanığın aileyi ateşli silahlarla tehdit ettiğini kabul ettiği bilgisi yer aldı. Sürecin bundan sonraki aşamasında tazminat ve ceza kararlarının netleşmesi bekleniyor.

Dosya, dijital varlık sahiplerine yönelik fiziksel saldırılardaki artışa ilişkin daha geniş endişelerin ortasında gündeme geldi. CertiK’in şubat ayında paylaştığı rapora göre, 2025 yılında kripto para sahiplerini hedef alan saldırı ve kaçırma olayları önceki yıla göre %75 arttı. Raporda, 2026’nın ilk dört ayında bu tür olaylardan kaynaklanan kaybın 101 milyon dolara ulaştığı hesaplandı.

Olay Tutar Dönem Minnesota’daki dava Yaklaşık 8 milyon dolar Eylül 2025 ABD’de mayısta açıklanan ayrı iddianame En az 6,5 milyon dolar Mayıs 2026 CertiK’in raporladığı toplam kayıp 101 milyon dolar 2026’nın ilk dört ayı

ABD’li yetkililer mayıs ayında da ayrı bir kripto para gaspı serisine ilişkin üç kişi hakkında iddianame açıklandığını duyurmuştu. Soruşturma belgelerine göre bu kişilerin, teslimat görevlisi gibi davranarak evlere girdiği ve kripto para sahiplerinden en az 6,5 milyon dolar aldığı öne sürüldü.

Fransa’da İçişleri Bakanlığı nezdinde görev yapan Bakan Jean-Didier Berger, nisan ayında Paris Blockchain Week etkinliğinde hükümetin önleyici adımlar attığını ve başlatılan korunma platformuna binlerce kişinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Fransız yetkililer de kripto para sahiplerini hedef alan benzer saldırılara karşı uyarılarda bulundu. Yetkililerin açıklamaları, dijital varlıkların yalnızca çevrim içi tehditlerle değil, fiziksel zor kullanımı içeren suçlarla da karşı karşıya kalabildiğine işaret etti.